Мировые цены на продукты питания продолжают расти

Сводный индекс FAO, который отслеживает цены на зерновые, растительные масла, молочные продукты, мясо и сахар на международных рынках, в мае вырос на 0,9% в месячном исчислении, но показал снижение на 3,4% в годовом исчислении.



Он был почти на 25% ниже рекордного максимума, достигнутого в марте 2022 года в результате начала военного вторжения России в Украину.



Цены на зерновые культуры снизились на 6,3% в месячном исчислении, в основном из-за роста экспортных цен на пшеницу на фоне усиления опасений по поводу урожая в ключевых регионах. В мае подорожали и молочные продукты: цены выросли на 1,8%, по данным FАО.



Сахар, напротив, подешевел на 7,5%, в основном благодаря благоприятному началу нового сезона сбора урожая в Бразилии. Растительные масла, по данным FAO, подешевели на 2,4%, в то время как цены на мясо упали всего на 0,2%.