Газпром требует от российского суда запретить ČEZ вести арбитражные разбирательства в Женеве
6 мая 2024
22:00
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Компания «Газпром экспорт» обратилась в российский арбитражный суд с просьбой запретить чешской энергетической группе ČEZ продолжать разбирательство в международном арбитражном суде в Женеве. Об этом сообщило сегодня информационное агентство ТАСС. «Газпром экспорт» — экспортное подразделение российской государственной компании «Газпром».
В феврале прошлого года ČEZ инициировала в Женеве арбитражное разбирательство против «Газпрома» в связи с сокращением согласованных поставок газа, требуя от российской компании компенсации ущерба на сумму более миллиарда крон. Ситуация вокруг газовой сделки осложнилась после того, как в феврале 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины, а Европейский союз в качестве ответной меры принял ряд антироссийских санкций.
На прошлой неделе информационное агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщило, что «Газпром» подал в российский суд иск против ČEZ, «Западнословацкой энергетики» (ZSE) и австрийской энергетической компании OMV. Однако оно не сообщило никаких подробностей этих исков. В связи с этими исками агентство Reuters уточнило, что «Газпром» и некоторые другие российские компании пытаются перенести свои арбитражные споры из-за рубежа в Россию.
«Газпром» обладает крупнейшими в мире запасами природного газа и имеет монополию на экспорт этого стратегически важного сырья из России по сети трубопроводов. Компания управляется Кремлем.
На прошлой неделе информационное агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщило, что «Газпром» подал в российский суд иск против ČEZ, «Западнословацкой энергетики» (ZSE) и австрийской энергетической компании OMV. Однако оно не сообщило никаких подробностей этих исков. В связи с этими исками агентство Reuters уточнило, что «Газпром» и некоторые другие российские компании пытаются перенести свои арбитражные споры из-за рубежа в Россию.
«Газпром» обладает крупнейшими в мире запасами природного газа и имеет монополию на экспорт этого стратегически важного сырья из России по сети трубопроводов. Компания управляется Кремлем.
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