Названы чешские компании с самыми завышенными процентами на краткосрочные кредиты

Об этом сообщает Člověk v tísni в своем регулярном Индексе ответственного кредитования, который оценивает условия предоставления кредитов банками и небанковскими компаниями.



«Худшим предложением считается Půjčka7 от Kontext Trade International, где сочетание комиссии и процентной ставки соответствует эффективной процентной ставке около 700% в год», — сказал Давид Боргес, аналитик организации.



«На практике это означает, что домохозяйство, взявшее в долг у этой компании на месяц 20 000 крон, заплатит примерно на 11 500 крон больше, когда долг будет погашен», — добавил он. Если погашение будет отложено, то самые дорогие займы будут стоить десятки тысяч крон.



Следующими по невыгодности займа идут CreditPortal, где заемщик заплатит 9 278 крон в счет погашения, и Creditgo, где стоимость займа составляет 9 252 кроны.



«Наш бизнес ведется в соответствии со всеми действующими законами. Все условия предоставления наших займов прозрачны и четко прописаны в договорных документах, которые мы предоставляем клиентам до заключения договора», — прокомментировала Элишка Фуксова из CreditPortal. Оставшиеся две компании не ответили на просьбу о комментарии.



Остерегайтесь комиссий

Некоторые поставщики услуг пытаются скрыть высокие процентные ставки, указывая на своих сайтах ежемесячные или ежедневные проценты вместо годовых. Также можно обнаружить, что они начисляют низкие проценты или не начисляют их вовсе, но при этом включают в выплаты по кредиту высокие комиссии.



Некоторые из них предлагают бесплатный первый заем. Эта модель похожа на модель кредитных карт, которые также заманивают беспроцентным периодом, но, конечно, с большей вероятностью можно рассчитывать на то, что он не будет соблюден.



«Чувство потребителя, что это хорошая сделка, часто рассеивается через месяц, когда он не может собрать достаточно денег, чтобы погасить долг, и вынужден снова брать кредит, но на этот раз под высокий процент», — говорит Ева Крупова из Člověk v tísni. Аналогичным образом, по ее словам, действуют различные скидки и рекламные предложения.



Поэтому, по словам Круповой, люди должны сначала проверить кредит и то, сколько они будут за него платить, на кредитном калькуляторе компании. Однако не стоит полагаться на него полностью. Также необходимо просмотреть прайс-лист на предмет штрафов и пеней за просрочку.