Очередная встреча между правительствами Чехии и Украины может состояться до конца года

«Превосходство русских огромно, и Украина может добиться успеха, только если у нее будет достаточно (оружия и боеприпасов), — сказал премьер-министр. — Прежде всего, мы обсуждаем с нашими коллегами из Дании и Нидерландов, что можно сделать для Украины и как продвинуть помощь дальше, включая чешскую инициативу по сбору артиллерийских боеприпасов».





Чешские министры во главе с Фиалой провели переговоры с украинским правительством и президентом Владимиром Зеленским в Киеве 31 октября. Цель поездки — выразить четкую поддержку сопротивлению Украины российскому вторжению и поддержать стремление Украины вступить в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора. Члены обоих кабинетов также обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.





Фиала также посетил Киев в марте предыдущего года, вскоре после начала российского вторжения. В интервью телеканалу CTK он сказал, что межправительственная встреча может повториться в этом году. «Это в игре, и я думаю, что мы проведем такую встречу в конце этого года», — сказал Фиала.





По словам Фиалы, в настоящее время Чехия ведет переговоры с Украиной на многих уровнях, от уполномоченного по Украине до высшего политического уровня. «То, в чем Украина сейчас нуждается больше всего, — это оружие и боеприпасы», — сказал он.





Чехия хочет продолжить свою инициативу по сбору артиллерийских боеприпасов, и сотрудничество с Данией и Нидерландами является ключевым. «Коалиция этих трех стран сделала очень много, и без них инициатива не была бы столь успешной. Я благодарен всем, кто присоединяется», — добавил он.





Украина может получить первые поставки в рамках чешской инициативы в июне, заявил премьер-министр в середине апреля после встречи в штаб-квартире НАТО. По его словам, благодаря чешской инициативе уже закуплено 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов. Почти 200 000 находятся на стадии заключения контракта, и Чешская Республика вполне реально может обеспечить еще 300 000.