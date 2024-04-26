Аналитики в Чехии ожидают дальнейшего снижения ключевой процентной ставки Центробанка
29 апреля 2024
11:30
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Правление Чешского национального банка (ЧНБ) в четверг, скорее всего, снова снизит базовую процентную ставку с нынешних 5,75%. Аналитики, опрошенные агентством ČTK, согласны с этим, но вопрос в том, насколько именно будет снижена ставка. Большинство ожидают снижения на 0,5%, но не исключают и снижения на 0,25%.
В последние недели члены правления предупреждали, что необходим осторожный подход, несмотря на то, что инфляция находится на уровне целевого показателя ЧНБ в 2%. Даже член правления Томаш Холуб, который в марте предлагал снизить ставку на 0,75 процентного пункта, высказался против более значительного снижения ставки.
Правление банка начало снижать ставки в декабре прошлого года. Сначала они снизились на 0,25 процентного пункта, затем на 0,5 процентного пункта в феврале и марте. «Даже мартовский результат по инфляции, который остался на уровне целевого показателя ЦБ, не побудил большинство членов правления ускорить темпы снижения ставок. Таким образом, на майском заседании совет, скорее всего, снова склонится к более осторожному подходу и снизит процентные ставки на 0,5%, как это было на двух последних заседаниях», — считает аналитик Raiffeisenbank Мартин Крон.
Аналитик ČSOB Доминик Русинко также ожидает снижения ставки до 5,25%. «Дальнейшее снижение ставок поддерживается быстрым снижением инфляции, которая с начала года значительно отстает от ожиданий ЧНБ. Прогноз на ближайшие месяцы также положительный, инфляция ожидается на уровне около 2%», — сказал он в интервью ČTK. Он отметил, что реальные процентные ставки сейчас находятся на самом высоком уровне за последние два десятилетия.
«Я ожидаю дальнейшего снижения процентных ставок на четверть или половину процентного пункта», — прокомментировал Вит Эндлер, генеральный директор компании Fingood. «Инфляция, похоже, находится под контролем, и для двухпроцентной инфляции лучше всего подойдут значительно более низкие ставки. Однако Совет банка должен быть осторожен в своих сокращениях, чтобы сохранить обменный курс кроны на должном уровне. Поэтому темпы снижения ставок не будут стремительными, но тенденция к постепенному снижению очевидна», — добавил он.
Главный экономист Cyrrus Вит Градил напомнил, что ЧНБ также опубликует новый экономический прогноз. В нем он ожидает повышения оценки роста валового внутреннего продукта, снижения оценки инфляции и ослабления прогноза по курсу кроны. «Прогноз, вероятно, продолжит подталкивать банкиров к более быстрому снижению процентных ставок, но этого не произойдет. Совет будет сохранять осторожность, повторит свой предыдущий шаг и снизит базовую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,25%», — сказал он ČTK.
Петр Лайсек, аналитик Purple Trading, также ожидает снижения базовой ставки до 5,25%. По его словам, снижение процентной ставки ЧНБ повлияет на процентные ставки по депозитам и ипотечным кредитам. «Поэтому мы можем ожидать снижения доходности сберегательных счетов на 0,25-0,5 процентного пункта в начале мая», — сказал он. «Корпоративные кредиты и ипотека должны подешеветь, но эта тенденция будет более медленной и менее выраженной, чем для сберегательных счетов», — добавил он. Учитывая ожидаемую динамику базовых процентных ставок, ипотека в ближайшие годы продолжит дешеветь, считает он.
По мнению Томаша Йихи, заместителя председателя правления инвестиционной компании ATRIS, банк может снизить процентную ставку до 0,75%. Однако, по его словам, следующее снижение произойдет не раньше осени, чтобы ЧНБ мог проанализировать эффект от смягчения кредитно-денежной политики.
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