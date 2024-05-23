Для уязвимых клиентов в энергетическом секторе правительство обсудит специальные условия
25 мая 2024
09:30
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Правительство обсудит специальные правила для так называемых уязвимых клиентов в энергетическом секторе. Например, оно должно защитить их от резкого сокращения поставок электроэнергии в случае возникновения проблем с платежами. Как правило, это люди, которые используют подключенные к электричеству терапевтические аппараты или другие компенсационные средства для поддержания основных жизненных функций в своих домах. Об этом говорится в материалах Министерства промышленности и торговли к заседанию кабинета министров в среду.
Институт уязвимого потребителя уже предусмотрен в действующей форме Закона об энергетике, но до сих пор воспользоваться его правами не удавалось.
Клиенты, которых затронет институт, смогут пользоваться специальными правами только по месту своего жительства. Основные права уязвимых потребителей будут включать в себя, например, право на бесплатное уведомление о невыполнении обязательств по оплате, бесплатное адресное уведомление об ограничении или прекращении подачи электроэнергии, заключение договора на комбинированные услуги электроснабжения и обеспечение непрерывности подачи электроэнергии в течение трех месяцев на условиях, установленных законом.
Чтобы относиться к категории уязвимых клиентов, люди должны будут предоставить своему поставщику электроэнергии справку о соответствии, выданную терапевтом или врачом, который назначил лечение или компенсационное устройство.
Клиенты, которых затронет институт, смогут пользоваться специальными правами только по месту своего жительства. Основные права уязвимых потребителей будут включать в себя, например, право на бесплатное уведомление о невыполнении обязательств по оплате, бесплатное адресное уведомление об ограничении или прекращении подачи электроэнергии, заключение договора на комбинированные услуги электроснабжения и обеспечение непрерывности подачи электроэнергии в течение трех месяцев на условиях, установленных законом.
Чтобы относиться к категории уязвимых клиентов, люди должны будут предоставить своему поставщику электроэнергии справку о соответствии, выданную терапевтом или врачом, который назначил лечение или компенсационное устройство.
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