ВИДЕО: Полиция выяснила, кто размахивал флагом со свастикой в Пльзене

«Однако обвинения пока никому не предъявлены, и мы продолжаем расследование», — добавила пресс-секретарь.Полицейские сотрудничают с организаторами колонны и мэрией в изучении видеозаписи. Колонна традиционно собирает множество зрителей на праздновании освобождения Пльзеня американской армией от нацистов в мае 1945 года.«Такое поведение совершенно неприемлемо и должно быть решительно осуждено. Полиция уже расследует это дело. Я верю, что виновные будут наказаны в соответствии с действующим законодательством», — заявил сегодня мэр Пльзеня Роман Заржицкий (ANO). По его информации, виновные были не членами традиционных военных клубов, а отдельными участниками конвоя.Через Пльзень прошел «Конвой свободы», в составе которого было более 300 исторических американских военных машин. 20 джипов везли потомков американских и бельгийских ветеранов, освободивших город в мае 1945 года. На протяжении почти пятикилометрового маршрута тысячи людей стояли по обеим сторонам дорог, перед окнами и на крышах домов, некоторые с американскими и чешскими флагами и сиренью.