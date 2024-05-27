Страхование долгосрочного ухода стало более выгодным благодаря налоговым льготам

Страхование работает таким образом, что после того, как застрахованное лицо признано зависимым от ухода или потеряло самостоятельность, страховая компания начинает выплачивать ему ежемесячный страховой платеж до конца его жизни. Страховое возмещение выплачивается независимо от того, живет ли человек дома или находится в учреждении по уходу.



С начала мая Kooperativa начала предлагать страхование самообеспечения. «Еще до того, как клиент будет признан нуждающимся в уходе, наш консультант по уходу поможет ему разобраться с ситуацией — подать заявление, узнать о других пособиях и других вопросах социального ухода или найти профессиональный уход», — говорит представитель Kooperativa Милан Каня.



«До того как бюро по трудоустройству примет решение о праве на пособие, мы можем выплачивать так называемое предварительное пособие, которое совпадает с пособием для иждивенцев II стадии», — добавил он.



Страхование самообеспечения FLEXI от Kooperativa может быть оформлено клиентом не позднее 70 лет и рассчитано на всю жизнь. «Ежемесячное пособие зависит от оговоренной страховой суммы и степени зависимости, присвоенной клиенту. Предварительное пособие соответствует пособию для II степени зависимости и выплачивается максимум в течение 12 месяцев — до присвоения степени зависимости государством. В случае постоянного состояния ежемесячное пособие выплачивается пожизненно, и его размер может меняться в зависимости от состояния клиента», — сообщил Канья. Он добавил, что страховая сумма может быть установлена в размере от 5 000 до 50 000 крон.



Однако некоторые страховые компании имеют ограниченные параметры, например выплачивают пособия только с третьей или четвертой степени нетрудоспособности или ограничивают период, на который заключено страхование.



Размер взноса определяет сам клиент; объем предоставляемого ухода он выбирает сам при заключении договора. Часть взноса может быть заявлена как налоговый вычет.



По словам Кани, есть несколько причин, по которым страхование на случай утраты самостоятельности может себя оправдать. Он отметил, что в прошлом году в Чехии более 361 000 человек зависели от чужой помощи по состоянию здоровья, и более 70% из них — люди старше 65 лет. «Каждый четвертый человек становится зависимым от помощи к 80 годам, а каждый третий — к 85 годам», — отметил Каня.



Между тем средний возраст дожития растет. Если в 1975 году возраст женщин и мужчин в Чехии составлял 74 и 67 лет соответственно, то сейчас он равен 83 и 77 годам для женщин и мужчин. Вместе с этим увеличивается и среднее время пребывания на пенсии. Новая налоговая льгота на страхование самообеспечения — это реакция законодателей в основном на тот факт, что увеличение числа людей пенсионного возраста означает повышение требований к государственной системе социального обеспечения.



То, что люди заинтересованы в страховании долгосрочного ухода, подтверждает Михал Корейс, директор по продуктам компании NN Životní pojišt’ovna, которая предлагает его уже несколько лет. «Интерес клиентов резко возрос после введения налоговых льгот. С начала февраля по конец апреля было заключено более тысячи договоров страхования долгосрочного ухода с пожизненным страхованием и налоговым преимуществом», — сказал он, добавив, что страховые взносы в среднем составляют 400 крон в месяц.



Корейс считает введение налоговой льготы в этом году значительным толчком. «У этого страхования определенно есть потенциал стать краеугольным камнем в пенсионном обеспечении», — добавил он.



Страховая компания Simplea планирует начать предлагать своим клиентам страхование долгосрочного ухода с июня. «Потенциал этой услуги очень велик, учитывая старение населения Чехии. По этой причине Simplea вместе со своим деловым партнером будет участвовать в строительстве полноценных домов престарелых», — сказал директор страховой компании Мартин Швец.



Generali Česká pojišt’ovna и Allianz планируют во второй половине года предложить страхование долгосрочного ухода с вычетом налогов. «Мы видим значительный потенциал для этого продукта, который будет расти по мере того, как в обществе будет увеличиваться число незастрахованных», — сказала представитель Allianz Мари Петрова.



Uniqa планирует представить аналогичный продукт этим летом. Некоторые страховщики уже предлагали страхование самообеспечения.



Согласно недавнему опросу Чешской ассоциации страховых компаний, 71% чехов заявил, что их самый большой страх — это потеря самостоятельности. Опросы также показывают, что люди хотят провести конец своей жизни дома, а не в домах престарелых. Однако для осуществления этого желания требуется активное участие близких или высокие расходы на домашний уход.