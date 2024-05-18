Правительство обсудит дивиденды ČEZ к середине июня

В понедельник совет директоров группы ČEZ принял решение предложить выплатить дивиденды в размере 80% от скорректированной прибыли за прошлый год. Это соответствует 52 кронам на акцию и общему размеру дивидендов в 28 миллиардов крон. Предложение компании находится на верхней границе текущего коэффициента дивидендных выплат ČEZ, который составляет от 60 до 80% от скорректированной прибыли. Нынешнее предложение, если оно будет одобрено, станет третьим по величине дивидендом и будет таким же, как в 2021 году. В прошлом году ČEZ выплатила рекордные дивиденды — 145 крон на акцию, что в общей сложности составило 78 миллиардов крон.



Однако акционеры, крупнейшим из которых является государство, могут подать собственное предложение. Так произошло в прошлом году, когда ČEZ снова предложила выплатить 80%, но государство как мажоритарный владелец внесло собственное встречное предложение о выплате всей скорректированной прибыли с 2022 года. Предложение государства было впоследствии одобрено общим собранием.



Позиция государства в этом году пока неясна. «Размер дивидендов ČEZ является курсовой информацией, поэтому Министерство финансов, как обычно, воздержится от комментариев по поводу того, примет ли он предложение совета директоров или представит контрпредложение. Если Министерство финансов решит представить собственное предложение по размеру дивидендов, он должен будет сделать это в письменном виде не позднее чем за десять календарных дней до общего собрания», — сказал Бехал.



По мнению аналитика XTB Томаша Чверны, можно ожидать, что Министерство финансов представит встречное предложение о выплате в размере всей чистой прибыли, как это было в прошлом году. «И это несмотря на то, что ČEZ ожидает больших инвестиций не только в отопительную инфраструктуру. Если бы выплачивалась вся чистая прибыль, то дивиденды за прошлый год составили бы около 64 крон на акцию», — отметил Чверна.



В прошлом году ČEZ заработала 29,6 миллиарда крон, поэтому чистая прибыль компании упала более чем на 63% по сравнению с прошлым годом. По словам представителей компании, основной причиной стали чрезвычайные налоги и сборы, по которым компания заплатила около 40 миллиардов крон. Однако, несмотря на большое падение в годовом исчислении, это самая высокая прибыль за десятилетие, за исключением рекордного 2022 года. Чистая прибыль с поправкой на экстраординарные эффекты, которая имеет решающее значение для дивидендов, в прошлом году составила 34,8 миллиарда крон.



Группа ČEZ — одна из крупнейших энергетических компаний в Чехии. Ее основным акционером является государство, которому через Министерство финансов принадлежит около 70% акций.