С июля жилые дома будут потреблять больше электроэнергии, вырабатываемой на крыше
29 мая 2024
16:30
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С января прошлого года владельцы квартир в многоквартирных домах могут инвестировать в фотоэлектрические установки на крыше, а затем использовать полученную электроэнергию в зависимости от того, как они договорятся о ее распределении. Например, они могут договориться о доле в зависимости от суммы, вложенной в установку.
Однако если в доме нет аккумуляторной батареи, домохозяйства могут потреблять электроэнергию только тогда, когда фотоэлектрическая система ее вырабатывает, в основном днем. Сейчас это работает так: то, что не потребляется сразу, переливается в сеть.
Новая электроэнергия будет распределяться в несколько заходов. Однако это будет касаться группы из не более чем 50 потребителей, как правило, это многоквартирные дома или небольшие энергетические сообщества.
Если, например, два домохозяйства построили электростанцию и каждое из них имеет половину доли произведенной электроэнергии, но только одно из них потребляет ее в течение дня, вторая половина электроэнергии будет продана в сеть, что нецелесообразно. Это должно измениться с июля.
«Например, у вас может быть два потребителя, и каждый из них будет получать половину. Если установка производит, а получает только один потребитель, то будет использована только половина произведенной энергии. Во втором раунде будет взята оставшаяся выработка и снова поделена между двумя потребителями. Так происходит пять раз, и почти все потребляет тот, кто использует электроэнергию, и только минимум идет в сеть», — рассказал Александр Черны из Управления по регулированию энергетики.
Центр данных по электроэнергии начнет работу в июле. Те, кто заинтересован в удаленном обмене электроэнергией, например, от электростанции на крыше коттеджа до своей квартиры в городе, зарегистрируются в центре. Для обмена электричеством им понадобится счетчик непрерывного действия, который измеряет потребление и производство электроэнергии каждые пятнадцать минут. Те, у кого он уже есть или кто в большинстве случаев приобрел его за свой счет к июлю, смогут начать обмен сразу после регистрации, на которую у центра данных будет месяц. Такой счетчик будет стоить несколько тысяч крон.
Те, кто хочет получать его бесплатно, регистрируются в центре обработки данных и подают заявку на получение счетчика у своего дистрибьютора, который в течение трех месяцев заменит старый счетчик на новый. Однако, по словам Рене Нэделы, старшего директора отдела энергетики и ядерных ресурсов Министерства промышленности и торговли, совместное использование электроэнергии начнется раньше. «Дистрибьюторы неофициально подтвердили нам, что на практике они смогут установить счетчик гораздо раньше», — сказал он.
Министерство направило в Законодательный совет постановление об учете электроэнергии, которое позволит заинтересованным сторонам подавать заявки на установку непрерывных счетчиков.
«Это позволит заинтересованным лицам подать заявку на установку такого счетчика раньше», — сказал Нэдела. Хотя заявка должна будет сопровождаться заявлением о регистрации в центре обработки данных, ничто не мешает заявителям подавать это заявление одновременно с заявкой на установку. «Центр обработки данных может зарегистрировать и обработать полученные заявки до начала совместного использования», — добавил он.
Новая электроэнергия будет распределяться в несколько заходов. Однако это будет касаться группы из не более чем 50 потребителей, как правило, это многоквартирные дома или небольшие энергетические сообщества.
Если, например, два домохозяйства построили электростанцию и каждое из них имеет половину доли произведенной электроэнергии, но только одно из них потребляет ее в течение дня, вторая половина электроэнергии будет продана в сеть, что нецелесообразно. Это должно измениться с июля.
«Например, у вас может быть два потребителя, и каждый из них будет получать половину. Если установка производит, а получает только один потребитель, то будет использована только половина произведенной энергии. Во втором раунде будет взята оставшаяся выработка и снова поделена между двумя потребителями. Так происходит пять раз, и почти все потребляет тот, кто использует электроэнергию, и только минимум идет в сеть», — рассказал Александр Черны из Управления по регулированию энергетики.
Центр данных по электроэнергии начнет работу в июле. Те, кто заинтересован в удаленном обмене электроэнергией, например, от электростанции на крыше коттеджа до своей квартиры в городе, зарегистрируются в центре. Для обмена электричеством им понадобится счетчик непрерывного действия, который измеряет потребление и производство электроэнергии каждые пятнадцать минут. Те, у кого он уже есть или кто в большинстве случаев приобрел его за свой счет к июлю, смогут начать обмен сразу после регистрации, на которую у центра данных будет месяц. Такой счетчик будет стоить несколько тысяч крон.
Те, кто хочет получать его бесплатно, регистрируются в центре обработки данных и подают заявку на получение счетчика у своего дистрибьютора, который в течение трех месяцев заменит старый счетчик на новый. Однако, по словам Рене Нэделы, старшего директора отдела энергетики и ядерных ресурсов Министерства промышленности и торговли, совместное использование электроэнергии начнется раньше. «Дистрибьюторы неофициально подтвердили нам, что на практике они смогут установить счетчик гораздо раньше», — сказал он.
Министерство направило в Законодательный совет постановление об учете электроэнергии, которое позволит заинтересованным сторонам подавать заявки на установку непрерывных счетчиков.
«Это позволит заинтересованным лицам подать заявку на установку такого счетчика раньше», — сказал Нэдела. Хотя заявка должна будет сопровождаться заявлением о регистрации в центре обработки данных, ничто не мешает заявителям подавать это заявление одновременно с заявкой на установку. «Центр обработки данных может зарегистрировать и обработать полученные заявки до начала совместного использования», — добавил он.
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