Мировые цены на продукты питания продолжают расти
15 июня 2024
19:00
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Удорожание зерновых и молочных продуктов способствовало тому, что в мае мировые цены на продовольствие росли третий месяц подряд. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Сводный индекс FAO, который отслеживает цены на зерновые, растительные масла, молочные продукты, мясо и сахар на международных рынках, в мае вырос на 0,9% в месячном исчислении, но показал снижение на 3,4% в годовом исчислении.
Он был почти на 25% ниже рекордного максимума, достигнутого в марте 2022 года в результате начала военного вторжения России в Украину.
Цены на зерновые культуры снизились на 6,3% в месячном исчислении, в основном из-за роста экспортных цен на пшеницу на фоне усиления опасений по поводу урожая в ключевых регионах. В мае подорожали и молочные продукты: цены выросли на 1,8%, по данным FАО.
Сахар, напротив, подешевел на 7,5%, в основном благодаря благоприятному началу нового сезона сбора урожая в Бразилии. Растительные масла, по данным FAO, подешевели на 2,4%, в то время как цены на мясо упали всего на 0,2%.
Он был почти на 25% ниже рекордного максимума, достигнутого в марте 2022 года в результате начала военного вторжения России в Украину.
Цены на зерновые культуры снизились на 6,3% в месячном исчислении, в основном из-за роста экспортных цен на пшеницу на фоне усиления опасений по поводу урожая в ключевых регионах. В мае подорожали и молочные продукты: цены выросли на 1,8%, по данным FАО.
Сахар, напротив, подешевел на 7,5%, в основном благодаря благоприятному началу нового сезона сбора урожая в Бразилии. Растительные масла, по данным FAO, подешевели на 2,4%, в то время как цены на мясо упали всего на 0,2%.
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