Крупные европейские банки заплатили 800 млн евро налогов в России в прошлом году, сообщает FT

Семь европейских банков с крупнейшими активами в России получили в прошлом году совокупную прибыль в России в размере более 3 млрд евро (около 75,5 млрд крон). Это Raiffeisen Bank International (RBI), UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intensa Sanpaolo и OTP. Таким образом, их прибыль выросла более чем в три раза по сравнению с 2021 годом, отчасти благодаря финансовым активам, которые банки не могут вывести из России.



В результате роста прибыльности эти банки заплатили 800 млн евро налогов в России в прошлом году, в то время как в 2021 году этот показатель составил всего 200 млн евро, говорится в анализе FT. Почти половина прошлогодних налогов пришлась на австрийский Raiffeisen Bank International, который представлен в России больше всех западных банков.



Помимо европейских банков, налоги в России платят и крупные американские банки, такие как Citigroup и JPMorgan. По данным Киевской школы экономики (KSE), в прошлом году Citigroup заработал в России 149 млн долларов (около 3,5 млрд крон) и заплатил 53 млн долларов (1,2 млрд крон) в виде налогов. В JPMorgan прибыль составила 35 млн долларов, а налоги — 6,8 млн долларов.



Иностранные банки в России выигрывают не только от высоких процентных ставок, но и от санкций, введенных против российских банков западными странами. Эти санкции ограничивают доступ российских банков к международной платежной системе и делают западные банки более привлекательными для российских клиентов, пишет Financial Times.



В прошлом году Raiffeisen Bank International заработал в России 1,8 млрд евро, что более чем в три раза превышает сумму, полученную в 2021 году. На российскую деятельность пришлось около половины всей прибыли банка, тогда как до вторжения России в Украину она составляла лишь треть. Помимо обычных налоговых обязательств, в прошлом году банку пришлось заплатить 47 млн евро в России в результате налога на сверхприбыль, введенного Кремлем в отношении некоторых предприятий в прошлом году.



Raiffeisen Bank International часто критикуют на Западе за его деятельность в России. На него оказывали давление, в частности, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Министерство финансов США, требуя ограничить российскую деятельность. Хотя банк неоднократно заявлял о планах по выводу средств из России после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, он до сих пор их не реализовал.



«Оставаться в России — это не только в интересах RBI. Российский центральный банк сделает все возможное, чтобы не позволить им уйти, так как существует мало незапрещенных банков, через которые Россия может получать и отправлять платежи в рамках международной платежной системы SWIFT», — заявил Financial Times неназванный руководитель, работающий в российском банковском секторе.