Расширение трубопровода позволит ежегодно доставлять в Чехию дополнительно четыре миллиона тонн нефти. Это покроет потребление обоих нефтеперерабатывающих заводов в Литвинове и Кралупы-над-Влтавоу. «Одновременно будет значительно модернизирован трубопровод TAL, который станет одним из самых безопасных и эффективных во всей Европе», — добавил министр финансов Збынек Станюра (ODS). По словам министра промышленности и торговли Юзефа Сикелы (STAN), проект значительно укрепит энергетическую безопасность Чешской Республики.



Ожидается, что общая стоимость полной модификации и увеличения мощности, которая будет заключаться в ускорении транспортировки нефти, составит около 1,3-1,6 миллиарда чешских крон и будет оплачена компанией Mero. Однако, по словам директора компании Ярослава Пантучека, обсуждается вопрос о том, чтобы часть этой суммы оплатили и нефтеперерабатывающие заводы.



«НПЗ в Литвинове уже технологически готов к переходу на переработку новых нефтяных смесей. Сейчас мы продолжаем тестировать различные смеси нефти со всего мира, особенно гайанского, иракского, саудовского и североморского происхождения, и ждем, когда государственная компания Mero завершит проект по увеличению пропускной способности трубопровода TAL. Это позволит нам начать процесс перехода на эти новые смеси нефти», — сказал представитель компании Павел Кайдл.



Он также напомнил, что компания увеличивает объемы переработки альтернативных нефтяных смесей с июля прошлого года, в основном благодаря более доступным транспортным мощностям трубопровода TAL. «По состоянию на четвертый квартал 2023 года мы уже импортируем и перерабатываем больше нероссийской нефти, чем российской. В первом квартале этого года мы сократили импорт российской нефти на 22% по сравнению с прошлым годом», — сказал Кайдл.



Другой НПЗ Orlen Unipetrol в Кралупах-над-Влтавоу перерабатывает исключительно нероссийскую нефть, в основном из Азербайджана, Казахстана, Саудовской Аравии и Северной Америки.



В прошлом году на чешские НПЗ поступило 7,4 миллиона тонн сырой нефти, из которых примерно 58% составляла нефть из трубопровода «Дружба», идущего из России. Остальное поступало из немецкого трубопровода IKL, который соединен с итальянским трубопроводом TAL. В ближайшие дни готовятся первые технические изменения в трубопроводе — замена насосов в Грубене, Австрия.



По словам генерального директора Mero, трубопровод TAL существует с 1967 года и сейчас впервые достигнет максимальной мощности, на которую он способен и для которой был спроектирован. Инвестиции будут направлены на 14 участков трубопровода и будут включать в себя, например, установку 20 насосов, 12 электродвигателей, новых счетчиков расхода и полную модернизацию системы. Кроме того, на Нелахозевском центральном нефтехранилище будет сделано прямое подключение к трубопроводу, ведущему на местные нефтеперерабатывающие заводы, что позволит отказаться от нынешнего промежуточного этапа, на котором нефть перекачивается из резервуаров. «Мы сэкономим и энергию, и время», — добавил Пантучек.



Трубопровод «Дружба» можно использовать и для транспортировки нероссийской нефти. Если война между Россией и Украиной обернется в пользу Украины и Украина отвоюет порт в Одессе, то по трубопроводу может пойти нероссийская нефть, заявил сегодня журналистам директор государственной компании Mero Ярослав Пантучек.



По словам директора «Меро», будущая эксплуатация «Дружбы» имела бы для Украины двойное значение. «Во-первых, это увеличило бы транспортировку нефти через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а во-вторых, означало бы значительную финансовую выгоду для Украины», — пояснил Пантучек.



Другой вариант, по его словам, — использовать его для поставок в обратном направлении или для других целей. Решающим фактором для будущего станет ситуация в Украине. По словам директора, о прекращении работы «Дружбы» не может быть и речи. «Она может простоять так, скажем, два-три года, пока не будет принято окончательное решение. Мы хотели бы оказаться в этом промежуточном периоде, когда мы еще можем безопасно получать нефть по трубопроводу „Дружба“, чтобы к тому времени российско-украинский конфликт закончился, чтобы мы знали, можем ли мы рассчитывать на поставки через Украину или нет», — добавил директор.



Трубопровод «Дружба» функционирует с 1960-х годов. Это был ключевой трубопровод, который снабжал все страны бывшего восточного советского блока. Трубопровод начинается в России на восточном берегу Волги и разделяется на две ветки в Белоруссии — северная идет в Польшу и Германию, а южная через Украину — в Венгрию, Словакию и Чехию.