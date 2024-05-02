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ČEZ летом предоставит скидки на электричество и газ для 1,7 млн клиентов

Анастасия Князева
3 мая 2024
19:30
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Энергетическая компания ČEZ предоставит скидки на электроэнергию и газ. С лета она снизит цены на электроэнергию для 1,7 миллиона существующих клиентов с бессрочным договором, сначала на 17% в июне, а затем на 9% в июле. Об этом ČTK сообщили сегодня в компании ČEZ Prodej. Другие поставщики также постепенно удешевляют энергию в этом году в ответ на падение оптовых цен на энергию.
С 1 июня цена на газ без фиксации для домохозяйств ČEZ снизится до 1 479 чешских крон за мегаватт-час (МВт-ч) без учета НДС, а с начала июля компания снизит цену на электроэнергию без фиксации до 3 595 чешских крон за МВт-ч без учета НДС в самом распространенном тарифе D02.

«Этот шаг позволяет нам скорректировать стратегию закупок, благодаря чему мы сможем быстро перевести падение оптовых цен в снижение цен для наших клиентов уже в середине года», — заявил Томаш Кадлец, генеральный директор ČEZ Prodej. По его словам, изменение цен будет автоматическим, поэтому клиентам не придется ничего делать.

В этом году компания ČEZ уже в третий раз снижает цены на свои фиксированные продукты. С мая она снизит цену на электроэнергию с двухлетним соглашением в среднем до 3 124 чешских крон за МВт-ч без учета НДС, а на газ — до 1 298 чешских крон за МВт-ч без учета НДС. Предложения с трехлетним договором также будут снижены.

Другие поставщики также постепенно снижают цены с начала этого года. Например, компания E.ON с мая снизила цены на газ для примерно 150 000 клиентов на 13-21%. Кроме того, компания также снижает фиксированные тарифы для новых клиентов. Например, компания innogy, которая недавно подтвердила, что планирует еще большее изменение цен, в этом году также снизила стоимость своих фиксированных продуктов на сотни крон. В апреле компания epet также снизила цены на электричество и газ, а компания Pražská plynárenská снизила цену на газ на 6,1% по сравнению с мартом. В конце апреля компания Centropol также ввела новый продукт, предлагая новым клиентам фиксирование цены на один месяц с месячным периодом уведомления. Месячный тариф теперь предлагает, например, Lama Energy. Некоторые поставщики воздерживаются от скидок, отчасти потому, что они заранее закупили продукты по более высоким ценам.

Снижение цен является результатом постепенного снижения цен на электроэнергию и газ на энергетическом рынке, особенно с начала этого года. Сейчас мегаватт-час электроэнергии стоит на бирже 87,72 евро (примерно 2 203 чешские кроны), что примерно на 40% меньше, чем в прошлом году. Цена на газ упала еще значительнее, примерно на 50%, до нынешних 35,5 евро (более 892 чешских крон) за МВт-ч. Хотя с марта цены на энергоносители на рынке постепенно начали расти, на последней неделе они вновь немного снизились.
Чехия электричество

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