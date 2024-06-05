Долларовых миллионеров в Чехии в прошлом году стало больше и они стали богаче

Долларовыми миллионерами считаются те, чье инвестируемое состояние составляет $1 млн (около 22,7 млн крон) или больше, не считая основного жилья, предметов коллекционирования, расходных материалов и товаров длительного пользования.



В прошлом году росту активов состоятельных чехов способствовало несколько факторов. Главной причиной стал 21%-й рост цен на акции и снижение среднегодового уровня инфляции до 10,7% с 15,1% в 2022 г. Эти эффекты перевесили негативное влияние снижения валового внутреннего продукта (ВВП) и падения цен на недвижимость.



Число чешских долларовых миллионеров неуклонно растет с 2019 г. Стоимость их богатства в основном увеличилась за тот же период, но в 2022 г. было зафиксировано небольшое снижение на 0,63%.



В мировом масштабе число долларовых миллионеров в прошлом году увеличилось на 5,1% и достигло 22,8 млн. человек. Их состояние выросло на 4,7% и составило 86,8 триллиона долларов (1,97 триллиона чешских крон). Самый быстрый рост числа долларовых миллионеров и их богатства был отмечен в Северной Америке, что было обусловлено хорошей экономической устойчивостью, снижением инфляционного давления и ростом фондового рынка США. Напротив, Африка была единственным континентом, где наблюдалось снижение числа долларовых миллионеров и стоимости их богатства.



Компания Capgemini составляет свой отчет ежегодно с 1997 года. Для подсчета богатства учитываются акции, ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой, альтернативные инвестиции, наличные деньги и недвижимость, если только владельцы не живут в ней. В него не входят коллекции и товары длительного пользования. В анализе оценивается 71 страна, на долю которых приходится более 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации мирового фондового рынка.