Мошенники выманивают у людей деньги за просроченные долги

Например, с этим столкнулась пани Барбора, у которой по неосторожности образовался долг перед компанией Telly. «Я оплатила его на основании счета, который мне прислала компания Telly. Однако в это время мне стали поступать угрозы от другой компании о том, что долг будет взыскан в судебном порядке и что я должна немедленно связаться с ними», — пожаловалась она на сайте dTest VašeStížnosti.cz.



«Однако у меня нет никакого долга перед Telly — он был полностью оплачен, и я также сообщила об этом компании, занимающейся взысканием долгов. Однако запугивания и угрозы судебного разбирательства с целью взыскания несуществующего долга продолжают поступать в мой адрес уже почти месяц. На данный момент я получила текстовое сообщение о том, что мой долг готов к взысканию в судебном порядке», — добавила она.



Она не единственная, кто жалуется на подобное обращение на этом сайте. На ресурсе есть много похожих отзывов, хотя предполагаемый кредитор и коллекторская компания, как правило, отличаются.



По данным dTest, процедура работы коллекторов проста и соответствует закону. «Если у потребителя есть старый и неактуальный долг перед компанией, она покупает его по выгодной цене. Затем она пытается воспользоваться неосведомленностью и страхом потребителя и направляет ему требование немедленно выплатить все причитающиеся деньги, иначе дело дойдет до судебного взыскания», — говорит Эдуарда Хекшова, директор организации потребителей dTest.



По ее словам, в этот момент все зависит от потребителя, и он должен сам защищать себя. В противном случае он может проиграть в любом судебном процессе.



Проверка задолженности

Прежде всего, по ее словам, необходимо четко определить, что представляет собой долг. Однако уже в этом первом шаге может быть подвох. Должник может даже не знать, что он вообще обязался платить той или иной компании. Это характерно, например, для некоторых сайтов онлайн-знакомств, где обязательства по оплате скрыты в правилах и условиях.



Человек также может не знать, что первоначальный кредитор передал свое требование другому кредитору, который теперь взыскивает с него деньги. Возможно даже сочетание обоих вариантов. «Таким образом, потребитель получает требование оплатить долг, о котором он не знает, на каком основании и когда он возник, и что он когда-либо имел дело с кредитором, взыскивающим долг. Поэтому из требования об оплате всегда должна быть видна точная дата возникновения долга, на каком основании он возник или когда наступил срок его погашения», — предупреждают в dTest.



Во-вторых, по его словам, необходимо определить, когда наступил так называемый срок погашения долга. То есть не позднее какого момента лицо должно было выплатить долг. Обычно именно с этого момента начинает течь трехлетний срок исковой давности.



Напоминание о сроке исковой давности

«Если долг не погашен более трех лет, в течение которых кредитор не предъявлял свои требования к потребителю, срок исковой давности истекает, и потребитель не обязан выплачивать долг. Однако закон не запрещает кому-либо предъявлять потребителю требования по уже просроченному долгу», — говорит Гексова.



По ее словам, на первом этапе человеку целесообразно сообщить своему кредитору, что долг просрочен и поэтому он не обязан его выплачивать.



Если лицо сознательно или неосознанно не реагирует на предварительное уведомление, следующим шагом компании будет подача в суд ходатайства о выдаче электронного платежного поручения, что является упрощенным действием, которое суд рассмотрит в ускоренном порядке. Однако не исключено, что кредитор подаст и «традиционный» иск. В обоих случаях потребитель должен активно защищаться.



Подача иска

«В первом случае потребитель должен подать так называемое возражение против платежного поручения в течение пятнадцати дней с момента получения платежного поручения. Если ответчик этого не сделает, платежное поручение приобретает силу окончательного судебного решения. Поэтому неуплата суммы может привести к исполнению», — предупреждает dTest. Если человек подает заявление о несогласии, назначается стандартное слушание в суде.



Во втором случае, если кредитор подает классический иск, назначается непосредственно стандартное слушание в суде. «Суд направляет иск потребителю для комментариев. Именно в этот момент уместно, если необходимо, вновь заявить о признании исковой давности по данному долгу. Даже если долг, который кредитор требует выплатить, не имеет срока давности, важно, чтобы потребитель заявил о том, что долг не имеет срока давности», — заявляет dTest. Если человек этого не сделает, суд удовлетворит требование кредитора о выплате, даже если судья знает, что долг не имеет срока давности.



«На этапе, когда потребитель получает конверт с зеленой полосой, либо с платежным поручением, либо с уведомлением о необходимости прокомментировать претензию, мы уже рекомендуем обратиться к юристу», — добавила Гексова.