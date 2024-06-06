Рост зарплаты покрыл инфляцию лишь для десятой части людей

Это следует из масштабного опроса работников, проведенного рекрутинговым агентством Randstad. По данным агентства, повышение зарплаты полностью компенсировало инфляцию только 13% работников, в то время как 34% частично покрыли растущие расходы.



9% получили единовременную сумму, 4% — ваучеры на бесплатное получение определенных продуктов от своей компании. Треть не получила ни увеличения заработка, ни, например, специальных бонусов.



«41% женщин не получил никакой инфляционной компенсации», — отметил Петр Дауда, менеджер по маркетингу Randstad, который сказал, что женщины обычно оценивают своих работодателей менее положительно, чем мужчины.



«То, как компании отражают инфляцию, например, повышая зарплату, варьируется в зависимости от региона и отрасли», — прокомментировал данные министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, например, в энергетике и IT-секторе темпы роста зарплат были на уровне инфляции, а иногда даже превышали ее.



В последние два года темпы роста реальных зарплат, то есть того, что люди на них покупают, снизились. Но в последние два квартала они снова набирают обороты. «Мы видим в данных, что зарплаты растут на уровне выше 7%», — сказал министр.



По данным опроса, до четверти людей планируют сменить работодателя в ближайшие полгода. «Первая причина — ощущение, что их недостаточно ценят, вторая — более выгодное предложение в другом месте», — добавил Дауда.