Суд оправдал учительницу, отрицавшую войну в Украине

«Мы считаем, что с точки зрения этики и того, как должен вести себя учитель, обвиняемую можно упрекнуть во многом, но нельзя относиться к ней как к магистру Яну Гусу, которого сожгли за взгляды», — сказала председатель апелляционной палаты Хана Xалоупкова. Суд отметил, что с точки зрения уголовного права действия обвиняемой не достигли той степени, за которую можно было бы наказать по уголовному закону.



По словам прокурора Ондржея Штястного, окружной суд Праги 6 неправильно оценил дело и последовательно преуменьшал значение очень серьезного поступка. «Подсудимая ставила под сомнение и отрицала военные преступления, совершенные Российской Федерацией на территории Украинской Республики», — сказал Штястны. По его словам, учительница начальных классов обладает объективно данным ей авторитетом, высокой ответственностью и сильным влиянием на учеников, на формирование их взглядов и мировоззрения, поэтому недопустимо, чтобы она лгала ученикам начальной школы в таких важных вопросах, как война.



«Она неправдиво рассказывала им, что Владимир Путин столкнулся с ситуацией, которую он якобы должен как-то разрешить и которая заключается в зверском убийстве русских "украинскими нацистами"», — привел пример Штястны.



По словам Беднаржовой, прокурор не представил более убедительных аргументов для обвинения, которое, таким образом, страдает от недостатка доказательств. Поэтому она назвала обвинение «сфабрикованным и абсурдным». Беднаржова заявила, что «излагает факты, касающиеся истории страны». «Это государство преследует меня за факты, которые невозможно отрицать и которые теперь стали общеизвестными», — сказала Беднаржова. «Как будут преследоваться здесь те, кто распространяет антироссийские настроения, ложь и демагогию? (...) С самого начала мы слышали, что Украина победит Россию. Но никто не говорил нам, что ядерная держава непобедима», — продолжила она, отметив, в частности, что все еще будут удивлены тем, чем обернется расследование инцидента в Буче.



Беднаржовой было предъявлено обвинение в отрицании геноцида, за что ей грозило от шести месяцев до трех лет тюрьмы. Два года назад на уроке чешского языка бывшая учительница рассказывала ученикам восьмого класса начальной школы Na Dlouhém lánu в Праге 6, что в Киеве ничего не происходит, что в Украине нет войны и что якобы украинцы совершают злодеяния против русских в Донбассе, то есть то, что провозглашает российская пропаганда. «Если вы посмотрите на Киев, там снимают городские камеры. Недавно попалась мне одна, я ее вчера удалила, случайно, запись сегодняшнего Киева. Как будто там ничего не происходит», — утверждала она. Она также посоветовала ученикам черпать информацию с дезинформационного сервера Protiproud. Один из учеников записал ее речь.



Беднаржова с самого начала утверждала, что она невиновна и что ее судят за ее мнение. «Меня здесь судят за урок чешского языка и, как упомянуло обвинение, за мое мнение. Абсолютно абсурдно, что в демократической системе нас должны наказывать за мнение. В моем деле речь шла не о мнении, я опиралась на исторические факты», — заявила она в окружном суде в прошлом году.



В прошлом году окружной суд Праги 6 оправдал учительницу, заявив, что хотя ее высказывания были ложными и вводящими в заблуждение, они «не имели последствий для психического здоровья учеников, несмотря на их крайне противоречивое содержание». Затем Апелляционный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Оно завершилось в январе этого года тем же оправдательным приговором, что и в прошлом году, и прокурор, предложивший для Беднаржовой восьмимесячный условный срок и пятилетний запрет на преподавание, снова подал апелляцию.



В своем оправдательном приговоре суд первой инстанции также указал, что во время проведения урока в Киеве не было боевых действий и что российская армия была выведена из столицы. Кроме того, суд постановил, что хотя деяние имело место, оно не может считаться уголовным преступлением.



В то же время Беднаржова проиграла трудовой спор со школой, которая уволила ее за то, что она в присутствии своих детей оспаривала военные преступления России. Беднаржова подала на школу в суд, но районный суд Праги 6, а затем и Апелляционная палата Пражского городского суда отклонили ее иск, заявив, что она нарушила Закон об образовании, внутренние правила школы и Трудовой кодекс. «С позиции педагога, то есть лица, обладающего хотя бы формальными полномочиями по отношению к ученикам, она сообщила несовершеннолетним ученикам ложную информацию в навязчивой форме», — описала действия учительницы судья Патриция Адамичкова.