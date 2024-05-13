«Просто отрубим вас». США приставили нож к горлу Raiffeisen Bank из-за России

Письмо в RBI было направлено 6 мая заместителем министра финансов США Уолли Адемейо, сообщает Reuters со ссылкой на источник, ознакомившийся с письмом. В качестве основных проблем в письме называлась экспансия RBI на российский рынок и сделка с бизнесменом Олегом Дерипаской на сумму 1,5 миллиарда долларов (34,3 миллиарда крон). После получения письма RBI отказался от этой идеи, но опасения Госдепартамента США остались.



RBI — крупнейший западный банк, все еще работающий в России. В период с 2021 по 2023 год прибыль банка выросла более чем в три раза и составила 1,8 миллиарда евро (45,3 миллиарда крон) — половину от общего объема прибыли австрийской группы. До войны доля прибыли из России составляла одну треть.



Поэтому Вашингтон уже больше года активно следит за деятельностью австрийской компании на российском рынке, и это письменное предупреждение стало его самым решительным шагом в отношении RBI.



По мнению RBI, сделка с Дерипаской должна была высвободить часть его средств, застрявших в России. Но теперь представитель компании указал, что компания вышла из сделки до того, как она могла состояться. Тем не менее стоимость акций RBI на фондовом рынке упала на 3% после начала торгов, что является самым большим падением среди всех европейских банков.



В письме Адемейо к RBI также отмечается, что дальнейшее расширение бизнеса противоречит заявлению компании о том, что она намерена постепенно сворачивать свою деятельность в России. Поэтому, по мнению Адемейо, вероятность ограничения доступа RBI к финансовой системе США поставлена под вопрос, поскольку подход компании угрожает национальной безопасности США.



После получения письма представитель RBI заверил общественность, что банк действительно «значительно сократил» свою деятельность в России и принял меры по снижению рисков, связанных с санкциями. «RBI продолжит работу по деконсолидации своего российского филиала», — заявил представитель банка агентству Reuters.



Соединенные Штаты являются самым мощным регулятором в мире прежде всего потому, что они могут отрезать банки от доллара, краеугольного камня международных финансов. Потеря доступа к доллару ввергнет любой банк в немедленный кризис. Кроме того, Адемейо пригрозил исполнительным указом президента Джо Байдена, который позволяет вводить вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов, осуществляющих значительные операции с российским военно-промышленным комплексом.



RBI по-прежнему выступает в качестве важнейшего финансового моста между россиянами и западными компаниями, предоставляя им доступ к евро и доллару. Вена продолжает оставаться хранилищем наличных денег из России и ее бывших советских соседей. Австрия также продолжает поддерживать связи с Россией через трубопроводы и финансы.



По имеющимся данным, RBI планировал отделение своего российского подразделения под давлением международных регуляторов с самого начала конфликта. Однако после двух лет войны в Украине ничего не изменилось, и банк продолжает оказывать платежную поддержку сотням российских компаний. В целом в России у компании около 2 600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев счетов и 10 000 сотрудников. К банку также обращались российские власти, которым он разрешает международные платежи.