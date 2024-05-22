Трибунал ICC запретил «Газпрому» вести судебный процесс против ČEZ в России
24 мая 2024
09:30
359
Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) запретил российскому «Газпрому» продолжать судебный процесс против чешской компании в России, сообщает энергетическая компания ČEZ. Причина в том, что спор компаний должен решаться исключительно в международном арбитраже.
Пресс-секретарь ČEZ Ладислав Кржиж 23 мая сообщил об этом ČTK.
В феврале прошлого года ČEZ инициировала арбитражный процесс против «Газпрома» в Женеве в связи с сокращением согласованных поставок газа и требует от российской компании компенсации на сумму более 1 миллиарда крон. В апреле этого года российская газовая компания обратилась в российский арбитражный суд с просьбой запретить чешской компании продолжать разбирательство в международном арбитражном суде. Ситуация вокруг газовой сделки осложнилась после того, как в феврале 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины, а Европейский союз в отместку принял ряд антироссийских санкций.
«ČEZ обратилась в Трибунал ICC с просьбой о принятии обеспечительной меры, которая запретила бы „Газпрому“ продолжать разбирательство в российском суде. Трибунал удовлетворил нашу просьбу, подтвердив, что споры между компаниями должны решаться в арбитраже ICC, а не в российских судах», — сказал Кржиж.
Он отметил, что «Газпром» связан арбитражной оговоркой, которую он заключил с чешской компанией в прошлом. Согласно ей, все споры между ČEZ и «Газпромом», связанные с поставками газа, будут решаться в арбитраже при ICC, сказал Кржиж.
ČEZ приступила к острой фазе арбитражного разбирательства с российским «Газпромом» в конце прошлого года, когда направила исковое заявление, включая экспертные заключения, в трибунал в Женеве.
Помимо чешской компании, в этом году «Газпром» также подал в российский суд на West Slovak Energy (ZSE) и австрийскую OMV. Арбитражный суд Санкт-Петербурга впоследствии запретил австрийской и словацкой компаниям вести арбитражные разбирательства против российского газового концерна за пределами России. Комментируя решение российского суда, OMV заявила, что считает разбирательство в нем незаконным и не признает Санкт-Петербург в качестве места юрисдикции. Иск против ČEZ должен быть рассмотрен судом Санкт-Петербурга в пятницу.
Глава ČEZ Даниэль Бенеш в прошлом говорил, что энергетическая война России против Европы началась примерно за год до вторжения в Украину в прошлом году. По его словам, Россия незаметно прекратила поставки газа, так как уровень запасов в резервуарах снижался. Ранее он называл международный арбитраж единственным возможным шагом.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
24 МАЯ 2024
231
62-летний президент Чехии Петр Павел вечером 23 мая получил травму во время езды на мотоцикле. По данным администрации главы государства, травмы несерьезные. Однако Павелу придется провести...
21:00
23 МАЯ 2024
2071
В пятницу на Чехию обрушатся сильные грозы, сопровождающиеся опасными явлениями, предупредил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). По словам метеорологов, существует вероятность проливных...
19:30
23 МАЯ 2024
2373
Опрос проводился во второй половине апреля по репрезентативной выборке из 1 078 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из всех регионов Чешской Республики.
18:00
23 МАЯ 2024
855
Количество небольших магазинов в Чешской Республике в прошлом году еще больше сократилось по сравнению с предыдущим годом — на 137, до 11 701. За последние четыре года таких магазинов площадью до...
16:30
23 МАЯ 2024
1590
Американская пищевая компания Mondelez International была оштрафована в Евросоюзе на 337,5 млн евро (8,3 млрд чешских крон). Об этом сегодня сообщила Европейская комиссия (ЕК), по мнению которой...
15:00
23 МАЯ 2024
703
Нападавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил, что не намеревался убивать политика. Однако к нападению он подготовился и извинился за это перед Фицо. Так говорится в постановлении...
14:00
23 МАЯ 2024
499
ЖЕНЩИНА В КИОСКЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВАЛА ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ДЕТЯМ. ЕЙ ГРОЗИТ ШТРАФ ДО ДВУХ МИЛЛИОНОВ КРОН
Полицейские в Ческе-Будеевице во вторник задержали 53-летнюю женщину, продававшую электронные сигареты детям. Ей грозит штраф в размере до 2 миллионов крон и запрет на предпринимательство на 2 года.
13:00
23 МАЯ 2024
2062
НЕМКЕ ПОЧТИ 40 ЛЕТ, И ОНА НИКОГДА НЕ РАБОТАЛА. ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ ТРУДА ОНА БЫЛА НА ГРАНИ ПОЛНОГО ИСТОЩЕНИЯ
Кароле из Кельна 39 лет, и она никогда в жизни не работала. Она прекрасно ориентируется в системе социальной помощи и различных пособиях. Сейчас она переживает шок. Ее приговорили к 145 часам...
09:40
23 МАЯ 2024
1149
Спасатели, полиция и пожарные ликвидируют последствия серьезной аварии, произошедшей в четверг утром в Праге 4, где автобус столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, пострадали 12...
22:00
22 МАЯ 2024
1016
Министерство иностранных дел Беларуси назвало Чехию, Польшу и государства Балтии самыми агрессивными странами по отношению к Беларуси. Ведомство обвинило их в попытке возглавить «антибелорусскую...
21:00
22 МАЯ 2024
754
Теории, утверждающие, что информация об изменении климата является результатом заговора, в последние годы пользуются популярностью среди тех, кто отрицает изменение климата. Об этом рассказал...
18:00
22 МАЯ 2024
1765
После непродолжительного спада объем займов чехов снова растет, причем сейчас они берутся в основном на потребление. Однако на ипотеку по-прежнему приходится самая большая доля долгов — 83%. Рост...
16:30
22 МАЯ 2024
796
Министерство обороны РФ предложило пересмотреть границы территориальных вод России в Балтийском море, сообщает сегодня Reuters со ссылкой на проект постановления правительства РФ. Финляндия...
15:00
22 МАЯ 2024
2143
Чехия, страна в самом сердце Европы, известна не только своей потрясающей архитектурой, богатой историей и вкуснейшим пивом, но и процветающей игорной индустрией. Чешские казино предлагают...
14:00
22 МАЯ 2024
1926
Жилой фонд MINT запустил портал Mint Living. Новая онлайн-платформа предлагает сотни современных квартир в аренду не только в Праге, но и в Пльзене и Брно.