Глава МИД Чехии Ян Липавский вызвал российского посла
7 мая 2024
08:00
631
Министр иностранных дел Ян Липавский вызвал в понедельник в Чернинский дворец посла России в Чехии Александра Змеевского. Причина — кибератаки на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру.
«Я решил вызвать российского посла в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от такого поведения, которое противоречит стандартам ООН и ее собственным обязательствам», — заявил министр иностранных дел в сети X.
В пятницу министерство заявило, что подконтрольная России группа APT28, связанная с военной разведкой ГРУ, с прошлого года совершает кибератаки на чешские учреждения.
Атаки использовали ранее неизвестную уязвимость в программе Microsoft Outlook. Липавский отметил, что преднамеренная атака со стороны России была направлена на то, чтобы создать серьезную угрозу безопасности и стабильности Чешской Республики.
На прошлой неделе Германия предприняла аналогичный шаг, вызвав посла.
Липавский решил вновь вызвать Змеевского спустя два с половиной месяца. В феврале он сделал это в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в сибирской тюрьме.
В пятницу министерство заявило, что подконтрольная России группа APT28, связанная с военной разведкой ГРУ, с прошлого года совершает кибератаки на чешские учреждения.
Атаки использовали ранее неизвестную уязвимость в программе Microsoft Outlook. Липавский отметил, что преднамеренная атака со стороны России была направлена на то, чтобы создать серьезную угрозу безопасности и стабильности Чешской Республики.
На прошлой неделе Германия предприняла аналогичный шаг, вызвав посла.
Липавский решил вновь вызвать Змеевского спустя два с половиной месяца. В феврале он сделал это в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в сибирской тюрьме.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
7 МАЯ 2024
590
Мотоциклисты из Night Wolves MC Europe, ответвления российского мотоклуба «Ночные волки», прибыли 6 мая на пражское Ольшанское кладбище. «Путин — убийца», — приветствовали их люди с флагами...
09:30
7 МАЯ 2024
193
Президент Аргентины Хавьер Милей посетит Чехию в середине июня, получит ежегодную награду Либерального института и выступит с лекцией в Праге 18 июня.
22:00
6 МАЯ 2024
564
Компания «Газпром экспорт» обратилась в российский арбитражный суд с просьбой запретить чешской энергетической группе ČEZ продолжать разбирательство в международном арбитражном суде в Женеве. Об...
20:30
6 МАЯ 2024
1588
Часть автомагистрали D1 находится под водой из-за сильных дождей и грозы в Чехии. Одна полоса движения из-за затопления непригодна для движения транспорта — между 56-м и 57-м километрами возле...
20:00
6 МАЯ 2024
1002
Большая трагедия произошла несколько дней назад в Краварже (район Опавы). Пятилетняя девочка вдохнула кусочек сосиски в рогалике во время перерыва в цирковом представлении. Несмотря на быструю...
19:30
6 МАЯ 2024
977
Мартина Беднаржова, бывшая учительница чешского языка, которая на уроках говорила ученикам, что войны в Украине не было, в понедельник была окончательно оправдана апелляционной палатой Пражского...
18:00
6 МАЯ 2024
466
Медиаплатформа «Голос Европы» будет включена в готовящийся 14-й пакет санкций ЕС против России. Об этом заявила сегодня вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова в программе Чешского...
16:30
6 МАЯ 2024
1276
Полиция установила личности двух граждан Чехии, которые размахивали флагом со свастикой во время «Конвоя свободы» в Пльзене. Они подозреваются в преступлении, связанном с выражением симпатии к...
15:00
6 МАЯ 2024
719
Россия начала подготовку к военным учениям, которые пройдут в Южном военном округе и будут включать в себя подготовку к развертыванию и применению тактического ядерного оружия. Об этом сообщило...
13:00
6 МАЯ 2024
407
Еще одна встреча правительств Чехии и Украины может состояться до конца этого года, сообщил премьер-министр Петр Фиала (ODS). Последняя встреча состоялась в Киеве в конце октября 2022 года. Чехия...
09:30
6 МАЯ 2024
394
Свобода прессы во всем мире находится под угрозой со стороны тех, кто должен быть ее гарантом, а именно правительств и политических властей стран, предупреждает организация «Репортеры без границ»...
18:00
5 МАЯ 2024
513
Годы подготовки к вступлению Чешской Республики в ЕС были непростыми, поскольку в конце 1990-х годов чешские министерства не были готовы к вступлению. Либор Богач, работавший в Министерстве...
16:00
5 МАЯ 2024
1405
Правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку, заявил сегодня министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в дискуссионной программе на телеканале Nova.
10:30
5 МАЯ 2024
975
Обвинения в причастности России к взрыву на складе боеприпасов во Врбице в 2014 году сфабрикованы и являются политическим заказом США и Великобритании, заявила в пятницу официальный представитель...
12:30
4 МАЯ 2024
664
В первый месяц действия нового обязательства по страхованию ответственности для малых транспортных средств крупные страховые компании регистрируют тысячи договоров на страхование электросамокатов,...