«Газпром» подал в суд на CEZ и другие европейские компании

Об иске сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС в пятницу утром, основываясь на материалах суда. Более подробной информации пока нет.



CEZ инициировала арбитражное разбирательство с крупнейшим российским поставщиком газа в Международной торговой палате (ICC) в феврале. Крупнейшая чешская энергетическая компания требует возмещения ущерба в размере около одного миллиарда крон в связи с прекращением поставок газа в 2022 году.



По мнению аналитиков, ключевым вопросом в текущем арбитражном разбирательстве является определение того, при каких обстоятельствах чешская компания могла понести убытки. Если чешская компания докажет, что Россия нарушила контракт, то, по их мнению, у нее есть все шансы получить компенсацию.



В таком случае CEZ может наложить санкции на активы «Газпрома» в зарубежных странах, но в случае с активами, расположенными в России, такая возможность маловероятна, считают эксперты в области права международной торговли.



«Газпром» и некоторые другие российские компании пытаются перенести подобные иски из международных арбитражей в Россию, сообщает Reuters. «Газпром» обладает крупнейшими в мире запасами природного газа и имеет монополию на экспорт стратегически важного товара из России по сети трубопроводов. Кремль контролирует компанию.



«Газпром» увеличил поставки в Европу по сравнению с прошлым годом



В марте российский газовый гигант увеличил поставки природного газа в Европу по трубопроводам на 4,5 % по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении эти поставки выросли еще примерно на 26%.



Пик поставок российского газа в Европу пришелся на 2018 и 2019 годы, когда они составляли около 175-180 миллиардов кубометров в год. Однако в 2022 году, когда Россия начала вторжение на Украину, они упали до 63,8 миллиарда кубометров.