Прага и Среднечешский край готовят тендер на эксплуатацию поездов до 2059 года

Тендер включает в себя покупку двухэтажных поездов большой вместимости, рассчитанных примерно на 400 пассажиров. По сравнению с нынешними они будут на четверть вместительнее.



Среди технических параметров новых вагонов, например, наличие низкого посадочного уровня, места для велосипедов и колясок, розеток и беспроводных зарядок, безбарьерных туалетов, счетных рам и системы видеокамер. По словам советника, преимущество 30-летнего контракта перед 15-летним заключается в том, что он окупает, например, строительство нового депо, которое необходимо для обслуживания поездов.



Пока, по словам Борецкого, предполагается, что расходы будут покрыты регионом и Прагой без субсидий. Однако не исключено, что будет объявлено о соответствующих субсидиях. Распределение расходов между столицей и регионом будет основано на так называемом количестве поездо-километров, примерно половина приходится на региональное правительство, а половина — на Прагу.



«Каждый день в Прагу приезжает до 300 000 человек, и, конечно, если бы все они ездили на машинах, это создало бы неразрешимую ситуацию в Праге, потому что у нас просто нет такого количества дорог. Поэтому мы хотим как можно сильнее убедить людей пересесть на поезд и пользоваться железнодорожным транспортом с высокой пропускной способностью», — добавил Гржиб.



Поезда будут курсировать по железнодорожным коридорам, а также по модернизированной линии Прага — Кладно. За ходом тендера будет наблюдать антикоррупционная организация Transparency International (TI). Стоимость транспортного обслуживания региона также значительно возрастет — примерно на 1,4-3 миллиарда чешских крон. По словам Борецкого, это также будет связано с повышением тарифов на проезд.



Кроме того, готовятся и другие тендеры для железнодорожных перевозчиков, например, на поставку единиц RegioPanter или электрических транспортных средств на линии Прага — Лиса-над-Лабем. Эти тендеры планируется объявить в следующем году, их стоимость также будет исчисляться десятками миллиардов крон. По словам Борецкого, большее количество тендеров должно обеспечить участие как можно более широкого круга производителей и перевозчиков. С другой стороны, на региональных неэлектрифицированных линиях Центральночешский край продлил контракт с ČD до 2034 года. Продление контракта позволит инвестировать в транспортные средства и другое оборудование почти 4,8 миллиарда чешских крон.