«Нахлебники» из Украины? Начали ли беженцы окупаться для Чехии экономически

Беженцы начали экономически окупаться для Чехии. Своей работой они также помогают чешской пенсионной системе. Но эксперты предупреждают, что чехи не используют весь их потенциал и настраивают себя на будущие проблемы.



С начала войны через Чехию прошло 600 000 военных беженцев, получивших в стране временную защиту, и почти 355 000 из них до сих пор проживают в стране, согласно последним данным МВД за июнь.



Между тем, согласно экономическим моделям, опубликованным Министерством труда и социальных дел, начиная со второй половины прошлого года, беженцы уже начали окупаться. За весь прошлый год расходы в размере 21,6 миллиарда крон все еще немного превышали доходы в размере 21 миллиарда крон.



Беженцы вносят больше, чем стоят

Однако уже в первом квартале этого года преобладали доходы. Беженцы принесли Чехии 6,4 миллиарда чешских крон в виде налогов и сборов, а расходы составили 3,5 миллиарда крон.



«Вначале почти все беженцы были получателями гуманитарного пособия, а с тех пор их стало в три раза меньше. Естественно, на гуманитарную помощь тратится меньше средств, а те, кто может, работают», — говорит Зузана Рамайзлова, руководитель чешской программы поддержки беженцев в организации «Люди в беде».



Однако, по мнению экспертов по миграции, оборотная сторона успешной экономической интеграции заключается в том, что чехи не смогли полностью использовать потенциал прибывающих беженцев. Украинцы работают, но ниже своей квалификации.



Низший профиль вместо нормальной работы

Жизненная ситуация Натальи наглядно это показывает. Она преподает химию и биологию удаленно, при этом занимаясь ручным трудом в Чехии. «Сначала у меня занятия, потом я иду на завод, вечером готовлюсь к следующему дню», — описала она, как выглядит ее обычный рабочий график.



«Беженцы могут окупаться экономически, но это ужасно недальновидно», — замечает Клара Бумова из чешской организации Charita ČR, где она отвечает за правозащитную работу в области миграции.



По ее подсчетам, интеграция означает вхождение в рынок труда, овладение языком, интеграцию в общество и образование, а также получение стабильного жилья.



«Они смогли работать, но ценой того, что трудятся не так эффективно, как могли бы», — говорит Клара Бумова. Она объясняет, что, как показывают исследования, если беженцы длительное время — обычно несколько лет — работают на низкоквалифицированной должности, они остаются на ней навсегда.



«Потому что когда ты работаешь, и, конечно, у тебя есть различные сверхурочные часы, у тебя нет времени на языковые курсы», — говорит эксперт.



Стоит ли оно того? Шаткие предположения, а не достоверные данные

Экономические оценки Министерства труда о том, сколько беженцы приносят в государственную казну Чехии, основаны в основном на данных Бюро по трудоустройству. По их данным, число работающих беженцев с временной защитой в последние месяцы постепенно стабилизировалось на уровне 120 000 человек.



Дополнительной информации практически нет, поэтому даже аналитики из министерства используют более продвинутые модели данных для моделирования доходов.



Seznam Zpravy обратился в несколько учреждений: в Чешское управление социального обеспечения и Всеобщую медицинскую страховую компанию — за более точными данными о взносах, в Бюро по трудоустройству и Министерство труда и социальных дел — за более подробной информацией, например о средней выплачиваемой зарплате или о том, сколько беженцы приносят государству в каждом месяце.



«У нас нет точной информации относительно людей с временной защитой», — сказала Йитка Дрмолова, пресс-секретарь Чешского управления социального обеспечения. Аналогичная реакция последовала и от других упомянутых сторон.



Штепан Микула с экономического факультета Масарикова университета, специализирующийся на миграции и рынке труда, говорит, что это общая проблема для чешского государства.



«В принципе, у нас нет достоверных данных. Мы не очень хорошо умеем отслеживать происходящее в реальном времени. Это наследие прошлого, системы устроены именно так», — говорит он.



С точки зрения Штепана Микулы, волна беженцев представляет собой момент, схожий с ковидом, в том смысле, что она очерчивает то, что не так в стране, в то время как в обычных условиях это не имеет такого большого значения.



«Что проблематично, так это барьеры, установленные на рынке труда. Когда ситуация с беженцами только начиналась, мы написали доклад, в котором подчеркивали, насколько ужасно сложна система квалификаций, что должен сделать человек, чтобы его взяли на более квалифицированную должность. У нас одна из самых скрупулезных квалификационных систем в Евросоюзе», — говорит экономист Масарикова университета.



Он рассказывает, что отношение Чехии к миграции во многом сосредоточено на аспекте безопасности, с чем он не спорит, но объясняет, что мы забываем о том, что квалифицированные беженцы могут сами выбирать.



«Многие люди живут в представлении, что у нас на границе толпы потенциальных мигрантов, которые хотят приехать в Чехию, и мы будем выбирать. А это совсем не так. Мы должны активно привлекать людей, которые работают продуктивно, и мы точно не будем привлекать их тем, что здесь меньше зарплата, но больше административных процедур», — говорит Штепан Микула.



Беженцы также помогают пенсионерам

Возможно, это не совсем очевидно, но работающие беженцы также приветствуются с точки зрения чешской распределительной пенсионной системы. Это подчеркнул министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) во время недавней презентации доклада о стабильности пенсионной системы.



Именно рабочие-беженцы и низкий уровень безработицы в целом помогли в малой степени улучшить баланс пенсионной системы, которая борется с растущей группой пенсионеров и уменьшающимся количеством работоспособного населения.



«Последние шесть месяцев мы держимся около рубежа в 115-120 тысяч человек с временной защитой, которые работают, а это уже прибавка в миллиарды крон к доходам от страховых взносов», — объяснил Юречка связь между пенсионной системой.



Еще одно положительное влияние на пенсионную систему — и это в том случае, если военные беженцы решат обосноваться в стране на постоянной основе, — демографическое: «В какой-то степени можно сказать, что это может помочь со старением населения, это увеличение населения не только трудоспособного, но и репродуктивного возраста», — отмечает экономист Штепан Микула.



Однако точное влияние на пенсионную систему опять же можно только оценить. Главная проблема заключается в вышеупомянутом недостатке данных, которые можно было бы использовать для расчета сборов.



Внимательный взгляд на данные, полученные весной 2022 года, когда количество работающих украинских беженцев резко возросло, в то же время, когда казначейство в своей статистике отчиталось о росте доходов от пенсионных взносов, показывает, что здесь имеет место стечение нескольких факторов. В то же время безработица в Чехии снижалась, а средняя зарплата росла.



«Мы создаем молодежь без будущего»

Однако, по мнению опрошенных экспертов по миграции, Чехия также растрачивает потенциал молодежи из числа беженцев, которые больше не обязаны посещать школу. Это люди в возрасте от 15 до 19 лет.



«Мне ужасно жаль. Все учились в Украине, и лишь меньшинство из них точно учится здесь», — говорит Зузана Рамайзлова из организации «Люди в беде».



Она объясняет, что в данном случае это смесь социальной изоляции, нежелания учить чешский, стремления завершить украинское образование онлайн и, наконец, проблема поступления в чешскую школу. В то же время им обычно приходится работать, чтобы финансово поддерживать семью.



«Мы создаем проблему, мы создаем молодежь без будущего, которая на данный момент является проблемой пригородов различных европейских городов», — говорит Клара Бумова из благотворительной организации.



Незкоквалифицированные рабочие места в Польше, ожидание в Германии

Однако соседние страны имеют очень похожие с Чехией проблемы. Якуб Андрле, координатор миграционной программы в организации «Люди в беде», рассказывает об этом, уделяя внимание, в частности, межгосударственным сравнениям.



Он рассказывает, что, например, ему неизвестно, чтобы какая-либо другая страна в настоящее время так же четко, как Чехия, рассказывала о пользе беженцев для государственного бюджета.



«Есть вполне достоверные цифры в Польше, где доходы даже в несколько раз превышают расходы», — говорит он, добавляя, что в прошлом году расходы были на уровне пяти миллиардов злотых, а доходы — около 15 миллиардов злотых.



Решение проблемы — большое количество трудоустроенных беженцев, как в Чехии. «Но там все то же самое. У людей низкоквалифицированная работа, очень часто у них две работы, они работают по выходным и по вечерам, это та же проблема, что и здесь», — отмечает Якуб Андрле.



Он рассказывает, что высококвалифицированных специалистов лучше размещают в Литве и Дании. «Там беженцы, работодатели, государство и, возможно, миграционная служба работают очень тесно друг с другом», — говорит эксперт из организации «Люди в беде».



В Германии же, напротив, не удается вывести беженцев на рынок труда. «В немецкоговорящих странах больше внимания уделяется предварительной переподготовке, интеграционным курсам и языковой подготовке, прежде чем они смогут выйти на рынок труда, но проблема в том, что это продолжается уже долгое время и не очень успешно», — объясняет Андрле. Предполагалось, что после интеграционных курсов процент беженцев, имеющих работу, резко возрастет.



«А этого пока не произошло. Люди бросают курсы или не заканчивают их, и количество работников не растет. Политики говорят, что это происходит из-за слишком большого количества льгот, а социологи — что из-за слишком большого количества препятствий, начиная от языкового барьера и заканчивая нехваткой мест в яслях», — говорит эксперт о ситуации в Германии.