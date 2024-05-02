Люди страхуют тысячи электросамокатов и причудливых транспортных средств
4 мая 2024
12:30
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В первый месяц действия нового обязательства по страхованию ответственности для малых транспортных средств крупные страховые компании регистрируют тысячи договоров на страхование электросамокатов, а также других, порой диковинных транспортных средств. Правила непросты даже для самих страховых компаний.
«На сегодняшний день клиенты застраховали у нас несколько тысяч транспортных средств. Среди диковинок, помимо электросамокатов, мы встречали, например, трех- и четырехколесные пенсионерские скутеры, а также электрические лонгборды или одноколесные велосипеды», — рассказал Ян Марек, пресс-секретарь Generali Česká pojišt’ovna.
«Клиенты также обращались по поводу обязательного страхования ответственности для обычных ручных газонокосилок или моторных лодок. Однако обязательное страхование ответственности на них не распространяется. Получается, что люди запутались в обязательности страхования новой категории транспортных средств, и мы пытаемся помочь им разобраться в ситуации», — добавила пресс-секретарь.
С апреля обязательное страхование распространяется на небольшие транспортные средства со скоростью более 25 километров в час или тяжелее 25 килограммов и со скоростью более 14 километров в час.
Страховка для электросамокатов, похожих на маленькие мопеды, обычно стоит от 300 до 600 крон в год. Некоторые страховые компании берут более 2 000 крон за страхование более крупных садовых тракторов.
Allianz застраховал сотни таких скутеров, Kooperativa — более 10 000 тысяч. «Из них 7 719 — это электросамокаты или сегвеи», — говорит Милан Каня, представитель страховой компании Kooperativa. Там также застраховали несколько электрических трициклов и квадроциклов и получили запрос на страхование инвалидных колясок. Однако последние освобождены от ответственности.
Kooperativa пока еще выясняет со своим юридическим отделом, может ли она застраховать автономного робота-доставщика, поскольку в новом законе не определено, должен ли транспортным средством управлять водитель.
Управление транспортным средством без обязательного страхования ответственности влечет за собой штраф до 40 000 чешских крон в административном порядке, доплату в гарантийный фонд страховых компаний и возмещение ущерба в полном размере.
«Клиенты также обращались по поводу обязательного страхования ответственности для обычных ручных газонокосилок или моторных лодок. Однако обязательное страхование ответственности на них не распространяется. Получается, что люди запутались в обязательности страхования новой категории транспортных средств, и мы пытаемся помочь им разобраться в ситуации», — добавила пресс-секретарь.
С апреля обязательное страхование распространяется на небольшие транспортные средства со скоростью более 25 километров в час или тяжелее 25 килограммов и со скоростью более 14 километров в час.
Страховка для электросамокатов, похожих на маленькие мопеды, обычно стоит от 300 до 600 крон в год. Некоторые страховые компании берут более 2 000 крон за страхование более крупных садовых тракторов.
Allianz застраховал сотни таких скутеров, Kooperativa — более 10 000 тысяч. «Из них 7 719 — это электросамокаты или сегвеи», — говорит Милан Каня, представитель страховой компании Kooperativa. Там также застраховали несколько электрических трициклов и квадроциклов и получили запрос на страхование инвалидных колясок. Однако последние освобождены от ответственности.
Kooperativa пока еще выясняет со своим юридическим отделом, может ли она застраховать автономного робота-доставщика, поскольку в новом законе не определено, должен ли транспортным средством управлять водитель.
Управление транспортным средством без обязательного страхования ответственности влечет за собой штраф до 40 000 чешских крон в административном порядке, доплату в гарантийный фонд страховых компаний и возмещение ущерба в полном размере.
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