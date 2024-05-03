«Голос Европы» будет включен в санкционный список ЕС против России, заявила Йоурова

Чехия также хочет внести в санкционный список ЕС пророссийских украинских бизнесменов Артема Марчевского и Виктора Медведчука, которые пытались повлиять на политиков в нескольких европейских странах с помощью «Голоса Европы». Йоурова сказала, что пока не знает, включит ли ЕС этих людей в список. «„Голос Европы“ там будет», — сказала комиссар. ЕС считает эту компанию не средством массовой информации, а инструментом путинской пропаганды, добавила она.



Министр по европейским делам Мартин Дворжак (STAN) заявил в эфире программы, что цель чешского правительства — добиться включения Марчевского в европейский список. По его словам, это также осложнит его положение в Словакии, куда он переехал после включения в чешский санкционный список и где недавно получил временную защиту как гражданин Украины.



Тем временем Финансово-аналитическое управление заблокировало не только активы Марчевского в Чехии, но и деньги на его банковских счетах. Это касается и Медведчука, который сейчас живет в Москве, сообщил в пятницу Deník N.



По словам Йоуровой, в новый пакет санкций ЕС будут включены 67 человек и 23 организации. Она подтвердила, что санкции коснутся, в частности, импорта российского сжиженного природного газа в Европу.