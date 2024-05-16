Чешские СМИ: Российский суд арестовал активы Deutsche Bank
19 мая 2024
11:00
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Суд в Санкт-Петербурге постановил арестовать активы Deutsche Bank на сумму почти 239 миллионов евро (5,9 миллиарда крон). Это тот же случай, что и ограничения в отношении итальянской банковской группы UniCredit, то есть сорванный проект «РусХимАльянс» с немецкой фирмой Linde. От него отказались из-за войны в Украине и санкций.
Финансовую гарантию по проекту должен был взять на себя Deutsche Bank, а «Газпром» через «РусХимАльянс» хочет на этом заработать.
Совместный проект «РусХимАльянса» и немецкой компании Linde предполагал строительство комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.
Как сообщает ТАСС, суд постановил наложить арест на счета, ценные бумаги и недвижимость, принадлежащие Deutsche Bank и его дочерним компаниям ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический» «Дойче Банк Центр».
В пятницу суд Санкт-Петербурга по тому же делу принял решение об аресте активов итальянской банковской группы UniCredit на сумму 463 млн евро (11,4 млрд крон). Помимо ценных бумаг и банковских счетов, речь идет о недвижимости и 100% акций дочерних компаний «ЮниКредит Лизинг» и «ЮниКредит Гарант».
Несмотря на призывы покинуть Россию, семь крупных европейских банков — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — заявили о совокупной прибыли в России в размере более трех миллиардов евро (75,5 миллиарда чешских крон) в 2023 году.
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