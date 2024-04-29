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Прага и Среднечешский край готовят тендер на эксплуатацию поездов до 2059 года

Анастасия Князева
30 апреля 2024
21:00
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Прага и Среднечешский край готовят тендер на эксплуатацию железнодорожного транспорта в течение 30 лет за более чем 40 миллиардов крон. Победитель приобретёт поезда и будет эксплуатировать их с 2029 по 2059 год. С учетом дополнительных расходов, связанных с обслуживанием и эксплуатацией, общая сумма может приблизиться к 60 миллиардам. Тендер будет объявлен этой осенью, а столица и край хотят выбрать победителя не позднее июня следующего года. Заключение контракта ожидается в октябре. Петр Борецкий (STAN), советник Среднечешского края по общественному транспорту, и Зденек Гржиб, заместитель мэра Праги по транспорту, рассказали сегодня журналистам в Среднечешском краевом управлении.
Тендер включает в себя покупку двухэтажных поездов большой вместимости, рассчитанных примерно на 400 пассажиров. По сравнению с нынешними они будут на четверть вместительнее.

Среди технических параметров новых вагонов, например, наличие низкого посадочного уровня, места для велосипедов и колясок, розеток и беспроводных зарядок, безбарьерных туалетов, счетных рам и системы видеокамер. По словам советника, преимущество 30-летнего контракта перед 15-летним заключается в том, что он окупает, например, строительство нового депо, которое необходимо для обслуживания поездов.

Пока, по словам Борецкого, предполагается, что расходы будут покрыты регионом и Прагой без субсидий. Однако не исключено, что будет объявлено о соответствующих субсидиях. Распределение расходов между столицей и регионом будет основано на так называемом количестве поездо-километров, примерно половина приходится на региональное правительство, а половина — на Прагу.

«Каждый день в Прагу приезжает до 300 000 человек, и, конечно, если бы все они ездили на машинах, это создало бы неразрешимую ситуацию в Праге, потому что у нас просто нет такого количества дорог. Поэтому мы хотим как можно сильнее убедить людей пересесть на поезд и пользоваться железнодорожным транспортом с высокой пропускной способностью», — добавил Гржиб.

Поезда будут курсировать по железнодорожным коридорам, а также по модернизированной линии Прага — Кладно. За ходом тендера будет наблюдать антикоррупционная организация Transparency International (TI). Стоимость транспортного обслуживания региона также значительно возрастет — примерно на 1,4-3 миллиарда чешских крон. По словам Борецкого, это также будет связано с повышением тарифов на проезд.

Кроме того, готовятся и другие тендеры для железнодорожных перевозчиков, например, на поставку единиц RegioPanter или электрических транспортных средств на линии Прага — Лиса-над-Лабем. Эти тендеры планируется объявить в следующем году, их стоимость также будет исчисляться десятками миллиардов крон. По словам Борецкого, большее количество тендеров должно обеспечить участие как можно более широкого круга производителей и перевозчиков. С другой стороны, на региональных неэлектрифицированных линиях Центральночешский край продлил контракт с ČD до 2034 года. Продление контракта позволит инвестировать в транспортные средства и другое оборудование почти 4,8 миллиарда чешских крон.
поезда Чехия

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