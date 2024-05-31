Печальный рекорд чешского бюджета: в мае дефицит составил 210 миллиардов крон
4 июня 2024
08:00
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В мае государственный бюджет Чехии утвержден с третьим худшим результатом за всю историю страны. По словам министра Збынека Станюры, июнь и июль должны быть лучше благодаря сбору налогов.
Дефицит государственного бюджета в конце мая достиг 210,4 млрд крон, увеличившись по сравнению с апрельским показателем в 153,1 млрд крон. Об этом сообщило Министерство финансов. Дефицит за первые пять месяцев является третьим по величине с момента основания Чехии, в прошлом году он составил рекордные 271,4 млрд крон. По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), улучшению ситуации по сравнению с прошлым годом способствовало увеличение налоговых поступлений и снижение расходов в энергетическом секторе.
К концу мая доходы бюджета достигли 721,1 млрд крон, что на 9,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Расходы за первые пять месяцев составили 931,5 млрд крон, что на 0,1% меньше, чем в прошлом году.
«Благодаря увеличению налоговых поступлений и снижению расходов в энергетическом секторе дефицит бюджета в конце мая этого года на 61 млрд чешских крон меньше, чем за тот же период прошлого года», — сказал Станюра. Он отметил, что июнь и июль обычно бывают профицитными благодаря ежеквартальным авансовым платежам по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налоговым платежам крупных компаний. «Возможности бюджета по дальнейшим расходам в этом году сверх утвержденного бюджета будут известны только после подведения итогов всего первого полугодия», — добавил он.
Что касается доходной части бюджета, то быстрее всего росли сборы налога на доходы физических лиц. За пять месяцев они достигли 57,8 млрд крон, увеличившись на 20,9% по сравнению с прошлым годом. По данным Министерства финансов, положительными факторами стали рост заработной платы и снижение порога для повышения ставки налога.
Доходы государства от обязательного страхования выросли на 8,8% до 305,7 млрд крон, что, по данным министерства, связано с повторным введением страхования по болезни и увеличением базы налогообложения для индивидуальных предпринимателей.
Сборы подоходного налога с предприятий выросли на 15,3% по сравнению с прошлым годом и составили 46,8 млрд крон. Акцизные сборы составили 61,6 млрд крон, увеличившись на 9,4% по сравнению с предыдущим годом. Сборы НДС выросли на 6,2%, до 150,4 млрд крон, причем, по словам министерства, восстановление потребления домашних хозяйств благоприятно отразилось на сборах.
В расходной части бюджета доминирующей статьей традиционно являются социальные выплаты. В годовом исчислении она выросла на 6,2 до 378,9 млрд чешских крон, из которых 298,6 млрд составили пенсионные выплаты. Расходы на поддержку, оказанную в связи с высокими ценами на энергоносители, сократились на 31,2 млрд крон.
Ожидается, что в этом году доходы государства составят 1,94 трлн крон, а расходы — 2,19 трлн крон. Запланированный дефицит составляет 252 млрд чешских крон. В прошлом году бюджет завершился с дефицитом в 288,5 млрд крон. Это был лучший результат с начала пандемии ковида-19, но при этом четвертый по величине дефицит в истории Чешской Республики.
К концу мая доходы бюджета достигли 721,1 млрд крон, что на 9,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Расходы за первые пять месяцев составили 931,5 млрд крон, что на 0,1% меньше, чем в прошлом году.
«Благодаря увеличению налоговых поступлений и снижению расходов в энергетическом секторе дефицит бюджета в конце мая этого года на 61 млрд чешских крон меньше, чем за тот же период прошлого года», — сказал Станюра. Он отметил, что июнь и июль обычно бывают профицитными благодаря ежеквартальным авансовым платежам по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налоговым платежам крупных компаний. «Возможности бюджета по дальнейшим расходам в этом году сверх утвержденного бюджета будут известны только после подведения итогов всего первого полугодия», — добавил он.
Что касается доходной части бюджета, то быстрее всего росли сборы налога на доходы физических лиц. За пять месяцев они достигли 57,8 млрд крон, увеличившись на 20,9% по сравнению с прошлым годом. По данным Министерства финансов, положительными факторами стали рост заработной платы и снижение порога для повышения ставки налога.
Доходы государства от обязательного страхования выросли на 8,8% до 305,7 млрд крон, что, по данным министерства, связано с повторным введением страхования по болезни и увеличением базы налогообложения для индивидуальных предпринимателей.
Сборы подоходного налога с предприятий выросли на 15,3% по сравнению с прошлым годом и составили 46,8 млрд крон. Акцизные сборы составили 61,6 млрд крон, увеличившись на 9,4% по сравнению с предыдущим годом. Сборы НДС выросли на 6,2%, до 150,4 млрд крон, причем, по словам министерства, восстановление потребления домашних хозяйств благоприятно отразилось на сборах.
В расходной части бюджета доминирующей статьей традиционно являются социальные выплаты. В годовом исчислении она выросла на 6,2 до 378,9 млрд чешских крон, из которых 298,6 млрд составили пенсионные выплаты. Расходы на поддержку, оказанную в связи с высокими ценами на энергоносители, сократились на 31,2 млрд крон.
Ожидается, что в этом году доходы государства составят 1,94 трлн крон, а расходы — 2,19 трлн крон. Запланированный дефицит составляет 252 млрд чешских крон. В прошлом году бюджет завершился с дефицитом в 288,5 млрд крон. Это был лучший результат с начала пандемии ковида-19, но при этом четвертый по величине дефицит в истории Чешской Республики.
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