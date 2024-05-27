Главный экономист Европейского центрального банка подтвердил снижение процентной ставки
29 мая 2024
22:00
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Европейский центральный банк готов начать снижение процентных ставок. Об этом заявил главный экономист банка Филипп Лейн.
Европейский центральный банк примет решение о настройках денежно-кредитной политики на следующей неделе в четверг. В июле прошлого года Европейский центральный банк начал повышать процентные ставки, чтобы взять инфляцию под контроль, но в октябре прошлого года приостановил повышение процентных ставок. С тех пор он удерживает ключевую процентную ставку на уровне 4,5%.
В позапрошлом году инфляция в еврозоне достигла рекордных 10,6%. Однако с тех пор она значительно снизилась и приблизилась к целевому показателю Европейского центрального банка в 2%. В апреле инфляция составила 2,4%. Лейн заявил, что ситуация сейчас подходит для смягчения денежно-кредитной политики, если не будет серьезных сюрпризов. Однако он предупредил, что процентные ставки должны оставаться достаточно высокими в этом году, чтобы инфляция продолжала снижаться и не превысила целевой уровень Европейского центрального банка в 2%. Инвесторы делают ставки на то, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки на четверть процентного пункта на следующей неделе. Скорее всего, он начнет снижать процентные ставки раньше других ведущих центральных банков, включая американский.
Инфляция в США в апреле составила 3,4%, что на один процентный пункт выше, чем в еврозоне. На последнем заседании Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 5,25 до 5,5%, что является самым высоким уровнем с 2001 года. Протокол последнего заседания центрального банка США показал, что, хотя чиновники центрального банка по-прежнему уверены в том, что инфляция вернется к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе, они ожидают, что снижение инфляции займет больше времени, чем ожидалось. Согласно протоколу, некоторые чиновники центрального банка США даже дали понять, что готовы и дальше повышать процентные ставки, если это будет необходимо. Чешский национальный банк начал смягчать денежно-кредитную политику в декабре прошлого года. С тех пор он снизил базовую процентную ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта до 5,25%.
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