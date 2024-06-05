ČEZ заплатила больше всех налогов по итогам 2023 года, у чешских компаний был рекордный год
7 июня 2024
09:30
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В рейтинге крупнейших налогоплательщиков побеждает компания ČEZ, за ней следуют Škoda Auto и EPH. У энергетических компаний и банков был исключительно хороший год, который они вряд ли превзойдут в 2024 году.
Чешская энергетическая компания ČEZ в прошлом году поддержала государственный бюджет даже больше, чем ожидалось. Она заплатила 24,5 миллиарда крон налога на прибыль, что является самой большой суммой, когда-либо уплаченной чешской компанией.
Это следует из рейтинга крупнейших налогоплательщиков, ежегодно публикуемого Финансовым управлением. В предыдущие годы самые большие суммы налога на прибыль составляли не более 10 миллиардов. Рекордная сумма налога для компании ČEZ связана с высокими ценами на электроэнергию в предыдущем году.
Следующими в списке оказались Škoda Auto и EP Commodities, подразделение энергетической группы EPH Даниэля Кржетинского. В топ-20 вошли четыре энергетические компании и семь банков.
Кто заплатил больше всего налогов в Чешской Республике: ČEZ 24,50 млрд крон, Škoda Auto 5,51 млрд, ЕP Commodities 4,53 млрд, Komerční banka 4,47 млрд, Česká spořitelna 3,44 млрд, Hyundai Motor Manufacturing Czech 3,32 млрд, Райффайзенбанк 2,65 млрд, Lesy České republiky 2,49 млрд, T-Mobile Czech Republic 1,78 млрд, UniCredit Bank Чехия и Словакия 1,69 млрд, Avast Software 1,52 млрд, J&T Banka 1,51 млрд, O2 Чешская Республика 1,50 млрд, Plzeňský Prazdroj 1,21 млрд, Moneta Money Bank 1,13 млрд, Continental Barum 1,02 млрд.
Рейтинг составлен на основе фактических платежей в государственный бюджет в прошлом году и только по корпоративному подоходному налогу. Поэтому в него не включены платежи, связанные с введением нового налога на чрезвычайную прибыль, а также другие сборы с работников и прочие подобные статьи.
В некоторых случаях фактический размер сборов отличается от того, что компании указывают в своей отчетности в качестве налоговых обязательств за год. Это связано с тем, что фактические поступления в бюджет происходят как минимум к середине года в соответствии с авансовыми платежами, основанными на результатах деятельности компаний за предыдущий период. В настоящее время, когда прибыль сильно колеблется, эти два показателя могут сильно отличаться.
В качестве примера можно привести холдинг EPH, который в Чешской Республике в своей отчетности за прошлый год указал налог на прибыль в размере 9,5 миллиарда крон для всех своих компаний. Это значительно больше, чем указано в таблице Финансового управления.
В государственном рейтинге крупнейших налогоплательщиков есть дополнительная лазейка: в него входят только те компании, которые согласились раскрыть информацию о своих налогах. По словам Симоны Горноховой, главы налогового ведомства, в реальный рейтинг топ-20 должны войти еще четыре компании, но они не согласились раскрыть свою налоговую информацию.
В прошлом году корпоративные налоги были одним из экстраординарных ресурсов государственного бюджета. Согласно опубликованному Министерством финансов перечню налоговых поступлений за прошлый год, компании заплатили в общей сложности 202 миллиарда крон налога на прибыль. Первоначально правительство заложило в бюджет только 157 миллиардов.
В этом году, согласно утвержденному бюджету, должно быть собрано 198 миллиардов. По словам Горноховой, нельзя ожидать, что будет собрано намного больше, чем в прошлом году. Снижение связано с тем, что экстраординарные прибыли некоторых компаний исчезают, и сборы возвращаются к прежней норме.
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