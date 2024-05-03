Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Газпром требует от российского суда запретить ČEZ вести арбитражные разбирательства в Женеве

Анастасия Князева
6 мая 2024
22:00
242
Компания «Газпром экспорт» обратилась в российский арбитражный суд с просьбой запретить чешской энергетической группе ČEZ продолжать разбирательство в международном арбитражном суде в Женеве. Об этом сообщило сегодня информационное агентство ТАСС. «Газпром экспорт» — экспортное подразделение российской государственной компании «Газпром».
В феврале прошлого года ČEZ инициировала в Женеве арбитражное разбирательство против «Газпрома» в связи с сокращением согласованных поставок газа, требуя от российской компании компенсации ущерба на сумму более миллиарда крон. Ситуация вокруг газовой сделки осложнилась после того, как в феврале 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины, а Европейский союз в качестве ответной меры принял ряд антироссийских санкций.

На прошлой неделе информационное агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщило, что «Газпром» подал в российский суд иск против ČEZ, «Западнословацкой энергетики» (ZSE) и австрийской энергетической компании OMV. Однако оно не сообщило никаких подробностей этих исков. В связи с этими исками агентство Reuters уточнило, что «Газпром» и некоторые другие российские компании пытаются перенести свои арбитражные споры из-за рубежа в Россию.

«Газпром» обладает крупнейшими в мире запасами природного газа и имеет монополию на экспорт этого стратегически важного сырья из России по сети трубопроводов. Компания управляется Кремлем.
Чехия Россия Газпром

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:30
6 МАЯ 2024
533
ОБЩЕСТВО
ВОДА ЗАТОПИЛА ЧАСТЬ АВТОМАГИСТРАЛИ D1 В ЧЕХИИ
Часть автомагистрали D1 находится под водой из-за сильных дождей и грозы в Чехии. Одна полоса движения из-за затопления непригодна для движения транспорта — между 56-м и 57-м километрами возле...
20:00
6 МАЯ 2024
638
ОБЩЕСТВО
ПЯТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА В ЧЕХИИ ЗАДОХНУЛАСЬ, ПРОГЛОТИВ КУСОК СОСИСКИ В РОГАЛИКЕ
Большая трагедия произошла несколько дней назад в Краварже (Опавский край). Пятилетняя девочка откусила кусочек сосиски в рогалике во время перерыва в цирковом представлении. Несмотря на быструю...
19:30
6 МАЯ 2024
595
ОБЩЕСТВО
СУД ОПРАВДАЛ УЧИТЕЛЬНИЦУ, ОТРИЦАВШУЮ ВОЙНУ В УКРАИНЕ
Мартина Беднаржова, бывшая учительница чешского языка, которая на уроках говорила ученикам, что войны в Украине не было, в понедельник была окончательно оправдана апелляционной палатой Пражского...
18:00
6 МАЯ 2024
334
ПОЛИТИКА
«ГОЛОС ЕВРОПЫ» БУДЕТ ВКЛЮЧЕН В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ЕС ПРОТИВ РОССИИ, ЗАЯВИЛА ЙОУРОВА
Медиаплатформа «Голос Европы» будет включена в готовящийся 14-й пакет санкций ЕС против России. Об этом заявила сегодня вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова в программе Чешского...
16:30
6 МАЯ 2024
975
ПОЛИТИКА
ВИДЕО: ПОЛИЦИЯ ВЫЯСНИЛА, КТО РАЗМАХИВАЛ ФЛАГОМ СО СВАСТИКОЙ В ПЛЬЗЕНЕ
Полиция установила личности двух граждан Чехии, которые размахивали флагом со свастикой во время «Конвоя свободы» в Пльзене. Они подозреваются в преступлении, связанном с выражением симпатии к...
15:00
6 МАЯ 2024
554
ПОЛИТИКА
РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТАКТИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Россия начала подготовку к военным учениям, которые пройдут в Южном военном округе и будут включать в себя подготовку к развертыванию и применению тактического ядерного оружия. Об этом сообщило...
13:00
6 МАЯ 2024
327
ПОЛИТИКА
ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ЧЕХИИ И УКРАИНЫ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ДО КОНЦА ГОДА
Еще одна встреча правительств Чехии и Украины может состояться до конца этого года, сообщил премьер-министр Петр Фиала (ODS). Последняя встреча состоялась в Киеве в конце октября 2022 года. Чехия...
09:30
6 МАЯ 2024
347
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ЗАНЯЛА 17-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ СВОБОДЫ СМИ, СЛОВАКИЯ ОПУСТИЛАСЬ НА 29-Е
Свобода прессы во всем мире находится под угрозой со стороны тех, кто должен быть ее гарантом, а именно правительств и политических властей стран, предупреждает организация «Репортеры без границ»...
18:00
5 МАЯ 2024
482
ПОЛИТИКА
ГОДЫ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПЛЕНИЮ ЧЕХИИ В ЕС БЫЛИ НЕЛЕГКИМИ, ВСПОМИНАЕТ ЧЕХ В БРЮССЕЛЕ
Годы подготовки к вступлению Чешской Республики в ЕС были непростыми, поскольку в конце 1990-х годов чешские министерства не были готовы к вступлению. Либор Богач, работавший в Министерстве...
16:00
5 МАЯ 2024
1350
ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТОЗВАЛО ПОСЛА ЧЕХИИ В РОССИИ
Правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку, заявил сегодня министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в дискуссионной программе на телеканале Nova.
10:30
5 МАЯ 2024
921
ПОЛИТИКА
ЗАХАРОВА: ОБВИНЕНИЯ РОССИИ ВО ВЗРЫВЕ ВО ВРБЕТИЦЕ БЫЛИ ЗАКАЗАНЫ США И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ
Обвинения в причастности России к взрыву на складе боеприпасов во Врбице в 2014 году сфабрикованы и являются политическим заказом США и Великобритании, заявила в пятницу официальный представитель...
12:30
4 МАЯ 2024
618
ОБЩЕСТВО
ЛЮДИ СТРАХУЮТ ТЫСЯЧИ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ И ПРИЧУДЛИВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В первый месяц действия нового обязательства по страхованию ответственности для малых транспортных средств крупные страховые компании регистрируют тысячи договоров на страхование электросамокатов,...
19:30
3 МАЯ 2024
715
ЭКОНОМИКА
ČEZ ЛЕТОМ ПРЕДОСТАВИТ СКИДКИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ГАЗ ДЛЯ 1,7 МЛН КЛИЕНТОВ
Энергетическая компания ČEZ предоставит скидки на электроэнергию и газ. С лета она снизит цены на электроэнергию для 1,7 млн существующих клиентов с бессрочным договором, сначала на 17% в июне, а...
18:00
3 МАЯ 2024
986
ОБЩЕСТВО
СОСТОЯТСЯ ЛИ АКЦИИ ПРОТЕСТА 22 МАЯ В ПРАГЕ?
Правление Аграрной палаты (AK ČR) на следующей неделе решит, организовывать ли протесты в Праге 22 мая вместе с другими сельскохозяйственными общественными организациями. По мнению палаты, министр...
16:30
3 МАЯ 2024
1322
ПОЛИТИКА
РАЗВЕЛИ ДЕТСКИЙ САД? ФИАЛА ПОИЗДЕВАЛСЯ НАД БАБИШЕМ И НЕ ИЗВИНИЛСЯ
Коалиция Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) воспользовалась тем, что оппозиционное движение ANO не зарегистрировало домен со слоганом своей кампании на выборах в Европарламент «Чехия, все для тебя». На...