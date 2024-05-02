Правительство отозвало посла Чехии в России
5 мая 2024
16:00
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Правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку, заявил сегодня министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в дискуссионной программе на телеканале Nova.
На вопрос ČTK в МИДе добавили, что Пивонька уволится в конце мая. Липавский ранее лично поблагодарил Пивоньку за его работу в Москве, добавили в дипломатическом ведомстве.
"Мы интенсивно работаем над кандидатурой нового посла. Нынешний посол уже отозван. Я верю, что когда-нибудь появится новый посол Чешской Республики", - сказал Липавский.
Министр Липавский также написал в социальной сети X, что представитель чешского посольства не поедет на инаугурацию президента России Владимира Путина на следующей неделе.
"Нынешние отношения между Чехией и Россией не соответствуют тому, чтобы представитель нашего посольства присутствовал на инаугурации российского президента во вторник", - заявил Липавский.
Министр не захотел комментировать сроки появления преемника Пивоньки и его имя, что принято делать до завершения соответствующего процесса.
В начале ноября прошлого года издание Seznam Zprávy сообщило, что готовится сделка по назначению Даниэля Коштовала на указанный пост. В прошлом он работал в Чернинском дворце, позже был заместителем министра обороны, а в настоящее время работает исследователем в области безопасности в институте CEVRO, который связан с ODS.
Чиновники уже некоторое время обсуждают, нужен ли посол в Москве, учитывая нынешнюю военную агрессию России в Украине. В конце марта президент Петр Павел заявил, что это дело Министерства иностранных дел, правительства и президента.
"Я давно считаю важным иметь представительство на уровне послов и в России. Вопрос в том, подходящее ли сейчас для этого время", - сказал президент.
Отношения между Прагой и Москвой были напряженными, по крайней мере, с тех пор, как стало известно, что за взрывом склада боеприпасов в Врбетице стоит российская секретная служба ГРУ. Чешская поддержка Украины, в которую Россия вторглась в феврале этого года, способствовала их дальнейшему ухудшению.
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