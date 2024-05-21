Количество небольших магазинов в Чехии еще больше сократилось

По данным NIQ, больше всего магазинов исчезает в населенных пунктах с количеством жителей до 2 000 человек. «Причины, по которым закрываются небольшие независимые магазинчики, вполне понятны. С одной стороны, это связано с растущей конкуренцией со стороны транснациональных сетей, а с другой — эти магазины не могут дешево закупать товары у поставщиков», — говорит Павел Бржезина, председатель AČTO.



По мнению AČTO, в будущем количество небольших и независимых продуктовых магазинов, скорее всего, будет сокращаться. «Путь решения этой проблемы лежит, например, через подключение магазинов к интернет-торговле, что расширяет их предложение, или через использование автоматизированных технологий продаж, что экономит расходы на персонал и повышает удобство для покупателей. Проще говоря, небольшие магазины должны сами искать пути к успеху», — говорит Бржезина.



Программа Министерства промышленности и торговли (MPO) Obchůdek 2021+ направлена на поддержку небольших магазинов со смешанными товарами. В этом году на ее реализацию выделено 49,4 миллиона крон. Деньги могут использовать заведения в муниципалитетах с населением до 1 000 человек или до 3 000 человек, если в каждой части муниципалитета проживает не более 1 000 человек, для покрытия расходов на персонал, аренду, отопление, освещение или подключение к Интернету. Прием заявок завершился 15 апреля. Согласно MIT, край может получить максимум 3,8 миллиона чешских крон, а магазин — 130 000 чешских крон.