Чехия получила разрешение ЕК на государственную помощь для строительства реактора Дукованы
30 апреля 2024
19:30
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Чешская Республика получила одобрение Европейской комиссии (ЕК) на государственную финансовую поддержку строительства нового ядерного блока АЭС «Дукованы». Об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе Комиссии. Министерство промышленности и торговли сообщило, что государство окажет финансовую помощь проекту, гарантируя стабильность доходов станции через договор о покупке электроэнергии. Кроме того, государство хочет использовать решение ЕК в качестве основы для определения условий поддержки других запланированных реакторов, говорится в сообщении министерства. EDF и KHNP представили свои обязательные предложения на строительство до четырех ядерных реакторов в Чешской Республике. Победитель тендера и то, сколько атомных блоков будет построено в Чехии в будущем, должны быть определены к лету.
Комиссия заявила, что Чехия внесла коррективы в первоначальные условия предоставления помощи, чтобы снять опасения по поводу негативного влияния на рынок. Размер помощи будет определен по результатам тендера. Новый энергоблок на АЭС «Дукованы» должен быть введен в эксплуатацию в 2036 году, и правительство также рассматривает возможность строительства еще трех реакторов.
По мнению правительства, подтверждение помощи позволит реализовать сам проект. Премьер-министр Петр Фиала напомнил, что строительство нового реактора станет крупнейшей инвестицией в современной истории Чехии. «Атомная энергия сегодня обеспечивает более трети потребления нашей страны, а в будущем она должна составить даже половину. Развитие атомной энергетики укрепляет нашу энергетическую безопасность, самодостаточность, а также конкурентоспособность наших компаний. Только при правильном использовании ядерных и возобновляемых ресурсов мы сможем обеспечить разумные цены на энергию для граждан и предприятий», — отметил Фиала в заявлении для прессы.
По словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы, это решение также важно для развития атомной энергетики во всей Европе. «Это первое решение, которое учитывает обновленную структуру европейского рынка электроэнергии, и поэтому следует ожидать, что другие атомные проекты будут основываться на нашей модели при определении государственной поддержки», — сказал Сикела.
Комиссия начала расследование запланированной помощи в июне 2022 года из-за сомнений в том, что она соответствует правилам ЕС. «Задача комиссии — убедиться, что предлагаемая государственная помощь является целевой, пропорциональной и не оказывает чрезмерного влияния на энергетический рынок ЕС. В ходе нашего расследования Чешская Республика изменила первоначальную меру и представила существенные обязательства. Это позволило нам одобрить помощь», — заявила сегодня в пресс-релизе вице-президент ЕК по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
На этой неделе французская компания EDF и южнокорейская KHNP представили обязательные тендерные предложения на строительство до четырех ядерных реакторов в Чехии. Детали тендерных предложений не будут обнародованы в течение некоторого времени, и сейчас их проанализирует компания ČEZ. Победитель тендера и то, сколько атомных блоков будет построено в Чехии в будущем, должны быть определены к лету. Первый из них должен быть построен в 2036 году.
Согласно более ранним заявлениям правительства и компании ČEZ, стоимость одного нового реактора составит около 160 миллиардов крон в ценах 2020 года. В январе некоторые экономисты подсчитали, что строительство четырех реакторов может стоить до 2 триллионов крон.
Правительство предложило EDF и KHNP подать обязательные предложения на строительство дополнительных реакторов в конце января этого года. Решение было принято после анализа первых предложений на строительство одного реактора на АЭС «Дукованы», которые включали необязательные варианты дополнительных блоков. По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), необязательные предложения участников тендера на строительство нескольких реакторов были на 25% выгоднее, чем строительство только одного блока. Он не уточнил предложенные цены. С другой стороны, североамериканская компания Westinghouse выбыла из тройки претендентов на участие в ядерном тендере, поскольку, по мнению кабинета министров, она не соответствовала условиям первоначального тендера.
«Теперь мы оценим заявки и, согласно контракту с государством, представим отчет об оценке в Министерство промышленности и торговли и, соответственно, в чешское правительство для окончательного утверждения», — сказал Томаш Плешкач, член совета директоров и директор подразделения новой энергетики ČEZ. ČEZ рассчитывает, что контракты с победителем будут окончательно подготовлены в течение этого года и готовы к подписанию к концу марта следующего года.
Участники конкурса подавали свои заявки в электронном виде, используя специальное шифрование и уникальную систему хранения данных.
Первой свою заявку подала компания KHNP, передав материалы в головной офис ČEZ в понедельник утром. В нем корейская компания предложила свой реактор APR1000 мощностью 1 050 МВт, который, по ее словам, соответствует всем европейским стандартам и был разработан специально для экспорта в Европу. «Своими успешными проектами в Корее и Объединенных Арабских Эмиратах KHNP доказала, что строит качественно, в срок и по правильной цене», — заявил генеральный директор KHNP Чу Хо Ванг.
EDF основывает свое предложение на технологии блока EPR 1200. «Технологическое и промышленное сотрудничество между Парижем и Прагой, которое мы предлагаем, имеет потенциал для восстановления новой атомной промышленности Европы на несколько поколений вперед», — сказал глава EDF Люк Ремонт. По его словам, это сотрудничество может стать моделью для общеевропейской атомной промышленности в будущем. Одним из преимуществ предложения, по словам французов, станут совместные действия государств на уровне ЕС.
Обе компании также заявили о своей заинтересованности в сотрудничестве с чешской промышленностью. В этом контексте EDF определила около 300 потенциальных поставщиков, с некоторыми из которых она заключила предварительные необязывающие соглашения. KHNP объявила о более чем 200 выявленных партнерах, с которыми подписала около 50 необязывающих меморандумов о сотрудничестве. Компании также налаживают сотрудничество с отечественными университетами и научными учреждениями.
В настоящее время Чехия располагает шестью ядерными блоками на двух электростанциях. Два блока мощностью около 1 000 мегаватт (МВт) находятся в Темелине в Южной Чехии. Четыре меньших блока мощностью 510 МВт находятся в Дукованах в регионе Требич. Помимо новых традиционных реакторов, ČEZ также готовится к строительству малых модульных реакторов. Первый из них должен быть построен в Темелине.
По мнению правительства, подтверждение помощи позволит реализовать сам проект. Премьер-министр Петр Фиала напомнил, что строительство нового реактора станет крупнейшей инвестицией в современной истории Чехии. «Атомная энергия сегодня обеспечивает более трети потребления нашей страны, а в будущем она должна составить даже половину. Развитие атомной энергетики укрепляет нашу энергетическую безопасность, самодостаточность, а также конкурентоспособность наших компаний. Только при правильном использовании ядерных и возобновляемых ресурсов мы сможем обеспечить разумные цены на энергию для граждан и предприятий», — отметил Фиала в заявлении для прессы.
По словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы, это решение также важно для развития атомной энергетики во всей Европе. «Это первое решение, которое учитывает обновленную структуру европейского рынка электроэнергии, и поэтому следует ожидать, что другие атомные проекты будут основываться на нашей модели при определении государственной поддержки», — сказал Сикела.
Комиссия начала расследование запланированной помощи в июне 2022 года из-за сомнений в том, что она соответствует правилам ЕС. «Задача комиссии — убедиться, что предлагаемая государственная помощь является целевой, пропорциональной и не оказывает чрезмерного влияния на энергетический рынок ЕС. В ходе нашего расследования Чешская Республика изменила первоначальную меру и представила существенные обязательства. Это позволило нам одобрить помощь», — заявила сегодня в пресс-релизе вице-президент ЕК по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
На этой неделе французская компания EDF и южнокорейская KHNP представили обязательные тендерные предложения на строительство до четырех ядерных реакторов в Чехии. Детали тендерных предложений не будут обнародованы в течение некоторого времени, и сейчас их проанализирует компания ČEZ. Победитель тендера и то, сколько атомных блоков будет построено в Чехии в будущем, должны быть определены к лету. Первый из них должен быть построен в 2036 году.
Согласно более ранним заявлениям правительства и компании ČEZ, стоимость одного нового реактора составит около 160 миллиардов крон в ценах 2020 года. В январе некоторые экономисты подсчитали, что строительство четырех реакторов может стоить до 2 триллионов крон.
Правительство предложило EDF и KHNP подать обязательные предложения на строительство дополнительных реакторов в конце января этого года. Решение было принято после анализа первых предложений на строительство одного реактора на АЭС «Дукованы», которые включали необязательные варианты дополнительных блоков. По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), необязательные предложения участников тендера на строительство нескольких реакторов были на 25% выгоднее, чем строительство только одного блока. Он не уточнил предложенные цены. С другой стороны, североамериканская компания Westinghouse выбыла из тройки претендентов на участие в ядерном тендере, поскольку, по мнению кабинета министров, она не соответствовала условиям первоначального тендера.
«Теперь мы оценим заявки и, согласно контракту с государством, представим отчет об оценке в Министерство промышленности и торговли и, соответственно, в чешское правительство для окончательного утверждения», — сказал Томаш Плешкач, член совета директоров и директор подразделения новой энергетики ČEZ. ČEZ рассчитывает, что контракты с победителем будут окончательно подготовлены в течение этого года и готовы к подписанию к концу марта следующего года.
Участники конкурса подавали свои заявки в электронном виде, используя специальное шифрование и уникальную систему хранения данных.
Первой свою заявку подала компания KHNP, передав материалы в головной офис ČEZ в понедельник утром. В нем корейская компания предложила свой реактор APR1000 мощностью 1 050 МВт, который, по ее словам, соответствует всем европейским стандартам и был разработан специально для экспорта в Европу. «Своими успешными проектами в Корее и Объединенных Арабских Эмиратах KHNP доказала, что строит качественно, в срок и по правильной цене», — заявил генеральный директор KHNP Чу Хо Ванг.
EDF основывает свое предложение на технологии блока EPR 1200. «Технологическое и промышленное сотрудничество между Парижем и Прагой, которое мы предлагаем, имеет потенциал для восстановления новой атомной промышленности Европы на несколько поколений вперед», — сказал глава EDF Люк Ремонт. По его словам, это сотрудничество может стать моделью для общеевропейской атомной промышленности в будущем. Одним из преимуществ предложения, по словам французов, станут совместные действия государств на уровне ЕС.
Обе компании также заявили о своей заинтересованности в сотрудничестве с чешской промышленностью. В этом контексте EDF определила около 300 потенциальных поставщиков, с некоторыми из которых она заключила предварительные необязывающие соглашения. KHNP объявила о более чем 200 выявленных партнерах, с которыми подписала около 50 необязывающих меморандумов о сотрудничестве. Компании также налаживают сотрудничество с отечественными университетами и научными учреждениями.
В настоящее время Чехия располагает шестью ядерными блоками на двух электростанциях. Два блока мощностью около 1 000 мегаватт (МВт) находятся в Темелине в Южной Чехии. Четыре меньших блока мощностью 510 МВт находятся в Дукованах в регионе Требич. Помимо новых традиционных реакторов, ČEZ также готовится к строительству малых модульных реакторов. Первый из них должен быть построен в Темелине.
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