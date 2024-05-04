Глава МИД Чехии Ян Липавский вызвал российского посла

«Я решил вызвать российского посла в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от такого поведения, которое противоречит стандартам ООН и ее собственным обязательствам», — заявил министр иностранных дел в сети X.



В пятницу министерство заявило, что подконтрольная России группа APT28, связанная с военной разведкой ГРУ, с прошлого года совершает кибератаки на чешские учреждения.



Атаки использовали ранее неизвестную уязвимость в программе Microsoft Outlook. Липавский отметил, что преднамеренная атака со стороны России была направлена на то, чтобы создать серьезную угрозу безопасности и стабильности Чешской Республики.



На прошлой неделе Германия предприняла аналогичный шаг, вызвав посла.



Липавский решил вновь вызвать Змеевского спустя два с половиной месяца. В феврале он сделал это в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в сибирской тюрьме.