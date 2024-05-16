Чешские СМИ: Российский суд арестовал активы Deutsche Bank

Финансовую гарантию по проекту должен был взять на себя Deutsche Bank, а «Газпром» через «РусХимАльянс» хочет на этом заработать.





Совместный проект «РусХимАльянса» и немецкой компании Linde предполагал строительство комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.





Как сообщает ТАСС, суд постановил наложить арест на счета, ценные бумаги и недвижимость, принадлежащие Deutsche Bank и его дочерним компаниям ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический» «Дойче Банк Центр».





В пятницу суд Санкт-Петербурга по тому же делу принял решение об аресте активов итальянской банковской группы UniCredit на сумму 463 млн евро (11,4 млрд крон). Помимо ценных бумаг и банковских счетов, речь идет о недвижимости и 100% акций дочерних компаний «ЮниКредит Лизинг» и «ЮниКредит Гарант».



Несмотря на призывы покинуть Россию, семь крупных европейских банков — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — заявили о совокупной прибыли в России в размере более трех миллиардов евро (75,5 миллиарда чешских крон) в 2023 году.