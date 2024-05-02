ČEZ летом предоставит скидки на электричество и газ для 1,7 млн клиентов
3 мая 2024
19:30
182
Энергетическая компания ČEZ предоставит скидки на электроэнергию и газ. С лета она снизит цены на электроэнергию для 1,7 миллиона существующих клиентов с бессрочным договором, сначала на 17% в июне, а затем на 9% в июле. Об этом ČTK сообщили сегодня в компании ČEZ Prodej. Другие поставщики также постепенно удешевляют энергию в этом году в ответ на падение оптовых цен на энергию.
С 1 июня цена на газ без фиксации для домохозяйств ČEZ снизится до 1 479 чешских крон за мегаватт-час (МВт-ч) без учета НДС, а с начала июля компания снизит цену на электроэнергию без фиксации до 3 595 чешских крон за МВт-ч без учета НДС в самом распространенном тарифе D02.
«Этот шаг позволяет нам скорректировать стратегию закупок, благодаря чему мы сможем быстро перевести падение оптовых цен в снижение цен для наших клиентов уже в середине года», — заявил Томаш Кадлец, генеральный директор ČEZ Prodej. По его словам, изменение цен будет автоматическим, поэтому клиентам не придется ничего делать.
В этом году компания ČEZ уже в третий раз снижает цены на свои фиксированные продукты. С мая она снизит цену на электроэнергию с двухлетним соглашением в среднем до 3 124 чешских крон за МВт-ч без учета НДС, а на газ — до 1 298 чешских крон за МВт-ч без учета НДС. Предложения с трехлетним договором также будут снижены.
Другие поставщики также постепенно снижают цены с начала этого года. Например, компания E.ON с мая снизила цены на газ для примерно 150 000 клиентов на 13-21%. Кроме того, компания также снижает фиксированные тарифы для новых клиентов. Например, компания innogy, которая недавно подтвердила, что планирует еще большее изменение цен, в этом году также снизила стоимость своих фиксированных продуктов на сотни крон. В апреле компания epet также снизила цены на электричество и газ, а компания Pražská plynárenská снизила цену на газ на 6,1% по сравнению с мартом. В конце апреля компания Centropol также ввела новый продукт, предлагая новым клиентам фиксирование цены на один месяц с месячным периодом уведомления. Месячный тариф теперь предлагает, например, Lama Energy. Некоторые поставщики воздерживаются от скидок, отчасти потому, что они заранее закупили продукты по более высоким ценам.
Снижение цен является результатом постепенного снижения цен на электроэнергию и газ на энергетическом рынке, особенно с начала этого года. Сейчас мегаватт-час электроэнергии стоит на бирже 87,72 евро (примерно 2 203 чешские кроны), что примерно на 40% меньше, чем в прошлом году. Цена на газ упала еще значительнее, примерно на 50%, до нынешних 35,5 евро (более 892 чешских крон) за МВт-ч. Хотя с марта цены на энергоносители на рынке постепенно начали расти, на последней неделе они вновь немного снизились.
«Этот шаг позволяет нам скорректировать стратегию закупок, благодаря чему мы сможем быстро перевести падение оптовых цен в снижение цен для наших клиентов уже в середине года», — заявил Томаш Кадлец, генеральный директор ČEZ Prodej. По его словам, изменение цен будет автоматическим, поэтому клиентам не придется ничего делать.
В этом году компания ČEZ уже в третий раз снижает цены на свои фиксированные продукты. С мая она снизит цену на электроэнергию с двухлетним соглашением в среднем до 3 124 чешских крон за МВт-ч без учета НДС, а на газ — до 1 298 чешских крон за МВт-ч без учета НДС. Предложения с трехлетним договором также будут снижены.
Другие поставщики также постепенно снижают цены с начала этого года. Например, компания E.ON с мая снизила цены на газ для примерно 150 000 клиентов на 13-21%. Кроме того, компания также снижает фиксированные тарифы для новых клиентов. Например, компания innogy, которая недавно подтвердила, что планирует еще большее изменение цен, в этом году также снизила стоимость своих фиксированных продуктов на сотни крон. В апреле компания epet также снизила цены на электричество и газ, а компания Pražská plynárenská снизила цену на газ на 6,1% по сравнению с мартом. В конце апреля компания Centropol также ввела новый продукт, предлагая новым клиентам фиксирование цены на один месяц с месячным периодом уведомления. Месячный тариф теперь предлагает, например, Lama Energy. Некоторые поставщики воздерживаются от скидок, отчасти потому, что они заранее закупили продукты по более высоким ценам.
Снижение цен является результатом постепенного снижения цен на электроэнергию и газ на энергетическом рынке, особенно с начала этого года. Сейчас мегаватт-час электроэнергии стоит на бирже 87,72 евро (примерно 2 203 чешские кроны), что примерно на 40% меньше, чем в прошлом году. Цена на газ упала еще значительнее, примерно на 50%, до нынешних 35,5 евро (более 892 чешских крон) за МВт-ч. Хотя с марта цены на энергоносители на рынке постепенно начали расти, на последней неделе они вновь немного снизились.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
3 МАЯ 2024
364
Правление Аграрной палаты (AK ČR) на следующей неделе решит, организовывать ли протесты в Праге 22 мая вместе с другими сельскохозяйственными общественными организациями. По мнению палаты, министр...
16:30
3 МАЯ 2024
558
Коалиция Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) воспользовалась тем, что оппозиционное движение ANO не зарегистрировало домен со слоганом своей кампании на выборах в Европарламент «Чехия, все для тебя». На...
15:00
3 МАЯ 2024
353
НПО в Словакии, которые финансируются из-за рубежа, теперь должны использовать в своем названии термин «организация, финансируемая из-за рубежа», за некоторыми исключениями. Это следует из проекта...
14:00
3 МАЯ 2024
567
Организация Североатлантического договора обеспокоена недавней вредоносной активностью на территории стран — членов блока. Этак активность — часть российской гибридной деятельности.
22:00
2 МАЯ 2024
1371
Пожарные днем 2 мая устраняли последствия аварии в результате схода поезда с рельсов возле деревни Клинец в районе Прага-Запад. Поезд без пассажиров и машиниста следовал из деревни Чисовице в...
21:00
2 МАЯ 2024
1499
В Москве открылась выставка западной военной техники, использовавшейся украинской армией и захваченной российскими войсками в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает AP. На выставке,...
19:30
2 МАЯ 2024
977
Жильцы 58 квартир в Южном районе Остравы, получившие в апреле письмо из мэрии о необходимости скорейшего выселения, совершенно потеряли надежду и отчаялись. Причиной тому — очень плохое техническое...
18:00
2 МАЯ 2024
1266
12-летний мальчик погиб в Брецлаве вечером в среду после несчастного случая на детской площадке. Полиция расследует обстоятельства несчастного случая, сообщили Богумил Малашек, представитель...
16:30
2 МАЯ 2024
848
Группа компаний Invia, крупнейший онлайн-продавец туров в Чехии, выставлена на продажу, написала газета Hospodářské noviny (HN) со ссылкой на несколько неназванных источников из инвестиционных,...
15:20
2 МАЯ 2024
466
С сегодняшнего дня и до выходных в Чехии сохранится облачная погода с дождями и местами грозами. Днем температура воздуха поднимется выше 20 градусов по Цельсию. В стране продолжает действовать...
14:50
2 МАЯ 2024
532
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) сегодня, 2 мая, снизило ключевую процентную ставку на полпроцента — до 5,25%. Об этом сообщил Якуб Голас, директор департамента коммуникаций ЧНБ....
12:30
2 МАЯ 2024
863
Чехия взяла на себя обязательство ввести единую европейскую валюту при вступлении в Европейский союз в 2004 году. Однако правительство Петра Фиалы (ODS), как и предыдущие кабинеты, не включает в...
11:30
2 МАЯ 2024
714
Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении сотен физических и юридических лиц. По данным агентства Reuters, они в основном связаны с войной России в Украине и направлены на то, чтобы пресечь...
10:30
2 МАЯ 2024
2315
Две, три или четыре тысячи? Полицейских в Брандисе-над-Лабем пытался подкупить пьяный иностранец, разъезжавший по улицам города. У него не было даже водительских прав, только паспорт. Все его...
09:30
2 МАЯ 2024
1392
По неизвестным пока причинам водитель Porsche выехал на тротуар в пражском районе Высочаны и сбил женщину с годовалым ребенком в коляске. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, ребенок —...