Зарплата госслужащего увеличилась на 2 345 чешских крон до 44 426 крон

Так, например, объем средств на зарплату учителей в региональном образовании увеличился почти на 3 млрд крон. Число работников, состоящих на государственной службе, увеличилось на 6 950 человек и составило 484 128 человек. Среднемесячная зарплата выросла на 2 345 крон и составила 44 426 крон до вычета налогов. Об этом сообщило Министерство финансов в итоговом отчете государства за прошлый год. Итоговый отчет, в котором подведены итоги работы государства за прошлый год, теперь будет представлен на обсуждение нижней палаты парламента. Его принятие является условием для утверждения депутатами государственного бюджета на следующий год.



В годовом исчислении зарплата бюджетников выросла на 5,6%. Согласно мартовским данным Чешского статистического управления, средняя брутто-зарплата в целом по экономике в прошлом году выросла на 3 024 кроны до 43 341 кроны в месяц. Номинальный рост в целом по экономике составил 7,5%, но из-за инфляции зарплата в реальном выражении упала почти на 3%.



Зарплата работников прокуратуры и смежных профессий выросла почти на 12%, а зарплата военнослужащих и сотрудников сил безопасности — на 8,3%. Заработок в органах власти увеличился на 6,1%. Как и прежде, министерство объясняет более высокие зарплаты в госсекторе, например, тем, что в регулируемом государством секторе работает больше людей с высшим образованием и большим опытом работы, а также тем, что текучесть кадров в госсекторе ниже. По мнению министерства, деньги на региональное образование также оказывают влияние.



Увеличение расходов на заработную плату произошло за счет более чем 4 млрд крон расходов из резервного фонда и внебюджетных фондов и 3,5 млрд крон расходов за счет экономии предыдущих лет. В годовом исчислении рост расходов составил 7,1%.



Увеличение суммы отражает, в частности, прошлогоднее решение правительства о повышении тарифов в коммунальной сфере на 10%. Кроме того, на 4% увеличились расходы на преподавательский состав государственных университетов, а также были повышены тарифы для сотрудников силовых структур.



В Министерстве образования, например, бюджет на зарплаты в региональном образовании увеличился на 2,9 млрд, а количество сотрудников — на 5 739 человек. Для Министерства обороны сумма на зарплаты увеличилась на 293 млн крон в связи с Концепцией построения армии Чешской Республики. Бюджет Министерства внутренних дел на заработную плату увеличился на 201 миллион в связи с войной в Украине, за счет усиления Департамента по предоставлению убежища и миграционной политики и Администрации базовых регистров.



В проекте государственного бюджета на этот год предусмотрено, что на заработную плату государственных служащих и соответствующие выплаты за выполненную работу будет потрачено на 683 млн крон больше, чем в утвержденном бюджете прошлого года. Количество оплачиваемых государством рабочих мест должно сократиться на 11 388. Согласно предложению, среднемесячная брутто-зарплата государственного служащего должна увеличиться на 1 181 крону и составить 44 059 крон.