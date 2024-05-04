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Глава МИД Чехии Ян Липавский вызвал российского посла

Новости 420on
7 мая 2024
08:00
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Министр иностранных дел Ян Липавский вызвал в понедельник в Чернинский дворец посла России в Чехии Александра Змеевского. Причина — кибератаки на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру.
«Я решил вызвать российского посла в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от такого поведения, которое противоречит стандартам ООН и ее собственным обязательствам», — заявил министр иностранных дел в сети X.

В пятницу министерство заявило, что подконтрольная России группа APT28, связанная с военной разведкой ГРУ, с прошлого года совершает кибератаки на чешские учреждения.

Атаки использовали ранее неизвестную уязвимость в программе Microsoft Outlook. Липавский отметил, что преднамеренная атака со стороны России была направлена на то, чтобы создать серьезную угрозу безопасности и стабильности Чешской Республики.

На прошлой неделе Германия предприняла аналогичный шаг, вызвав посла.

Липавский решил вновь вызвать Змеевского спустя два с половиной месяца. В феврале он сделал это в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в сибирской тюрьме.
Чехия киберпреступность Россия Министерство иностранных дел

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