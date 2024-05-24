Опрос: 65% чехов откладывают на пенсию сверх обязательных взносов
27 мая 2024
21:00
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65% чехов откладывают на пенсию сверх обязательных взносов в традиционную государственную пенсионную систему. Чаще всего они откладывают до 2 000 крон в месяц на сберегательные счета или срочные вклады. Таковы данные мартовского опроса, проведенного компанией OVB Allfinanz среди 1 000 респондентов.
По данным исследования, чехи часто копят неэффективно, не используют подходящий набор финансовых продуктов или не в полной мере пользуются государственными взносами и налоговыми вычетами. Последние являются мощным инструментом государства, способствующим накоплению достаточного капитала для выхода на пенсию.
Чаще всего люди не могут выбрать подходящие продукты: 47% респондентов откладывают деньги на сберегательные счета, 24% откладывают деньги на пенсию только на текущий банковский счет и 19% — на строительные сбережения.
«Ни один из этих инструментов не помогает накопить необходимый капитал в долгосрочной перспективе, и обычно они даже не опережают инфляцию, поэтому люди теряют стоимость своих сбережений, а не увеличивают ее», — говорит Рихард Бенеш, директор по продажам OVB Allfinanz.
Семь из десяти чехов подозревают, что размера их будущей пенсии не хватит для покрытия ежемесячных расходов на жизнь. «Половина чехов даже не знает, когда они достигнут пенсионного возраста, восемь из десяти никогда не пытались рассчитать размер своей государственной пенсии», — отметил Бенеш.
Он напомнил, что с этого года государство расширило возможности чехов по накоплению средств на старость, добавив так называемый долгосрочный инвестиционный продукт (DIP), который включает в себя как новые, так и существующие финансовые продукты, позволяющие накопить средства на старость. Одновременно с этим расширяются возможности инвестирования с налоговыми льготами и появляется возможность комбинировать отдельные продукты.
Работодатель также может делать взносы в DIP, как в страхование жизни или дополнительные пенсионные накопления, в размере до 50 000 крон в год в сумме всех трех продуктов. По данным опроса, 15% людей располагают достаточной информацией о продукте DIP.
52% респондентов при планировании инвестиций с целью накопления средств на пенсию прибегли бы к советам экспертов. Почти 30% не знают, воспользовались бы они профессиональной помощью при финансировании. 17% респондентов не хотят пользоваться этой услугой.
Владислава Цисарзова из Sirius Finance рекомендует не недооценивать выбор инвестиционного консультанта и всегда обращаться к тому, кто уполномочен оказывать подобные услуги. По ее словам, это можно проверить в реестре Чешского национального банка.
По ее словам, в Чехии есть и «мерзавцы» в этой сфере, которые лишают клиентов их денег нечестным путем. Еще одна ее рекомендация касается структуры комиссии инвестиционного продукта. «Если в договоре вы видите комиссию выше 2%, рассмотрите альтернативное предложение или выберите другого посредника», — добавила она.
Чаще всего люди не могут выбрать подходящие продукты: 47% респондентов откладывают деньги на сберегательные счета, 24% откладывают деньги на пенсию только на текущий банковский счет и 19% — на строительные сбережения.
«Ни один из этих инструментов не помогает накопить необходимый капитал в долгосрочной перспективе, и обычно они даже не опережают инфляцию, поэтому люди теряют стоимость своих сбережений, а не увеличивают ее», — говорит Рихард Бенеш, директор по продажам OVB Allfinanz.
Семь из десяти чехов подозревают, что размера их будущей пенсии не хватит для покрытия ежемесячных расходов на жизнь. «Половина чехов даже не знает, когда они достигнут пенсионного возраста, восемь из десяти никогда не пытались рассчитать размер своей государственной пенсии», — отметил Бенеш.
Он напомнил, что с этого года государство расширило возможности чехов по накоплению средств на старость, добавив так называемый долгосрочный инвестиционный продукт (DIP), который включает в себя как новые, так и существующие финансовые продукты, позволяющие накопить средства на старость. Одновременно с этим расширяются возможности инвестирования с налоговыми льготами и появляется возможность комбинировать отдельные продукты.
Работодатель также может делать взносы в DIP, как в страхование жизни или дополнительные пенсионные накопления, в размере до 50 000 крон в год в сумме всех трех продуктов. По данным опроса, 15% людей располагают достаточной информацией о продукте DIP.
52% респондентов при планировании инвестиций с целью накопления средств на пенсию прибегли бы к советам экспертов. Почти 30% не знают, воспользовались бы они профессиональной помощью при финансировании. 17% респондентов не хотят пользоваться этой услугой.
Владислава Цисарзова из Sirius Finance рекомендует не недооценивать выбор инвестиционного консультанта и всегда обращаться к тому, кто уполномочен оказывать подобные услуги. По ее словам, это можно проверить в реестре Чешского национального банка.
По ее словам, в Чехии есть и «мерзавцы» в этой сфере, которые лишают клиентов их денег нечестным путем. Еще одна ее рекомендация касается структуры комиссии инвестиционного продукта. «Если в договоре вы видите комиссию выше 2%, рассмотрите альтернативное предложение или выберите другого посредника», — добавила она.
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