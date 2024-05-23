Для уязвимых клиентов в энергетическом секторе правительство обсудит специальные условия

Институт уязвимого потребителя уже предусмотрен в действующей форме Закона об энергетике, но до сих пор воспользоваться его правами не удавалось.



Клиенты, которых затронет институт, смогут пользоваться специальными правами только по месту своего жительства. Основные права уязвимых потребителей будут включать в себя, например, право на бесплатное уведомление о невыполнении обязательств по оплате, бесплатное адресное уведомление об ограничении или прекращении подачи электроэнергии, заключение договора на комбинированные услуги электроснабжения и обеспечение непрерывности подачи электроэнергии в течение трех месяцев на условиях, установленных законом.



Чтобы относиться к категории уязвимых клиентов, люди должны будут предоставить своему поставщику электроэнергии справку о соответствии, выданную терапевтом или врачом, который назначил лечение или компенсационное устройство.