Пятилетняя девочка в Чехии задохнулась, проглотив кусок сосиски в рогалике

Инцидент произошел 25 апреля. Бабушка купила девочке сосиску в рогалике. В какой-то момент во время еды ребенок стал задыхаться. Затем девочка потеряла сознание и постепенно кровообращение прекратилось.



Сначала люди, ставшие свидетелями происшествия, пытались реанимировать девочку. Они пытались вытащить кусок, вызывая рвоту. «Двое прохожих также пытались спасти ее с помощью непрямого массажа сердца. Другие люди вызвали скорую помощь», — сказал пресс-секретарь полиции Рене Чернохорский.



Впоследствии на место происшествия прибыли машина скорой помощи и вертолет спасательной службы. Парамедики обнаружили, что у ребенка уже произошла остановка кровообращения. «Девочку реанимировали и восстановили кровообращение. В критическом состоянии экипаж вертолета перевез ее в университетскую больницу Остравы», — подтвердил представитель службы скорой помощи Лукаш Гумпл. Однако девочка скончалась через несколько дней пребывания в больнице.



Ян Павличек, заведующий отделением педиатрической медицины в университетской больнице Остравы, сказал, что это очень редкий случай. В год происходят десятки случаев, когда ребенок проглатывает инородное тело, но вдыхание, например, орехов маленькими детьми встречается реже.



«В подавляющем большинстве случаев ребенка удается спасти после вдыхания инородного тела. Тело, которому не место в дыхательных путях, извлекается с помощью бронхоскопии, после чего пациент отправляется домой полностью выздоровевшим», — сказал он.



По его словам, случаи, когда ребенок умирает после вдыхания пищи или любого другого тела, довольно редки. «Это всего лишь единицы случаев в десятилетие. Мы с коллегами можем вспомнить не более трех детей за последние 20 лет», — сказал он.



Последний трагический случай, когда у ребенка в дыхательных путях застрял кусок колбасы, произошел семнадцать лет назад в Либереце, но это был ребенок гораздо младше — мальчик в возрасте двух лет.



В этом случае у ребенка также остановилось кровообращение, и когда парамедики прибыли на место трагедии, мальчик уже посинел. Ребенок попал в больницу в Либереце, но вечером того же дня вертолет перевез его в больницу в Усти-над-Лабем, где есть лучшее оборудование. Но даже это не помогло, и мальчик умер через несколько дней.