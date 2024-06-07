Юречка раскрыл, кто получит наибольшее повышение зарплаты с сентября
10 июня 2024
16:30
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С сентября зарплаты в бюджетной сфере увеличатся. Не все в равной степени, а в зависимости от того, насколько они отстают от инфляции последних лет в отдельных сегментах. Об этом сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) в дискуссионной программе Partie Терезы Томанковой на CNN Prima News.
По словам Йозефа Стржедулы, председателя Чешскоморавской конфедерации профсоюзов, союзы требуют 15-процентного повышения зарплаты, но Юречка им отказал.
«Работодатели настаивают на пяти процентах, и на следующей неделе я отправлю предложение, которое мы обсудим в коалиции и с представителями социальных партнеров. Цель — договориться о повышении зарплаты в бюджетной сфере с 1 сентября», — сказал министр.
Среди тех, кто получит наибольшую прибавку, он назвал школьных поваров, уборщиков и людей, занимающих вспомогательные должности в социальных и медицинских учреждениях. «Они играют ключевую роль, и мы должны повысить им зарплату», — сказал он, добавив, что речь идет примерно о 300 000 человек.
«Именно здесь я хочу добиться большего роста заработной платы, чем в тех профессиях, где рост зарплаты в основном покрывает инфляцию», — пояснил он.
Зарплата будет расти в зависимости от сегментов. «Некоторые из них просто отстают от инфляции, но есть отрасли, где разница составляет, скажем, 15%. Я подготовлю предложение, которое будет сегментироваться и адекватно реагировать на ситуацию», — сказал Юречка.
Он сказал, что, например, рост зарплаты врачей за последние два года был совсем другим, чем у людей, работающих в сфере культуры. «15% для всех было бы несправедливо по отношению к тем, чья зарплата выросла не так сильно», — сказал он.
Вице-глава нижней палаты парламента Карел Гавличек (ANO) настаивал на том, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы зарплата в некоторых профессиях была достойной.
«Если у поваров в начальных школах зарплата брутто составляет 18 500 чешских крон, что я наблюдал даже в Праге, они могут работать только по зову сердца, а не ради того, чтобы заработать на жизнь. Люди, работающие во вспомогательных службах, тоже не могут зарабатывать более 20 000 крон. В ином случае они уйдут только в частную сферу, но кто-то должен предоставлять услуги», — говорит Гавличек.
В то время как реальная заработная плата в первом квартале выросла на 4,8%, согласно статистике, Юречка сказал, что взносы на социальное страхование где-то показывают почти вдвое больший рост.
«В первом квартале мы видим, что в социальном секторе, или здравоохранении, реальный рост заработной платы составляет более 9%. Взносы на социальное страхование растут, люди приходят просить больше зарплаты. Рост налогов превышает семь процентов. Самые лучшие результаты — в сфере информационных технологий и финансов. Но время от времени мы видим, что какой-то сектор замедляется, например, сфера услуг», — перечислил он.
Он добавил, что общество в целом стало беднее, но наступает период, когда домохозяйства и бизнес снова будут процветать.
«Правительство достигло такого минимума, что ниже уже не опуститься. Все началось с инфляции, которая в значительной степени была вызвана неспособностью взять в руки энергетическую политику. У нас до сих пор самый высокий рост цен на энергоносители в Европейском Союзе, мы входим в тройку худших стран по инфляции за последние два с половиной года», — разразился речью Гавличек.
Он сказал, что люди потеряли более 30% своих сбережений. «То, что раньше люди покупали за семьдесят пять крон, теперь они покупают за сто», — добавил он.
Юречка возразил, что в настоящее время Чехия является одной из стран с самой низкой инфляцией. «Цены на продукты питания очень важны для нас, и цены на муку или сахар значительно снижаются. Снижение инфляции обусловлено значительным падением цен на сельскохозяйственные товары», — сказал министр.
Увеличится ли число бедных пенсионеров?
Гавличек сказал, что отчет о состоянии пенсионной системы, который министерство Юречки представило на прошлой неделе, показывает, что количество пенсионеров, находящихся за чертой бедности, будет расти.
«Примерно 15 лет назад оно составляло около 7%, затем дошло до 12%. Но, по прогнозам, этот показатель вырастет до девятнадцати-тридцати пяти процентов. Одна из основных мер, которую Вы хотите предпринять, — это снизить темпы роста пенсий, а это загоняет пожилых людей в еще большую нищету», — заявил он.
«Вы рассматриваете пенсионера как вещь, которая служит для пополнения бюджета в бухгалтерских книгах. Вы не смотрите на него с социальной точки зрения: смогут ли они вообще работать в старости, будут ли они физически здоровы и будет ли на них спрос», — добавил он.
Юрецка сказал, что отчет показывает, что население стареет быстрее, а рождаемость падает сильнее, чем ожидалось.
«По прогнозам, уровень рождаемости должен был составить 1,7 ребенка на одну женщину, но он составит всего 1,5 ребенка. Число людей старше 65 лет вырастет на миллион к 2057 году. Необходимо будет финансировать гораздо больший объем пенсионных выплат, а для этого в течение последних тридцати лет не хватало около 900 000 детей», — сказал Юречка.
«Работодатели настаивают на пяти процентах, и на следующей неделе я отправлю предложение, которое мы обсудим в коалиции и с представителями социальных партнеров. Цель — договориться о повышении зарплаты в бюджетной сфере с 1 сентября», — сказал министр.
Среди тех, кто получит наибольшую прибавку, он назвал школьных поваров, уборщиков и людей, занимающих вспомогательные должности в социальных и медицинских учреждениях. «Они играют ключевую роль, и мы должны повысить им зарплату», — сказал он, добавив, что речь идет примерно о 300 000 человек.
«Именно здесь я хочу добиться большего роста заработной платы, чем в тех профессиях, где рост зарплаты в основном покрывает инфляцию», — пояснил он.
Зарплата будет расти в зависимости от сегментов. «Некоторые из них просто отстают от инфляции, но есть отрасли, где разница составляет, скажем, 15%. Я подготовлю предложение, которое будет сегментироваться и адекватно реагировать на ситуацию», — сказал Юречка.
Он сказал, что, например, рост зарплаты врачей за последние два года был совсем другим, чем у людей, работающих в сфере культуры. «15% для всех было бы несправедливо по отношению к тем, чья зарплата выросла не так сильно», — сказал он.
Вице-глава нижней палаты парламента Карел Гавличек (ANO) настаивал на том, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы зарплата в некоторых профессиях была достойной.
«Если у поваров в начальных школах зарплата брутто составляет 18 500 чешских крон, что я наблюдал даже в Праге, они могут работать только по зову сердца, а не ради того, чтобы заработать на жизнь. Люди, работающие во вспомогательных службах, тоже не могут зарабатывать более 20 000 крон. В ином случае они уйдут только в частную сферу, но кто-то должен предоставлять услуги», — говорит Гавличек.
В то время как реальная заработная плата в первом квартале выросла на 4,8%, согласно статистике, Юречка сказал, что взносы на социальное страхование где-то показывают почти вдвое больший рост.
«В первом квартале мы видим, что в социальном секторе, или здравоохранении, реальный рост заработной платы составляет более 9%. Взносы на социальное страхование растут, люди приходят просить больше зарплаты. Рост налогов превышает семь процентов. Самые лучшие результаты — в сфере информационных технологий и финансов. Но время от времени мы видим, что какой-то сектор замедляется, например, сфера услуг», — перечислил он.
Он добавил, что общество в целом стало беднее, но наступает период, когда домохозяйства и бизнес снова будут процветать.
«Правительство достигло такого минимума, что ниже уже не опуститься. Все началось с инфляции, которая в значительной степени была вызвана неспособностью взять в руки энергетическую политику. У нас до сих пор самый высокий рост цен на энергоносители в Европейском Союзе, мы входим в тройку худших стран по инфляции за последние два с половиной года», — разразился речью Гавличек.
Он сказал, что люди потеряли более 30% своих сбережений. «То, что раньше люди покупали за семьдесят пять крон, теперь они покупают за сто», — добавил он.
Юречка возразил, что в настоящее время Чехия является одной из стран с самой низкой инфляцией. «Цены на продукты питания очень важны для нас, и цены на муку или сахар значительно снижаются. Снижение инфляции обусловлено значительным падением цен на сельскохозяйственные товары», — сказал министр.
Увеличится ли число бедных пенсионеров?
Гавличек сказал, что отчет о состоянии пенсионной системы, который министерство Юречки представило на прошлой неделе, показывает, что количество пенсионеров, находящихся за чертой бедности, будет расти.
«Примерно 15 лет назад оно составляло около 7%, затем дошло до 12%. Но, по прогнозам, этот показатель вырастет до девятнадцати-тридцати пяти процентов. Одна из основных мер, которую Вы хотите предпринять, — это снизить темпы роста пенсий, а это загоняет пожилых людей в еще большую нищету», — заявил он.
«Вы рассматриваете пенсионера как вещь, которая служит для пополнения бюджета в бухгалтерских книгах. Вы не смотрите на него с социальной точки зрения: смогут ли они вообще работать в старости, будут ли они физически здоровы и будет ли на них спрос», — добавил он.
Юрецка сказал, что отчет показывает, что население стареет быстрее, а рождаемость падает сильнее, чем ожидалось.
«По прогнозам, уровень рождаемости должен был составить 1,7 ребенка на одну женщину, но он составит всего 1,5 ребенка. Число людей старше 65 лет вырастет на миллион к 2057 году. Необходимо будет финансировать гораздо больший объем пенсионных выплат, а для этого в течение последних тридцати лет не хватало около 900 000 детей», — сказал Юречка.
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