Чехия заняла 17-е место в рейтинге свободы СМИ, Словакия опустилась на 29-е
6 мая 2024
09:30
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Свобода прессы во всем мире находится под угрозой со стороны тех, кто должен быть ее гарантом, а именно правительств и политических властей стран, предупреждает организация «Репортеры без границ» (RSF). В последнем рейтинге свободы СМИ Чешская Республика опустилась на три пункта до 17-го места, а Словакия — на 12 мест пунктов, до 29-го из 180 стран, участвовавших в исследовании. На первом месте, как и год назад, находится Норвегия, а на последнем — Эритрея.
«Все больше правительств и политических органов не справляются со своей ролью гаранта наилучших условий для журналистики и права общества на достоверные, независимые и разнообразные новости и информацию». RSF отмечает тревожное снижение поддержки и уважения автономии СМИ и усиление давления со стороны государства или других политических сил, — говорится в резюме.
RSF особо отмечает падение Словакии в рейтинге и предупреждает об угрозе манипулирования выборами с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В частности, упоминается случай с созданной ИИ аудиозаписью журналистки Моники Тодовой, который, по мнению организации, является «одним из первых задокументированных случаев подобного рода атак на журналистов с целью повлиять на исход демократических выборов».
«После нескольких правительств, которые пытались улучшить свободу прессы, премьер-министр Роберт Фицо вернулся к власти на парламентских выборах 2023 года, что ознаменовало конец усилий в этой области», — отмечает RSF в более подробной оценке страны. «Журналисты работают во враждебной среде, а государственные и частные СМИ остаются уязвимыми для интересов, не связанных с журналистикой», — также считает НПО.
В Чехии, по мнению RSF, свободе прессы угрожает высокая концентрация частных СМИ, а также ненависть к журналистам в интернете. В качестве положительного момента организация рассматривает некоторые законодательные изменения, внесенные коалицией премьер-министра Петра Фиалы, «которые могут быть полезны».
Дания, Швеция, Нидерланды и Финляндия возглавляют рейтинг Норвегии по уровню свободы прессы в этом году. Эстония, Португалия, Ирландия, Швейцария и Германия также попали в первую десятку.
Соединенные Штаты опустились на десять позиций до 55-го места, а Аргентина — на 26 позиций до 66-го места в связи с избранием Хавьера Милея президентом. Россия, напротив, поднялась на две позиции, но все равно заняла 162-е место. «С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года почти все независимые СМИ были запрещены, заблокированы или объявлены „иностранными агентами“. Все остальные подвергаются военной цензуре», — отмечает RSF.
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