ЧНБ не стал менять правила ипотеки, но рекомендовал банкам быть более осторожными при выдаче необеспеченных жилищных кредитов

В то же время ЧНБ рекомендовал банкам быть более осторожными при выдаче необеспеченных жилищных кредитов. По мнению экспертов, решение центрального банка не вызовет серьезных движений на кредитном рынке. Банковский совет также принял решение сократить с июля контрциклический буфер капитала для защиты кредитного рынка на полпроцента до 1,25 процента. С другой стороны, с января будет введен новый системный буфер капитала в размере 0,5 процента для защиты финансовой системы от рисков, связанных с геополитической напряженностью или декарбонизацией.





В прошлом году ЧНБ начал смягчать правила ипотечного кредитования. С июля прошлого года он отменил обязательство банков применять ограничение на сумму выплат по долгу к чистому ежемесячному доходу заявителя ипотеки (DSTI). С начала этого года банки также не обязаны применять ограничение на максимальную сумму общего долга заявителя к его годовому доходу (DTI). Однако сохранение лимита LTV важно для стабильности рынка, считает член правления банка Карина Кубелькова.





По мнению специалиста по ипотечному кредитованию FinGO Яны Ваисовой, сохранение лимитов по ипотеке не вызовет движения на рынке. “Мы не ожидали, что ЧНБ отключит параметр LTV. Мы давно готовим каждого клиента к тому, что он должен иметь в резерве от 10 до 20 процентов собственных средств", — сказала она. Она добавила, что банки сами устанавливают лимиты для параметров DTI и DSTI, хотя CNB отключил оба параметра, и следят за способностью клиентов к погашению.





Сегодня банковский совет также рекомендовал кредиторам жилищных кредитов, не обеспеченных залогом недвижимости, проявлять повышенную осторожность при рассмотрении кредитных заявок, в которых DSTI превышает 40 процентов, а DTI — 8 процентов от годового дохода. Эта рекомендация относится, например, к кредитам на реконструкцию зданий и повышение энергоэффективности.





По результатам стресс-тестов ЧНБ также пришел к выводу, что финансовый сектор Чехии является устойчивым. Однако системные риски возросли, что в случае неблагоприятного развития событий окажет значительное влияние на капитал банков. По этой причине ЧНБ ввел системный буфер, который банки должны будут создавать с января 2025 г. По словам Кубелковой, для банков это составляет около 14 млрд чешских крон, которые они должны будут хранить в резерве.





По словам Кубелковой, некоторые европейские страны уже используют системный резерв, а другие рассматривают возможность его введения. Если чешская экономика пострадает от сильного неблагоприятного шока, ЧНБ может выпустить резерв. Это позволит банкам кредитовать экономику даже в период сильного стресса, что предотвратит углубление экономического спада.