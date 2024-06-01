Фиала: Чехия избавится от зависимости от российской нефти не позднее середины следующего года
4 июня 2024
19:30
219
Чехия избавится от зависимости от российской нефти не позднее середины следующего года. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) хочет попросить об отмене льготы на импорт российской нефти, как только будет завершен проект расширения итальянского нефтепровода TAL. Сейчас работы над ним идут полным ходом. Технологические модификации будут завершены к концу этого года. Затем последуют отделочные работы и эксплуатационные испытания. Спустя 60 лет Чехия не будет зависеть от российской нефти из трубопровода «Дружба», заявил сегодня Фиала после встречи с руководством государственной компании «Меро» на Центральной нефтебазе в Нелахозевесе.
Расширение трубопровода позволит ежегодно доставлять в Чехию дополнительно четыре миллиона тонн нефти. Это покроет потребление обоих нефтеперерабатывающих заводов в Литвинове и Кралупы-над-Влтавоу. «Одновременно будет значительно модернизирован трубопровод TAL, который станет одним из самых безопасных и эффективных во всей Европе», — добавил министр финансов Збынек Станюра (ODS). По словам министра промышленности и торговли Юзефа Сикелы (STAN), проект значительно укрепит энергетическую безопасность Чешской Республики.
Ожидается, что общая стоимость полной модификации и увеличения мощности, которая будет заключаться в ускорении транспортировки нефти, составит около 1,3-1,6 миллиарда чешских крон и будет оплачена компанией Mero. Однако, по словам директора компании Ярослава Пантучека, обсуждается вопрос о том, чтобы часть этой суммы оплатили и нефтеперерабатывающие заводы.
«НПЗ в Литвинове уже технологически готов к переходу на переработку новых нефтяных смесей. Сейчас мы продолжаем тестировать различные смеси нефти со всего мира, особенно гайанского, иракского, саудовского и североморского происхождения, и ждем, когда государственная компания Mero завершит проект по увеличению пропускной способности трубопровода TAL. Это позволит нам начать процесс перехода на эти новые смеси нефти», — сказал представитель компании Павел Кайдл.
Он также напомнил, что компания увеличивает объемы переработки альтернативных нефтяных смесей с июля прошлого года, в основном благодаря более доступным транспортным мощностям трубопровода TAL. «По состоянию на четвертый квартал 2023 года мы уже импортируем и перерабатываем больше нероссийской нефти, чем российской. В первом квартале этого года мы сократили импорт российской нефти на 22% по сравнению с прошлым годом», — сказал Кайдл.
Другой НПЗ Orlen Unipetrol в Кралупах-над-Влтавоу перерабатывает исключительно нероссийскую нефть, в основном из Азербайджана, Казахстана, Саудовской Аравии и Северной Америки.
В прошлом году на чешские НПЗ поступило 7,4 миллиона тонн сырой нефти, из которых примерно 58% составляла нефть из трубопровода «Дружба», идущего из России. Остальное поступало из немецкого трубопровода IKL, который соединен с итальянским трубопроводом TAL. В ближайшие дни готовятся первые технические изменения в трубопроводе — замена насосов в Грубене, Австрия.
По словам генерального директора Mero, трубопровод TAL существует с 1967 года и сейчас впервые достигнет максимальной мощности, на которую он способен и для которой был спроектирован. Инвестиции будут направлены на 14 участков трубопровода и будут включать в себя, например, установку 20 насосов, 12 электродвигателей, новых счетчиков расхода и полную модернизацию системы. Кроме того, на Нелахозевском центральном нефтехранилище будет сделано прямое подключение к трубопроводу, ведущему на местные нефтеперерабатывающие заводы, что позволит отказаться от нынешнего промежуточного этапа, на котором нефть перекачивается из резервуаров. «Мы сэкономим и энергию, и время», — добавил Пантучек.
Трубопровод «Дружба» можно использовать и для транспортировки нероссийской нефти. Если война между Россией и Украиной обернется в пользу Украины и Украина отвоюет порт в Одессе, то по трубопроводу может пойти нероссийская нефть, заявил сегодня журналистам директор государственной компании Mero Ярослав Пантучек.
По словам директора «Меро», будущая эксплуатация «Дружбы» имела бы для Украины двойное значение. «Во-первых, это увеличило бы транспортировку нефти через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а во-вторых, означало бы значительную финансовую выгоду для Украины», — пояснил Пантучек.
Другой вариант, по его словам, — использовать его для поставок в обратном направлении или для других целей. Решающим фактором для будущего станет ситуация в Украине. По словам директора, о прекращении работы «Дружбы» не может быть и речи. «Она может простоять так, скажем, два-три года, пока не будет принято окончательное решение. Мы хотели бы оказаться в этом промежуточном периоде, когда мы еще можем безопасно получать нефть по трубопроводу „Дружба“, чтобы к тому времени российско-украинский конфликт закончился, чтобы мы знали, можем ли мы рассчитывать на поставки через Украину или нет», — добавил директор.
Трубопровод «Дружба» функционирует с 1960-х годов. Это был ключевой трубопровод, который снабжал все страны бывшего восточного советского блока. Трубопровод начинается в России на восточном берегу Волги и разделяется на две ветки в Белоруссии — северная идет в Польшу и Германию, а южная через Украину — в Венгрию, Словакию и Чехию.
Ожидается, что общая стоимость полной модификации и увеличения мощности, которая будет заключаться в ускорении транспортировки нефти, составит около 1,3-1,6 миллиарда чешских крон и будет оплачена компанией Mero. Однако, по словам директора компании Ярослава Пантучека, обсуждается вопрос о том, чтобы часть этой суммы оплатили и нефтеперерабатывающие заводы.
«НПЗ в Литвинове уже технологически готов к переходу на переработку новых нефтяных смесей. Сейчас мы продолжаем тестировать различные смеси нефти со всего мира, особенно гайанского, иракского, саудовского и североморского происхождения, и ждем, когда государственная компания Mero завершит проект по увеличению пропускной способности трубопровода TAL. Это позволит нам начать процесс перехода на эти новые смеси нефти», — сказал представитель компании Павел Кайдл.
Он также напомнил, что компания увеличивает объемы переработки альтернативных нефтяных смесей с июля прошлого года, в основном благодаря более доступным транспортным мощностям трубопровода TAL. «По состоянию на четвертый квартал 2023 года мы уже импортируем и перерабатываем больше нероссийской нефти, чем российской. В первом квартале этого года мы сократили импорт российской нефти на 22% по сравнению с прошлым годом», — сказал Кайдл.
Другой НПЗ Orlen Unipetrol в Кралупах-над-Влтавоу перерабатывает исключительно нероссийскую нефть, в основном из Азербайджана, Казахстана, Саудовской Аравии и Северной Америки.
В прошлом году на чешские НПЗ поступило 7,4 миллиона тонн сырой нефти, из которых примерно 58% составляла нефть из трубопровода «Дружба», идущего из России. Остальное поступало из немецкого трубопровода IKL, который соединен с итальянским трубопроводом TAL. В ближайшие дни готовятся первые технические изменения в трубопроводе — замена насосов в Грубене, Австрия.
По словам генерального директора Mero, трубопровод TAL существует с 1967 года и сейчас впервые достигнет максимальной мощности, на которую он способен и для которой был спроектирован. Инвестиции будут направлены на 14 участков трубопровода и будут включать в себя, например, установку 20 насосов, 12 электродвигателей, новых счетчиков расхода и полную модернизацию системы. Кроме того, на Нелахозевском центральном нефтехранилище будет сделано прямое подключение к трубопроводу, ведущему на местные нефтеперерабатывающие заводы, что позволит отказаться от нынешнего промежуточного этапа, на котором нефть перекачивается из резервуаров. «Мы сэкономим и энергию, и время», — добавил Пантучек.
Трубопровод «Дружба» можно использовать и для транспортировки нероссийской нефти. Если война между Россией и Украиной обернется в пользу Украины и Украина отвоюет порт в Одессе, то по трубопроводу может пойти нероссийская нефть, заявил сегодня журналистам директор государственной компании Mero Ярослав Пантучек.
По словам директора «Меро», будущая эксплуатация «Дружбы» имела бы для Украины двойное значение. «Во-первых, это увеличило бы транспортировку нефти через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а во-вторых, означало бы значительную финансовую выгоду для Украины», — пояснил Пантучек.
Другой вариант, по его словам, — использовать его для поставок в обратном направлении или для других целей. Решающим фактором для будущего станет ситуация в Украине. По словам директора, о прекращении работы «Дружбы» не может быть и речи. «Она может простоять так, скажем, два-три года, пока не будет принято окончательное решение. Мы хотели бы оказаться в этом промежуточном периоде, когда мы еще можем безопасно получать нефть по трубопроводу „Дружба“, чтобы к тому времени российско-украинский конфликт закончился, чтобы мы знали, можем ли мы рассчитывать на поставки через Украину или нет», — добавил директор.
Трубопровод «Дружба» функционирует с 1960-х годов. Это был ключевой трубопровод, который снабжал все страны бывшего восточного советского блока. Трубопровод начинается в России на восточном берегу Волги и разделяется на две ветки в Белоруссии — северная идет в Польшу и Германию, а южная через Украину — в Венгрию, Словакию и Чехию.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
4 ИЮНЯ 2024
1164
Многих украинских детей, бежавших от российской агрессии, в чешских школах парадоксальным образом сдерживает их собственное желание вернуться. Они все еще надеются, что скоро вернутся домой, и...
16:30
4 ИЮНЯ 2024
427
Когда 14 лет назад чехи рассчитывали на снижение процентных ставок по ипотеке, банки ответили новинкой. Так называемые переменные или плавающие ипотечные кредиты, ставка по которым меняется каждый...
15:00
4 ИЮНЯ 2024
943
Ондржей Прокоп, глава пражской партии ANO, решил доказать свое голословное утверждение о том, что в Чехии находится миллион украинских беженцев. Поскольку это было не единственное его...
12:30
4 ИЮНЯ 2024
718
Федеральное ведомство по уголовным делам шокировало общественность статистикой о групповых изнасилованиях, произошедших в Германии в прошлом году. Цифры показывают, что каждый день происходит два...
09:00
4 ИЮНЯ 2024
981
Немецкое туристическое агентство FTI столкнулось с проблемами и подало заявление о банкротстве. Компании не удалось достаточно быстро заключить сделку с инвестором, а правительство в Берлине...
08:00
4 ИЮНЯ 2024
443
В мае государственный бюджет Чехии утвержден с третьим худшим результатом за всю историю страны. По словам министра Збынека Станюры, июнь и июль должны быть лучше благодаря сбору налогов.
21:00
3 ИЮНЯ 2024
2873
Полиция задержала в аэропорту четырех иностранцев в связи с субботним инцидентом на Староместской площади в Праге. Дело связано с расследованием обстоятельств нападения на волонтеров украинского...
16:30
3 ИЮНЯ 2024
4898
Немыслимо, что люди узнают, когда выйдут на пенсию, только в 50 лет. Об этом заявила экономист Яна Матесова в дискуссионной программе «Вопросы Вацлава Моравца» (OVM). Она добавила, что это может...
13:00
3 ИЮНЯ 2024
690
В связи с ожидаемым повышением уровня реки Влтавы до первого уровня паводка часть набережных в Праге, а также канал на реке Чертовка с 3 июня будут закрыты. Работа паромов будет также временно...
09:40
3 ИЮНЯ 2024
497
Сильные грозы с ливневыми дождями могут обрушиться на Чехию сегодня, а во вторник возможны сильные дожди, в основном на востоке страны. С середины этой недели количество осадков уменьшится, небо...
08:00
3 ИЮНЯ 2024
851
На следующий день после нападения со стрельбой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в чешском Сенате произошел инцидент, который сильно встревожил политиков и полицейских. По данным издания...
19:40
2 ИЮНЯ 2024
1730
18 человек пострадали в результате удара молнии в воскресенье в Либерецком крае в городе Вратиславице-над-Нисоу, сообщил пресс-секретарь скорой помощи Михал Георгиев. В связи с инцидентом в...
16:00
2 ИЮНЯ 2024
1016
Чешские компании в основном приветствовали бы введение единой европейской валюты в Чехии. К преимуществам евро они относят прежде всего устранение курсового риска и снижение транзакционных...
12:30
1 ИЮНЯ 2024
1860
Чешские банки выступают в качестве буфера на случай плохих времен. Политики, предлагающие ввести налог на банки, используют аргументы, которые не выдерживают критики, пишет в своем комментарии...
09:30
1 ИЮНЯ 2024
513
Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в прошлом году получил операционную прибыль в размере 3,1 миллиарда чешских крон. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 900 миллионов крон. На такие...