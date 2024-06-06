Рост зарплаты покрыл инфляцию лишь для десятой части людей
9 июня 2024
16:00
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Только две трети работников получили от своих работодателей компенсацию за последствия недавней высокой инфляции и ее влияния на рост стоимости их жизни. Женщины в этом плане оказались в значительно худшем положении. Гораздо меньше женщин получили хотя бы частичное повышение зарплаты, чем их коллеги-мужчины.
Это следует из масштабного опроса работников, проведенного рекрутинговым агентством Randstad. По данным агентства, повышение зарплаты полностью компенсировало инфляцию только 13% работников, в то время как 34% частично покрыли растущие расходы.
9% получили единовременную сумму, 4% — ваучеры на бесплатное получение определенных продуктов от своей компании. Треть не получила ни увеличения заработка, ни, например, специальных бонусов.
«41% женщин не получил никакой инфляционной компенсации», — отметил Петр Дауда, менеджер по маркетингу Randstad, который сказал, что женщины обычно оценивают своих работодателей менее положительно, чем мужчины.
«То, как компании отражают инфляцию, например, повышая зарплату, варьируется в зависимости от региона и отрасли», — прокомментировал данные министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, например, в энергетике и IT-секторе темпы роста зарплат были на уровне инфляции, а иногда даже превышали ее.
В последние два года темпы роста реальных зарплат, то есть того, что люди на них покупают, снизились. Но в последние два квартала они снова набирают обороты. «Мы видим в данных, что зарплаты растут на уровне выше 7%», — сказал министр.
По данным опроса, до четверти людей планируют сменить работодателя в ближайшие полгода. «Первая причина — ощущение, что их недостаточно ценят, вторая — более выгодное предложение в другом месте», — добавил Дауда.
9% получили единовременную сумму, 4% — ваучеры на бесплатное получение определенных продуктов от своей компании. Треть не получила ни увеличения заработка, ни, например, специальных бонусов.
«41% женщин не получил никакой инфляционной компенсации», — отметил Петр Дауда, менеджер по маркетингу Randstad, который сказал, что женщины обычно оценивают своих работодателей менее положительно, чем мужчины.
«То, как компании отражают инфляцию, например, повышая зарплату, варьируется в зависимости от региона и отрасли», — прокомментировал данные министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, например, в энергетике и IT-секторе темпы роста зарплат были на уровне инфляции, а иногда даже превышали ее.
В последние два года темпы роста реальных зарплат, то есть того, что люди на них покупают, снизились. Но в последние два квартала они снова набирают обороты. «Мы видим в данных, что зарплаты растут на уровне выше 7%», — сказал министр.
По данным опроса, до четверти людей планируют сменить работодателя в ближайшие полгода. «Первая причина — ощущение, что их недостаточно ценят, вторая — более выгодное предложение в другом месте», — добавил Дауда.
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