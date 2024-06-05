ЧНБ не стал менять правила ипотеки, но рекомендовал банкам быть более осторожными при выдаче необеспеченных жилищных кредитов
7 июня 2024
08:00
297
Чешский национальный банк (ЧНБ) 6 июня оставил без изменений правила ипотечного кредитования. Лимит на сумму ипотечного кредита и стоимость закладываемой недвижимости (LTV) по-прежнему составляет 80 процентов, а для заявителей в возрасте до 36 лет — 90 процентов. Остальные два лимита остаются неактивными.
В то же время ЧНБ рекомендовал банкам быть более осторожными при выдаче необеспеченных жилищных кредитов. По мнению экспертов, решение центрального банка не вызовет серьезных движений на кредитном рынке. Банковский совет также принял решение сократить с июля контрциклический буфер капитала для защиты кредитного рынка на полпроцента до 1,25 процента. С другой стороны, с января будет введен новый системный буфер капитала в размере 0,5 процента для защиты финансовой системы от рисков, связанных с геополитической напряженностью или декарбонизацией.
В прошлом году ЧНБ начал смягчать правила ипотечного кредитования. С июля прошлого года он отменил обязательство банков применять ограничение на сумму выплат по долгу к чистому ежемесячному доходу заявителя ипотеки (DSTI). С начала этого года банки также не обязаны применять ограничение на максимальную сумму общего долга заявителя к его годовому доходу (DTI). Однако сохранение лимита LTV важно для стабильности рынка, считает член правления банка Карина Кубелькова.
По мнению специалиста по ипотечному кредитованию FinGO Яны Ваисовой, сохранение лимитов по ипотеке не вызовет движения на рынке. “Мы не ожидали, что ЧНБ отключит параметр LTV. Мы давно готовим каждого клиента к тому, что он должен иметь в резерве от 10 до 20 процентов собственных средств", — сказала она. Она добавила, что банки сами устанавливают лимиты для параметров DTI и DSTI, хотя CNB отключил оба параметра, и следят за способностью клиентов к погашению.
Сегодня банковский совет также рекомендовал кредиторам жилищных кредитов, не обеспеченных залогом недвижимости, проявлять повышенную осторожность при рассмотрении кредитных заявок, в которых DSTI превышает 40 процентов, а DTI — 8 процентов от годового дохода. Эта рекомендация относится, например, к кредитам на реконструкцию зданий и повышение энергоэффективности.
По результатам стресс-тестов ЧНБ также пришел к выводу, что финансовый сектор Чехии является устойчивым. Однако системные риски возросли, что в случае неблагоприятного развития событий окажет значительное влияние на капитал банков. По этой причине ЧНБ ввел системный буфер, который банки должны будут создавать с января 2025 г. По словам Кубелковой, для банков это составляет около 14 млрд чешских крон, которые они должны будут хранить в резерве.
По словам Кубелковой, некоторые европейские страны уже используют системный резерв, а другие рассматривают возможность его введения. Если чешская экономика пострадает от сильного неблагоприятного шока, ЧНБ может выпустить резерв. Это позволит банкам кредитовать экономику даже в период сильного стресса, что предотвратит углубление экономического спада.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
7 ИЮНЯ 2024
167
В рейтинге крупнейших налогоплательщиков побеждает CEZ, за ней следуют Škoda Auto и EPH. У энергетических компаний и банков был исключительно хороший год, который они вряд ли превзойдут в 2024 году.
21:00
6 ИЮНЯ 2024
628
Вслед за Česká spořitelna и Raiffeisenbank, Air Bank также позволит своим клиентам покупать акции напрямую. Сервис станет частью приложения My Air.
19:30
6 ИЮНЯ 2024
332
В последнее десятилетие неравенство доходов в Чехии снижалось, причем зарплата работников с низкими доходами росла быстрее, в основном за счет увеличения минимальной зарплаты. Но эта тенденция...
16:30
6 ИЮНЯ 2024
607
К середине столетия число пожилых людей будет примерно на 200 000 больше, чем прогнозировалось пять лет назад. Оно может превысить 3,3 миллиона человек. Это будет почти на миллион больше, чем...
14:00
6 ИЮНЯ 2024
1315
Врач-терапевт Ивета Кржижова (55 лет) утверждает, что вакцинация против ковида была «вакцинным холокостом» или «вакцинным геноцидом и преступлением против человечества». Женщина, которую обвиняют в...
12:30
6 ИЮНЯ 2024
1727
Если бы современная система сигнализации ETCS уже работала, аварии бы не произошло, говорят эксперты о трагедии столкновения поездов в Пардубице.
11:30
6 ИЮНЯ 2024
1020
РОССИЯ ХОЧЕТ СОЗВАТЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН. ПРИЧИНА — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКРАИНОЙ ЗАПАДНОГО ОРУЖИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Постоянное представительство России при ООН потребовало созвать заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН), на котором Россия, уже более двух лет ведущая агрессивную войну против Украины, хотела бы...
10:00
6 ИЮНЯ 2024
572
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду опубликовал первое видео с момента покушения на него 15 мая. «Активист словацкой оппозиции пытался убить меня», — заявил премьер-министр. Он сказал, что...
08:50
6 ИЮНЯ 2024
2267
Четыре человека погибли в результате лобового столкновения скоростного поезда RegioJet с грузовым поездом в Пардубице. Две погибшие женщины — гражданки Украины, сообщил МИД страны. Поезд выполнял...
22:00
5 ИЮНЯ 2024
982
В четверг вечером и в пятницу в Чехии вновь пройдут сильные грозы с юго-запада на северо-восток. Метеорологи предупреждают, что грозы могут сопровождаться проливными дождями, градом и сильным ветром.
21:00
5 ИЮНЯ 2024
598
Обанкротившееся немецкое туристическое агентство FTI Touristik отменило туры с вылетом со среды по понедельник. Как будет развиваться ситуация дальше, на данный момент неясно, сообщила в среду...
18:00
5 ИЮНЯ 2024
1875
Министерство обороны Украины объявило во вторник, что украинцы, которым исполнилось 17 лет во время пребывания за границей, должны вернуться в Украину и встать на воинский учет. Об этом сообщает...
16:30
5 ИЮНЯ 2024
1322
ИНОСТРАНЦЫ, ЗАДЕРЖАННЫЕ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА НА СТАРОМЕСТСКОЙ ПЛОЩАДИ, ОТПУЩЕНЫ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЙ
Иностранцы, задержанные в связи с субботним инцидентом с применением насилия на Староместской площади в Праге у проукраинского стенда, были отпущены полицией. Обвинения не предъявлены, и...
15:00
5 ИЮНЯ 2024
2965
В связи с вторжением в Украину Чехия строго регулирует выдачу виз для граждан России. Однако если они получат долгосрочную визу в другой стране, то смогут беспрепятственно въезжать в Чехию.
09:00
5 ИЮНЯ 2024
1683
Криминалисты Пардубицкого края расследуют насильственную смерть женщины, которая произошла во вторник, 5 июня, в городе Евичко. Об этом полиция сообщила в сети X. По словам очевидцев, женщина была...