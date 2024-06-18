Российские удобрения валом хлынули в Чехию. Некоторым фермерам все равно, главное — сэкономить
20 июня 2024
21:00
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В прошлом году российские удобрения наводнили европейский рынок, и Чехия не стала исключением. Импорт вырос на 56%. Некоторых фермеров больше, чем факт происхождения, интересует низкая цена.
Война в Украине в 2022 году вызвала дефицит минеральных удобрений за пределами ЕС. В год, когда цены на электричество и газ взлетели в десять раз, многие заводы объявили перерыв в работе, и только четыре из 18 крупнейших европейских производителей были открыты осенью. Из-за нехватки удобрений цены на них взлетели.
Ситуация сыграла на руку России, поскольку минеральные удобрения, произведенные из излишков российского природного газа, не входят в санкционный список. Статистика ясно показывает, что некоторые фермеры без колебаний покупают товары из России. А для продавцов это возможность увеличить прибыль.
За два года российские посредники укрепили свои сети в Европе и увеличили экспорт синтетических удобрений намного выше довоенных показателей.
В период с 2022 по 2023 год Россия экспортировала в Германию примерно на 920% больше удобрений, чем до войны. Некоторые немецкие заводы теперь бунтуют и призывают ввести санкции против российских удобрений. Лидером в этом движении является химический завод SKW Piesteritz в Виттенберге, принадлежащий чешскому концерну Agrofert.
Как выяснил SZ Byznys, опираясь на статистику, деньги из Чехии также утекают в Россию, помогая финансировать войну в Украине. В 2023 году экспорт минеральных удобрений из России вырос с 45 000 тонн до более чем 70 000 тонн, то есть на 56%. По сравнению с 2021 годом мы видим увеличение почти на 500%.
Некоторых фермеров не волнует происхождение товаров, в то время как другие считают неприемлемым наличие российского сертификата о происхождении.
«Для части фермеров низкая цена является решающим фактором, но других все-таки волнует страна происхождения удобрений. Вчера, например, я покупала NPK-удобрения (многокомпонентное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, прим. ред.) для члена кооператива, и у него было четкое условие, что они не должны быть из России или Беларуси», — сказала Радка Новакова, директор Колинского торгово-экономического кооператива.
Ян Бурсик, глава фермерского хозяйства " Domašín" с шестьюстами гектарами земли в районе Влашима, придерживается совершенно прагматичной точки зрения. «Меня интересует происхождение удобрений, но мне все равно, от кого они. В прошлом году ситуация была такова, что нитрат кальция подорожал до смешного. Мне пришлось покупать более дешевые удобрения из России», — объясняет он. По его словам, разница в цене была огромной: российская стоила 7 200 чешских крон за тонну, а европейского производителя — 16 500 чешских крон.
«Когда производишь за сто, а продаешь за семьдесят, выбирать не приходится. Я не скажу: „Это из России, поэтому не буду покупать“. Я должен поступать разумно. В прошлом году мы почти все производили в убыток», — говорит он.
Некоторые фермеры и продавцы удобрений говорят, что отследить происхождение удобрений довольно сложно. «Невозможно полностью избежать российского производства удобрений. Вы заказываете товар в других странах, но часто на деле это оказывается продукция российского производства из Казахстана и других стран», — говорит Петра Адамцова, руководитель отдела удобрений в компании MJM Agro.
Вместе с компаниями Agrofert или Agro 2000, MJM Agro является известным продавцом удобрений. Она перепродает чешским фермерам удобрения чешских и зарубежных производителей и входит в группу Reticulum Holding предпринимателя Зденека Шоустала, который является совладельцем Accolade, крупного застройщика индустриальных парков.
«В настоящее время выпускаются сертификаты соответствия, и трудно отследить, откуда пришел товар. Кроме того, многие российские компании открыли свои филиалы в Австрии, Германии и других странах. Трудно избежать российских товаров», — добавляет Адамцова.
Например, в прошлом российские нитраты в Европу практически не завозились, но сегодня их можно встретить здесь повсеместно. Они поступают в Чехию через Германию, потому что в ее портах российские товары разгружаются охотнее, чем в польских. Однако, по словам Адамцовой, европейские заводы уже снова производят продукцию, и на рынке нет дефицита удобрений, как это было два года назад.
Аналогичная проблема с неясным происхождением возникла и с пшеницей. Фактически, российская пшеница также попадает в Европу опосредованно через Турцию или страны бывшего советского блока.
Тот факт, что нелегко проверить происхождение закупаемых удобрений и что российские удобрения попадают в Чехию, подтверждает и Аграрная палата. «По отношению к общему объему потребляемых удобрений импорт из России составляет лишь небольшую часть. Фермеры покупают удобрения через различные дистрибьюторские организации и часто даже не знают страну происхождения товара», — сказала пресс-секретарь Барбора Панкова.
Однако, по мнению других, это можно выяснить, поскольку обычно продавец знает о происхождении товара. «В большинстве случаев мы знаем, откуда поступают удобрения. Если вы хотите избежать российских товаров, вы можете покупать их через скандинавскую компанию, например, Yara», — говорит Ян Станек, фермер. По его словам, российские удобрения на 15-20% дешевле.
Agrofert: мы не покупаем удобрения в России
Сельскохозяйственный союз Чешской Республики приветствует более дешевый импорт из-за высоких затрат, которые ложатся на чешских фермеров. Платежи за удобрения, семена, более экологичные средства защиты растений, заработную плату и налог на недвижимость значительно выросли за последние два года.
«Я не знаю ни о каких обсуждениях на уровне ЕС по поводу введения санкций. В этом даже не было бы смысла, поскольку российские фосфорные удобрения мало чем можно заменить», — говорит глава профсоюза Мартин Пыха по поводу призывов некоторых игроков рынка, включая упомянутую выше немецкую химическую компанию SKW Piesteritz из группы Agrofert.
Ситуация сыграла на руку России, поскольку минеральные удобрения, произведенные из излишков российского природного газа, не входят в санкционный список. Статистика ясно показывает, что некоторые фермеры без колебаний покупают товары из России. А для продавцов это возможность увеличить прибыль.
За два года российские посредники укрепили свои сети в Европе и увеличили экспорт синтетических удобрений намного выше довоенных показателей.
В период с 2022 по 2023 год Россия экспортировала в Германию примерно на 920% больше удобрений, чем до войны. Некоторые немецкие заводы теперь бунтуют и призывают ввести санкции против российских удобрений. Лидером в этом движении является химический завод SKW Piesteritz в Виттенберге, принадлежащий чешскому концерну Agrofert.
Как выяснил SZ Byznys, опираясь на статистику, деньги из Чехии также утекают в Россию, помогая финансировать войну в Украине. В 2023 году экспорт минеральных удобрений из России вырос с 45 000 тонн до более чем 70 000 тонн, то есть на 56%. По сравнению с 2021 годом мы видим увеличение почти на 500%.
Некоторых фермеров не волнует происхождение товаров, в то время как другие считают неприемлемым наличие российского сертификата о происхождении.
«Для части фермеров низкая цена является решающим фактором, но других все-таки волнует страна происхождения удобрений. Вчера, например, я покупала NPK-удобрения (многокомпонентное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, прим. ред.) для члена кооператива, и у него было четкое условие, что они не должны быть из России или Беларуси», — сказала Радка Новакова, директор Колинского торгово-экономического кооператива.
Ян Бурсик, глава фермерского хозяйства " Domašín" с шестьюстами гектарами земли в районе Влашима, придерживается совершенно прагматичной точки зрения. «Меня интересует происхождение удобрений, но мне все равно, от кого они. В прошлом году ситуация была такова, что нитрат кальция подорожал до смешного. Мне пришлось покупать более дешевые удобрения из России», — объясняет он. По его словам, разница в цене была огромной: российская стоила 7 200 чешских крон за тонну, а европейского производителя — 16 500 чешских крон.
«Когда производишь за сто, а продаешь за семьдесят, выбирать не приходится. Я не скажу: „Это из России, поэтому не буду покупать“. Я должен поступать разумно. В прошлом году мы почти все производили в убыток», — говорит он.
Некоторые фермеры и продавцы удобрений говорят, что отследить происхождение удобрений довольно сложно. «Невозможно полностью избежать российского производства удобрений. Вы заказываете товар в других странах, но часто на деле это оказывается продукция российского производства из Казахстана и других стран», — говорит Петра Адамцова, руководитель отдела удобрений в компании MJM Agro.
Вместе с компаниями Agrofert или Agro 2000, MJM Agro является известным продавцом удобрений. Она перепродает чешским фермерам удобрения чешских и зарубежных производителей и входит в группу Reticulum Holding предпринимателя Зденека Шоустала, который является совладельцем Accolade, крупного застройщика индустриальных парков.
«В настоящее время выпускаются сертификаты соответствия, и трудно отследить, откуда пришел товар. Кроме того, многие российские компании открыли свои филиалы в Австрии, Германии и других странах. Трудно избежать российских товаров», — добавляет Адамцова.
Например, в прошлом российские нитраты в Европу практически не завозились, но сегодня их можно встретить здесь повсеместно. Они поступают в Чехию через Германию, потому что в ее портах российские товары разгружаются охотнее, чем в польских. Однако, по словам Адамцовой, европейские заводы уже снова производят продукцию, и на рынке нет дефицита удобрений, как это было два года назад.
Аналогичная проблема с неясным происхождением возникла и с пшеницей. Фактически, российская пшеница также попадает в Европу опосредованно через Турцию или страны бывшего советского блока.
Тот факт, что нелегко проверить происхождение закупаемых удобрений и что российские удобрения попадают в Чехию, подтверждает и Аграрная палата. «По отношению к общему объему потребляемых удобрений импорт из России составляет лишь небольшую часть. Фермеры покупают удобрения через различные дистрибьюторские организации и часто даже не знают страну происхождения товара», — сказала пресс-секретарь Барбора Панкова.
Однако, по мнению других, это можно выяснить, поскольку обычно продавец знает о происхождении товара. «В большинстве случаев мы знаем, откуда поступают удобрения. Если вы хотите избежать российских товаров, вы можете покупать их через скандинавскую компанию, например, Yara», — говорит Ян Станек, фермер. По его словам, российские удобрения на 15-20% дешевле.
Agrofert: мы не покупаем удобрения в России
Сельскохозяйственный союз Чешской Республики приветствует более дешевый импорт из-за высоких затрат, которые ложатся на чешских фермеров. Платежи за удобрения, семена, более экологичные средства защиты растений, заработную плату и налог на недвижимость значительно выросли за последние два года.
«Я не знаю ни о каких обсуждениях на уровне ЕС по поводу введения санкций. В этом даже не было бы смысла, поскольку российские фосфорные удобрения мало чем можно заменить», — говорит глава профсоюза Мартин Пыха по поводу призывов некоторых игроков рынка, включая упомянутую выше немецкую химическую компанию SKW Piesteritz из группы Agrofert.
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