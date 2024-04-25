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«Газпром» подал в суд на ČEZ и другие европейские компании

Новости 420on
26 апреля 2024
19:30
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Российская газовая компания «Газпром» подала иск в суд Санкт-Петербурга к трем компаниям Центральной Европы, в том числе чешской энергетической компании ČEZ и словацкой ZSE, сообщает ТАСС.
Об иске сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС в пятницу утром, основываясь на материалах суда. Более подробной информации пока нет.

ČEZ инициировала арбитражное разбирательство с крупнейшим российским поставщиком газа в Международной торговой палате (ICC) в феврале. Крупнейшая чешская энергетическая компания требует возмещения ущерба в размере около одного миллиарда крон в связи с прекращением поставок газа в 2022 году.

По мнению аналитиков, ключевым вопросом в текущем арбитражном разбирательстве является определение того, при каких обстоятельствах чешская компания могла понести убытки. Если чешская компания докажет, что Россия нарушила контракт, то, по их мнению, у нее есть все шансы получить компенсацию.

В таком случае ČEZ может наложить санкции на активы «Газпрома» в зарубежных странах, но в случае с активами, расположенными в России, такая возможность маловероятна, считают эксперты в области права международной торговли.

«Газпром» и некоторые другие российские компании пытаются перенести подобные иски из международных арбитражей в Россию, сообщает Reuters. «Газпром» обладает крупнейшими в мире запасами природного газа и имеет монополию на экспорт стратегически важного товара из России по сети трубопроводов. Кремль контролирует компанию.

«Газпром» увеличил поставки в Европу по сравнению с прошлым годом

В марте российский газовый гигант увеличил поставки природного газа в Европу по трубопроводам на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении эти поставки выросли еще примерно на 26%.

Пик поставок российского газа в Европу пришелся на 2018 и 2019 годы, когда они составляли около 175-180 миллиардов кубометров в год. Однако в 2022 году, когда Россия начала вторжение в Украину, они упали до 63,8 миллиарда кубометров.
Чехия Россия Газпром энергетика суды

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