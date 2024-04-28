Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Президент Чехии снова призвал к принятию евро. Недовольны только те страны, в которых нет евро, считает он

Новости 420on
30 апреля 2024
14:00
407
Чехия должна принять евро, чтобы играть в так называемой премьер-лиге Европы, заявил президент Петр Павел на конференции, посвященной 20-летию вступления Чехии в Евросоюз, которая проходит в Пражском Граде во вторник. Павел считает, что недовольны евро только те страны, которые еще не расплачиваются этой валютой. Павел и раньше говорил о необходимости принятия европейской валюты.
«Если мы хотим играть в первой лиге, нам нужно принять евро. Только те, у кого нет евро, недовольны», — сказал Павел, который также говорил о введении евро в своей новогодней речи.

Правительство Петра Фиалы (ODS) пока не определило дату введения евро. Однако правительственному Национальному экономическому совету (NERV) поручено провести анализ плюсов и минусов, которые принесет Чехии присоединение к механизму валютных курсов (ERM) или введение евро.

Законодательный совет в свою очередь должен проанализировать, потребуется ли внести поправки в Конституцию или изменить законы для присоединения к ERM II или еврозоне. Правительство должно получить оба анализа до конца октября, после чего оно примет решение о дальнейших шагах.

Павел отметил, что вступление Чехии в ЕС 20 лет назад стало одной из важнейших вех в нашей современной истории. «Эти усилия не имели бы шансов на успех, если бы им не помогал общий интерес снова стать частью европейской семьи. Интерес, который получил безоговорочную поддержку граждан на референдуме», — напомнил президент.

«Членство в ЕС и НАТО является неоспоримой основой нашей свободы, процветания и безопасности», — добавил он.

Членство в Союзе принесло процветание, считает Павел. «На протяжении 20 лет мы пользовались вкладом относительно более богатых стран в наше развитие», — сказал он.

Однако преимущества ЕС нельзя оценивать только по деньгам, сказал глава государства. «Вместе мы просто сильнее, как внутри страны, так и за ее пределами», — отметил Павел.

Идентичность страны, по его словам, по-прежнему определяется самой страной. Чешская Республика демонстрирует, что она может продвигать свою политику, выступая с инициативой о поставках боеприпасов для Украины. «Мы завоевали внимание и уважение в мире», — добавил глава государства.
Евро президент Чехия Евросоюз

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
30 АПРЕЛЯ 2024
105
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКОЕ МНЕНИЕ: ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА БУДЕТ ИГРАТЬ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ГРЯДУЩИХ КОНФЛИКТАХ
Военно-воздушные силы и противовоздушная оборона будут играть ключевую роль в любом будущем конфликте, заявил журналистам начальник Генерального штаба Карел Ржехка после встречи с командующим ВВС...
13:00
30 АПРЕЛЯ 2024
267
ОБЩЕСТВО
РУКОВОДИТЕЛЬ ЧЕШСКОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ VZP ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕЗИДЕНТ
Совет директоров утвердил рекордное годовое вознаграждение для директора крупнейшей медицинской страховой компании в Чехии — VZP. Ему будет выплачена финансовая премия в размере более 1,81 млн крон...
09:30
30 АПРЕЛЯ 2024
648
ОБЩЕСТВО
ВЗРЫВЫ ВО ВРБЕТИЦЕ КООРДИНИРОВАЛИ РОССИЙСКИЕ ШПИОНЫ С ЧЕШСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ
Ряд взрывов и других инцидентов в Европе, включая взрывы 2014 года на полигоне боеприпасов в чешском городе Врбетице, помогли скоординировать российские шпионы Шапошниковы, которые получили чешское...
08:00
30 АПРЕЛЯ 2024
485
ПОЛИТИКА
ПЕТР ПАВЕЛ: ЧЕХИЯ И ГЕРМАНИЯ РАЗДЕЛЯЮТ ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ВОЙНУ В УКРАИНЕ
Чешская Республика разделяет с Германией взгляды на войну России против Украины и на ситуацию с безопасностью в Израиле и секторе Газа, заявил президент Петр Павел после встречи со своим немецким...
21:00
29 АПРЕЛЯ 2024
504
ОБЩЕСТВО
КЛИМАТОЛОГ: АПРЕЛЬСКИЕ ЗАМОРОЗКИ — НОРМА, ПРОБЛЕМА БЫЛА В ЖАРЕ
Заморозки в апреле — это нормальное явление, которое не связано с изменением климата, а вот летние температуры в начале весны — проблема, заявил Ондржей Лхотка из Института исследований глобальных...
18:00
29 АПРЕЛЯ 2024
959
ОБЩЕСТВО
СКОНЧАЛАСЬ ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ПОКУСАЛА СОБАКА В ПРИЮТЕ В ЖДЯРЕ-НАД-САЗАВОУ
Пожилая женщина, которую в середине апреля укусила собака в приюте в Ждяре-над-Сазавоу, скончалась в субботу в больнице Брно. Полиция расследует дело, но не хочет сообщать подробности....
16:30
29 АПРЕЛЯ 2024
797
ОБЩЕСТВО
ЛЕТНЯЯ ПОГОДА ПРОДЕРЖИТСЯ ДО ЧЕТВЕРГА, А ЗАТЕМ НЕМНОГО ПОХОЛОДАЕТ
В Чехии сохранится ясная и частично облачная погода с летними температурами выше 25 градусов Цельсия. В связи с погодой без осадков будет продлено пожарное предупреждение. С четверга пройдут ливни,...
15:30
29 АПРЕЛЯ 2024
591
ОБЩЕСТВО
КАК РЕЗИДЕНТЫ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЫИГРЫВАЮТ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ
Индустрия казино развивается по всему миру и в Чехии в частности. Узнайте, как чешские игроки одерживают победу в азартных играх на конкретных примерах.
15:00
29 АПРЕЛЯ 2024
1694
ПОЛИТИКА
В ВРБЕТИЦЕ УБИВАЛИ РУССКИЕ, ПОДТВЕРДИЛА ПОЛИЦИЯ. РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
Агенты ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов (настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига) убили двух человек при взрыве склада боеприпасов во Врбетице (Злинский край) в 2014 году, согласно...
13:00
29 АПРЕЛЯ 2024
547
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ БУДЕТ БРАТЬ У ЕС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВКЛАДЫВАТЬ, В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ
Создание научных и технологических парков для детей в Брно, Либерце, Остраве и Пльзене, строительство велосипедной дорожки вдоль реки Эльбы в Усти-над-Лабем или спасение монастыря в Тепле под...
11:30
29 АПРЕЛЯ 2024
493
ЭКОНОМИКА
АНАЛИТИКИ В ЧЕХИИ ОЖИДАЮТ ДАЛЬНЕЙШЕГО СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЦЕНТРОБАНКА
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) в четверг, скорее всего, снова снизит базовую процентную ставку с нынешних 5,75%. Аналитики, опрошенные агентством ČTK, согласны с этим, но вопрос в...
10:30
29 АПРЕЛЯ 2024
531
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ГЕРМАНИИ ШТАЙНМАЙЕР ПРИЕХАЛ В ЧЕХИЮ, ЕГО ПРИМЕТ ПЕТР ПАВЕЛ
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня начал свой двухдневный визит в Чешскую Республику и будет принят в Пражском Граде президентом Петром Павелом. Ожидается, что главы государств...
18:00
28 АПРЕЛЯ 2024
1613
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИИ ПРИШЛОСЬ РАЗГОНЯТЬ УЧАСТНИКОВ ПРАЖСКОГО ФЕСТИВАЛЯ MAJÁLES ИЗ-ЗА ПЛАСТИКОВЫХ СТАКАНОВ
Во время субботнего однодневного фестиваля Majáles в пражском аэропорту Летняны полиция была вынуждена силой разогнать участников. Поводом для инцидента послужило то, что организаторы перестали...
16:00
28 АПРЕЛЯ 2024
971
ЭКОНОМИКА
«ОТРЕМОНТИРУЙ БАБУШКИН ДОМ». ПЕРВЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ
Сотни людей уже подали заявки на льготные кредиты для субсидирования ремонта бабушкиного дома, и десятки из них уже одобрены. Сумма в среднем превышает миллион крон, а годовая процентная ставка...
12:00
28 АПРЕЛЯ 2024
3063
ОБЩЕСТВО
«ПОЧЕМУ РУССКИЕ И ПАЛЕСТИНЦЫ ГУБЯТ ВО МНЕ СОСТРАДАНИЕ К ЛЮДЯМ», ОБЪЯСНЯЕТ ЧЕХ
Я думаю, и хочу верить, что никто, если только это не человек с какими-то психическими отклонениями, не равнодушен к человеческим страданиям. Поэтому я был бы очень рад, если бы мы могли с таким же...