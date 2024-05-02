Очередная встреча между правительствами Чехии и Украины может состояться до конца года
6 мая 2024
13:00
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Еще одна совместная встреча между правительствами Чехии и Украины может состояться до конца этого года, сообщил премьер-министр Петр Фиала (ODS). Последняя встреча состоялась в Киеве в конце октября 2022 года. Чехия ведет постоянные переговоры с Украиной на всех уровнях, поскольку страна, подвергшаяся нападению со стороны России, нуждается в оружии и боеприпасах, сказал Фиала в интервью ČTK.
«Превосходство русских огромно, и Украина может добиться успеха, только если у нее будет достаточно (оружия и боеприпасов), — сказал премьер-министр. — Прежде всего, мы обсуждаем с нашими коллегами из Дании и Нидерландов, что можно сделать для Украины и как продвинуть помощь дальше, включая чешскую инициативу по сбору артиллерийских боеприпасов».
Чешские министры во главе с Фиалой провели переговоры с украинским правительством и президентом Владимиром Зеленским в Киеве 31 октября. Цель поездки — выразить четкую поддержку сопротивлению Украины российскому вторжению и поддержать стремление Украины вступить в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора. Члены обоих кабинетов также обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.
Фиала также посетил Киев в марте предыдущего года, вскоре после начала российского вторжения. В интервью телеканалу CTK он сказал, что межправительственная встреча может повториться в этом году. «Это в игре, и я думаю, что мы проведем такую встречу в конце этого года», — сказал Фиала.
По словам Фиалы, в настоящее время Чехия ведет переговоры с Украиной на многих уровнях, от уполномоченного по Украине до высшего политического уровня. «То, в чем Украина сейчас нуждается больше всего, — это оружие и боеприпасы», — сказал он.
Чехия хочет продолжить свою инициативу по сбору артиллерийских боеприпасов, и сотрудничество с Данией и Нидерландами является ключевым. «Коалиция этих трех стран сделала очень много, и без них инициатива не была бы столь успешной. Я благодарен всем, кто присоединяется», — добавил он.
Украина может получить первые поставки в рамках чешской инициативы в июне, заявил премьер-министр в середине апреля после встречи в штаб-квартире НАТО. По его словам, благодаря чешской инициативе уже закуплено 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов. Почти 200 000 находятся на стадии заключения контракта, и Чешская Республика вполне реально может обеспечить еще 300 000.
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