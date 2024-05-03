«Голос Европы» будет включен в санкционный список ЕС против России, заявила Йоурова
6 мая 2024
18:00
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Медиаплатформа «Голос Европы» будет включена в готовящийся 14-й пакет санкций ЕС против России. Об этом заявила сегодня вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова в программе Чешского телевидения «Вопросы Вацлава Моравца». Чешское правительство уже внесло эту компанию в национальный санкционный список в конце марта, поскольку, по мнению чешских спецслужб, платформа пыталась повлиять на европейские выборы.
Чехия также хочет внести в санкционный список ЕС пророссийских украинских бизнесменов Артема Марчевского и Виктора Медведчука, которые пытались повлиять на политиков в нескольких европейских странах с помощью «Голоса Европы». Йоурова сказала, что пока не знает, включит ли ЕС этих людей в список. «„Голос Европы“ там будет», — сказала комиссар. ЕС считает эту компанию не средством массовой информации, а инструментом путинской пропаганды, добавила она.
Министр по европейским делам Мартин Дворжак (STAN) заявил в эфире программы, что цель чешского правительства — добиться включения Марчевского в европейский список. По его словам, это также осложнит его положение в Словакии, куда он переехал после включения в чешский санкционный список и где недавно получил временную защиту как гражданин Украины.
Тем временем Финансово-аналитическое управление заблокировало не только активы Марчевского в Чехии, но и деньги на его банковских счетах. Это касается и Медведчука, который сейчас живет в Москве, сообщил в пятницу Deník N.
По словам Йоуровой, в новый пакет санкций ЕС будут включены 67 человек и 23 организации. Она подтвердила, что санкции коснутся, в частности, импорта российского сжиженного природного газа в Европу.
Министр по европейским делам Мартин Дворжак (STAN) заявил в эфире программы, что цель чешского правительства — добиться включения Марчевского в европейский список. По его словам, это также осложнит его положение в Словакии, куда он переехал после включения в чешский санкционный список и где недавно получил временную защиту как гражданин Украины.
Тем временем Финансово-аналитическое управление заблокировало не только активы Марчевского в Чехии, но и деньги на его банковских счетах. Это касается и Медведчука, который сейчас живет в Москве, сообщил в пятницу Deník N.
По словам Йоуровой, в новый пакет санкций ЕС будут включены 67 человек и 23 организации. Она подтвердила, что санкции коснутся, в частности, импорта российского сжиженного природного газа в Европу.
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