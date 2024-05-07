Курс чешской кроны укрепляется и преодолел психологический порог

Курс кроны постепенно набирает силу по отношению к единой европейской валюте, укрепляясь ниже отметки 25 крон за евро. На прошлой неделе крона ненадолго достигла этого уровня во время заседания Чешского национального банка (ЧНБ). Именно недавняя встреча центральных банкиров помогла кроне укрепиться до самого сильного уровня с февраля этого года.



На самом деле, ЧНБ несколько удивил рынки. Хотя центральный банк, как и ожидалось, снизил процентные ставки на полпроцента до 5,25%, сопутствующие комментарии управляющего Алеша Михла и недавно опубликованный прогноз намекнули на ужесточение денежно-кредитной политики до конца этого года.



Аналитики Центрального банка пересмотрели в сторону повышения прогноз по трехмесячной ставке PRIBOR, предполагая, что базовая ставка может составить 4% в конце года, сообщают экономисты. Однако предыдущий прогноз предполагал базовую ставку даже ниже трех процентов.



На пресс-конференции после заседания губернатор Михл также заявил, что часть членов правления видит равновесную процентную ставку на уровне выше трех процентов, что свидетельствует о стремлении некоторых членов правления поддерживать положительные реальные процентные ставки в долгосрочной перспективе.



ЧНБ продолжит снижать процентную ставку медленнее и осторожнее, чем ожидалось изначально, объясняет более твердую позицию короны аналитик Purple Trading Ярослав Тупы.



Отголоски встречи



По мнению аналитиков CSOB Group, в краткосрочной перспективе крона может продолжать получать выгоду от отголосков майского заседания ЧНБ. В понедельник инвесторы ожидают данных по внутренней инфляции за апрель. «По нашей оценке, она ускорилась с 2% до 2,6% в годовом исчислении благодаря подорожанию топлива и продуктов питания», — говорят аналитики.



Чешская банковская ассоциация также прокомментировала курс кроны в четверг, когда представила новый макроэкономический прогноз.



«Среднее значение в этом году должно оставаться выше 25 чешских крон за евро. В конце этого года, согласно прогнозу, укрепление кроны и обменный курс составят около 24,8 чешских крон за евро. Ни один из прогнозов на следующий год также не предусматривает ослабления кроны выше 25 чешских крон за евро», — говорится в прогнозе.