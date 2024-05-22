Трибунал ICC запретил «Газпрому» вести судебный процесс против ČEZ в России

Пресс-секретарь ČEZ Ладислав Кржиж 23 мая сообщил об этом ČTK.





В феврале прошлого года ČEZ инициировала арбитражный процесс против «Газпрома» в Женеве в связи с сокращением согласованных поставок газа и требует от российской компании компенсации на сумму более 1 миллиарда крон. В апреле этого года российская газовая компания обратилась в российский арбитражный суд с просьбой запретить чешской компании продолжать разбирательство в международном арбитражном суде. Ситуация вокруг газовой сделки осложнилась после того, как в феврале 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины, а Европейский союз в отместку принял ряд антироссийских санкций.





«ČEZ обратилась в Трибунал ICC с просьбой о принятии обеспечительной меры, которая запретила бы „Газпрому“ продолжать разбирательство в российском суде. Трибунал удовлетворил нашу просьбу, подтвердив, что споры между компаниями должны решаться в арбитраже ICC, а не в российских судах», — сказал Кржиж.





Он отметил, что «Газпром» связан арбитражной оговоркой, которую он заключил с чешской компанией в прошлом. Согласно ей, все споры между ČEZ и «Газпромом», связанные с поставками газа, будут решаться в арбитраже при ICC, сказал Кржиж.





ČEZ приступила к острой фазе арбитражного разбирательства с российским «Газпромом» в конце прошлого года, когда направила исковое заявление, включая экспертные заключения, в трибунал в Женеве.





Помимо чешской компании, в этом году «Газпром» также подал в российский суд на West Slovak Energy (ZSE) и австрийскую OMV. Арбитражный суд Санкт-Петербурга впоследствии запретил австрийской и словацкой компаниям вести арбитражные разбирательства против российского газового концерна за пределами России. Комментируя решение российского суда, OMV заявила, что считает разбирательство в нем незаконным и не признает Санкт-Петербург в качестве места юрисдикции. Иск против ČEZ должен быть рассмотрен судом Санкт-Петербурга в пятницу.





Глава ČEZ Даниэль Бенеш в прошлом говорил, что энергетическая война России против Европы началась примерно за год до вторжения в Украину в прошлом году. По его словам, Россия незаметно прекратила поставки газа, так как уровень запасов в резервуарах снижался. Ранее он называл международный арбитраж единственным возможным шагом.