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Российские удобрения валом хлынули в Чехию. Некоторым фермерам все равно, главное — сэкономить

Анастасия Князева
20 июня 2024
21:00
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В прошлом году российские удобрения наводнили европейский рынок, и Чехия не стала исключением. Импорт вырос на 56%. Некоторых фермеров больше, чем факт происхождения, интересует низкая цена.
Война в Украине в 2022 году вызвала дефицит минеральных удобрений за пределами ЕС. В год, когда цены на электричество и газ взлетели в десять раз, многие заводы объявили перерыв в работе, и только четыре из 18 крупнейших европейских производителей были открыты осенью. Из-за нехватки удобрений цены на них взлетели.

Ситуация сыграла на руку России, поскольку минеральные удобрения, произведенные из излишков российского природного газа, не входят в санкционный список. Статистика ясно показывает, что некоторые фермеры без колебаний покупают товары из России. А для продавцов это возможность увеличить прибыль.

За два года российские посредники укрепили свои сети в Европе и увеличили экспорт синтетических удобрений намного выше довоенных показателей.

В период с 2022 по 2023 год Россия экспортировала в Германию примерно на 920% больше удобрений, чем до войны. Некоторые немецкие заводы теперь бунтуют и призывают ввести санкции против российских удобрений. Лидером в этом движении является химический завод SKW Piesteritz в Виттенберге, принадлежащий чешскому концерну Agrofert.

Как выяснил SZ Byznys, опираясь на статистику, деньги из Чехии также утекают в Россию, помогая финансировать войну в Украине. В 2023 году экспорт минеральных удобрений из России вырос с 45 000 тонн до более чем 70 000 тонн, то есть на 56%. По сравнению с 2021 годом мы видим увеличение почти на 500%.

Некоторых фермеров не волнует происхождение товаров, в то время как другие считают неприемлемым наличие российского сертификата о происхождении.

«Для части фермеров низкая цена является решающим фактором, но других все-таки волнует страна происхождения удобрений. Вчера, например, я покупала NPK-удобрения (многокомпонентное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, прим. ред.) для члена кооператива, и у него было четкое условие, что они не должны быть из России или Беларуси», — сказала Радка Новакова, директор Колинского торгово-экономического кооператива.

Ян Бурсик, глава фермерского хозяйства " Domašín" с шестьюстами гектарами земли в районе Влашима, придерживается совершенно прагматичной точки зрения. «Меня интересует происхождение удобрений, но мне все равно, от кого они. В прошлом году ситуация была такова, что нитрат кальция подорожал до смешного. Мне пришлось покупать более дешевые удобрения из России», — объясняет он. По его словам, разница в цене была огромной: российская стоила 7 200 чешских крон за тонну, а европейского производителя — 16 500 чешских крон.

«Когда производишь за сто, а продаешь за семьдесят, выбирать не приходится. Я не скажу: „Это из России, поэтому не буду покупать“. Я должен поступать разумно. В прошлом году мы почти все производили в убыток», — говорит он.

Некоторые фермеры и продавцы удобрений говорят, что отследить происхождение удобрений довольно сложно. «Невозможно полностью избежать российского производства удобрений. Вы заказываете товар в других странах, но часто на деле это оказывается продукция российского производства из Казахстана и других стран», — говорит Петра Адамцова, руководитель отдела удобрений в компании MJM Agro.

Вместе с компаниями Agrofert или Agro 2000, MJM Agro является известным продавцом удобрений. Она перепродает чешским фермерам удобрения чешских и зарубежных производителей и входит в группу Reticulum Holding предпринимателя Зденека Шоустала, который является совладельцем Accolade, крупного застройщика индустриальных парков.

«В настоящее время выпускаются сертификаты соответствия, и трудно отследить, откуда пришел товар. Кроме того, многие российские компании открыли свои филиалы в Австрии, Германии и других странах. Трудно избежать российских товаров», — добавляет Адамцова.

Например, в прошлом российские нитраты в Европу практически не завозились, но сегодня их можно встретить здесь повсеместно. Они поступают в Чехию через Германию, потому что в ее портах российские товары разгружаются охотнее, чем в польских. Однако, по словам Адамцовой, европейские заводы уже снова производят продукцию, и на рынке нет дефицита удобрений, как это было два года назад.

Аналогичная проблема с неясным происхождением возникла и с пшеницей. Фактически, российская пшеница также попадает в Европу опосредованно через Турцию или страны бывшего советского блока.

Тот факт, что нелегко проверить происхождение закупаемых удобрений и что российские удобрения попадают в Чехию, подтверждает и Аграрная палата. «По отношению к общему объему потребляемых удобрений импорт из России составляет лишь небольшую часть. Фермеры покупают удобрения через различные дистрибьюторские организации и часто даже не знают страну происхождения товара», — сказала пресс-секретарь Барбора Панкова.

Однако, по мнению других, это можно выяснить, поскольку обычно продавец знает о происхождении товара. «В большинстве случаев мы знаем, откуда поступают удобрения. Если вы хотите избежать российских товаров, вы можете покупать их через скандинавскую компанию, например, Yara», — говорит Ян Станек, фермер. По его словам, российские удобрения на 15-20% дешевле.

Agrofert: мы не покупаем удобрения в России
Сельскохозяйственный союз Чешской Республики приветствует более дешевый импорт из-за высоких затрат, которые ложатся на чешских фермеров. Платежи за удобрения, семена, более экологичные средства защиты растений, заработную плату и налог на недвижимость значительно выросли за последние два года.

«Я не знаю ни о каких обсуждениях на уровне ЕС по поводу введения санкций. В этом даже не было бы смысла, поскольку российские фосфорные удобрения мало чем можно заменить», — говорит глава профсоюза Мартин Пыха по поводу призывов некоторых игроков рынка, включая упомянутую выше немецкую химическую компанию SKW Piesteritz из группы Agrofert.
Чехия Сельское хозяйство ЧР Россия

Комментарии:
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Dz 20 июня 2024 21:19
Обычные барыги. Что с них взять. А при этом дороги перекрывают, а если рабочие живут от зарплаты до зарплаты, может им Тоже надо дороги перекрывать?
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