Газпром требует от российского суда запретить ČEZ вести арбитражные разбирательства в Женеве

В феврале прошлого года ČEZ инициировала в Женеве арбитражное разбирательство против «Газпрома» в связи с сокращением согласованных поставок газа, требуя от российской компании компенсации ущерба на сумму более миллиарда крон. Ситуация вокруг газовой сделки осложнилась после того, как в феврале 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины, а Европейский союз в качестве ответной меры принял ряд антироссийских санкций.



На прошлой неделе информационное агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщило, что «Газпром» подал в российский суд иск против ČEZ, «Западнословацкой энергетики» (ZSE) и австрийской энергетической компании OMV. Однако оно не сообщило никаких подробностей этих исков. В связи с этими исками агентство Reuters уточнило, что «Газпром» и некоторые другие российские компании пытаются перенести свои арбитражные споры из-за рубежа в Россию.



«Газпром» обладает крупнейшими в мире запасами природного газа и имеет монополию на экспорт этого стратегически важного сырья из России по сети трубопроводов. Компания управляется Кремлем.