Президент Чехии снова призвал к принятию евро. Недовольны только те страны, в которых нет евро, считает он
30 апреля 2024
14:00
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Чехия должна принять евро, чтобы играть в так называемой премьер-лиге Европы, заявил президент Петр Павел на конференции, посвященной 20-летию вступления Чехии в Евросоюз, которая проходит в Пражском Граде во вторник. Павел считает, что недовольны евро только те страны, которые еще не расплачиваются этой валютой. Павел и раньше говорил о необходимости принятия европейской валюты.
«Если мы хотим играть в первой лиге, нам нужно принять евро. Только те, у кого нет евро, недовольны», — сказал Павел, который также говорил о введении евро в своей новогодней речи.
Правительство Петра Фиалы (ODS) пока не определило дату введения евро. Однако правительственному Национальному экономическому совету (NERV) поручено провести анализ плюсов и минусов, которые принесет Чехии присоединение к механизму валютных курсов (ERM) или введение евро.
Законодательный совет в свою очередь должен проанализировать, потребуется ли внести поправки в Конституцию или изменить законы для присоединения к ERM II или еврозоне. Правительство должно получить оба анализа до конца октября, после чего оно примет решение о дальнейших шагах.
Павел отметил, что вступление Чехии в ЕС 20 лет назад стало одной из важнейших вех в нашей современной истории. «Эти усилия не имели бы шансов на успех, если бы им не помогал общий интерес снова стать частью европейской семьи. Интерес, который получил безоговорочную поддержку граждан на референдуме», — напомнил президент.
«Членство в ЕС и НАТО является неоспоримой основой нашей свободы, процветания и безопасности», — добавил он.
Членство в Союзе принесло процветание, считает Павел. «На протяжении 20 лет мы пользовались вкладом относительно более богатых стран в наше развитие», — сказал он.
Однако преимущества ЕС нельзя оценивать только по деньгам, сказал глава государства. «Вместе мы просто сильнее, как внутри страны, так и за ее пределами», — отметил Павел.
Идентичность страны, по его словам, по-прежнему определяется самой страной. Чешская Республика демонстрирует, что она может продвигать свою политику, выступая с инициативой о поставках боеприпасов для Украины. «Мы завоевали внимание и уважение в мире», — добавил глава государства.
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