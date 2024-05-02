Россия планирует провести военные учения по подготовке тактического ядерного оружия
6 мая 2024
15:00
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Россия начала подготовку к военным учениям, которые пройдут в Южном военном округе и будут включать в себя подготовку к развертыванию и применению тактического ядерного оружия. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. В учениях будут задействованы как военно-воздушные, так и военно-морские силы, сообщает Reuters со ссылкой на министерство.
Целью учений является обеспечение безопасности России, заявили в министерстве. Маневры будут направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета России «в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», говорится в сообщении ведомства.
Учения будут проводиться с целью повышения уровня готовности нестратегических ядерных сил России к выполнению боевых задач, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Ожидается, что учения пройдут в ближайшее время, в них будут задействованы ракетные формирования Южного военного округа.
Участники учений выполнят комплекс мероприятий по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает ТАСС. Учения проводятся по распоряжению президента Владимира Путина, в них примут участие в основном силы, дислоцированные вблизи Украины, сообщает AFP.
Учения будут проводиться с целью повышения уровня готовности нестратегических ядерных сил России к выполнению боевых задач, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Ожидается, что учения пройдут в ближайшее время, в них будут задействованы ракетные формирования Южного военного округа.
Участники учений выполнят комплекс мероприятий по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает ТАСС. Учения проводятся по распоряжению президента Владимира Путина, в них примут участие в основном силы, дислоцированные вблизи Украины, сообщает AFP.
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