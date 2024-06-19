Чешские работники по-прежнему «бедные родственники» по сравнению с коллегами за рубежом
21 июня 2024
15:00
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Заработная плата в стране в реальном выражении растет, но она все еще на десятую часть ниже, чем до кризиса.
«Повышение заработной платы вновь привело к появлению большего количества денег в экономике, что может снова привести к росту цен», — предупредил Томаш Вольф из финансовой компании Citfin в ответ на отчет Чешского статистического управления о росте заработной платы в первом квартале. Поэтому Чешский национальный банк (ЧНБ) обязан более тщательно следить за инфляцией и замедлить снижение процентных ставок, сказал он.
Данные о росте заработной платы по всей Европе показывают, что внутренние работники все еще находятся в невыгодном положении по сравнению со своими коллегами за рубежом. Евростат публикует данные о затратах на рабочую силу, которые включают в себя социальные и налоговые отчисления и льготы, а также заработную плату. Согласно им, в первом квартале местные предприятия платили своим сотрудникам на 5,9% больше, чем год назад. Это соответствует росту в среднем по странам ЕС, а также росту цен на рабочую силу за вычетом инфляции. В реальном выражении зарплата местных работников выросла всего на 3%.
Это не так уж много, особенно по сравнению с теми посткоммунистическими странами, которые наиболее далеки от средней стоимости рабочей силы в Западной Европе. В частности, в Румынии, Болгарии, Хорватии, Польше, Латвии и Литве заработная плата, включая налоги и пособия, выросла более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Рядом с Чехией стоимость рабочей силы в странах бывшего советского блока меньше всего выросла в Эстонии — на 4%.
Еще более поразительными являются низкие показатели Чешской Республики во время инфляционного кризиса. Это одна из трех стран, наряду со Словенией и Эстонией, где заработная плата еще не достигла докризисного уровня.
Это подтверждают и последние комментарии заместителя управляющего ЧНБ Евы Замразиловой, которая заявила, что рост заработной платы в первом квартале «не является серьезным поводом для беспокойства с точки зрения инфляции». Люди залечивают раны, нанесенные долгим кризисным периодом, в то же время зарплаты работников с более высоким уровнем дохода, которые не склонны тратить деньги сразу, растут особенно активно. «Бюджетный дефицит остается долгосрочным риском повышения процентных ставок», — отметила Замразилова в интервью Reuters.
Между тем замедление роста или реальное снижение внутренних затрат на рабочую силу не означает, что работники получают меньше, чем большинство работников в Центральной Европе. В прошлом году час работы чешского рабочего стоил 18 евро, согласно анализу Евростата. Значительно лучше живут словенцы, а также эстонцы и словаки. Однако работники других стран, особенно Польши, Хорватии и Литвы, во время кризиса сравнялись с чехами.
Как и в случае с чехами, реальные затраты на рабочую силу снизились во время кризиса в большинстве стран Западной и Южной Европы, где, за исключением греков и португальцев, работники зарабатывают значительно лучше. Кризисный дефицит был таким же большим, как в Чехии, только в Италии, где стоимость рабочей силы также упала на 9% в реальном выражении.
Данные о росте заработной платы по всей Европе показывают, что внутренние работники все еще находятся в невыгодном положении по сравнению со своими коллегами за рубежом. Евростат публикует данные о затратах на рабочую силу, которые включают в себя социальные и налоговые отчисления и льготы, а также заработную плату. Согласно им, в первом квартале местные предприятия платили своим сотрудникам на 5,9% больше, чем год назад. Это соответствует росту в среднем по странам ЕС, а также росту цен на рабочую силу за вычетом инфляции. В реальном выражении зарплата местных работников выросла всего на 3%.
Это не так уж много, особенно по сравнению с теми посткоммунистическими странами, которые наиболее далеки от средней стоимости рабочей силы в Западной Европе. В частности, в Румынии, Болгарии, Хорватии, Польше, Латвии и Литве заработная плата, включая налоги и пособия, выросла более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Рядом с Чехией стоимость рабочей силы в странах бывшего советского блока меньше всего выросла в Эстонии — на 4%.
Еще более поразительными являются низкие показатели Чешской Республики во время инфляционного кризиса. Это одна из трех стран, наряду со Словенией и Эстонией, где заработная плата еще не достигла докризисного уровня.
Это подтверждают и последние комментарии заместителя управляющего ЧНБ Евы Замразиловой, которая заявила, что рост заработной платы в первом квартале «не является серьезным поводом для беспокойства с точки зрения инфляции». Люди залечивают раны, нанесенные долгим кризисным периодом, в то же время зарплаты работников с более высоким уровнем дохода, которые не склонны тратить деньги сразу, растут особенно активно. «Бюджетный дефицит остается долгосрочным риском повышения процентных ставок», — отметила Замразилова в интервью Reuters.
Между тем замедление роста или реальное снижение внутренних затрат на рабочую силу не означает, что работники получают меньше, чем большинство работников в Центральной Европе. В прошлом году час работы чешского рабочего стоил 18 евро, согласно анализу Евростата. Значительно лучше живут словенцы, а также эстонцы и словаки. Однако работники других стран, особенно Польши, Хорватии и Литвы, во время кризиса сравнялись с чехами.
Как и в случае с чехами, реальные затраты на рабочую силу снизились во время кризиса в большинстве стран Западной и Южной Европы, где, за исключением греков и португальцев, работники зарабатывают значительно лучше. Кризисный дефицит был таким же большим, как в Чехии, только в Италии, где стоимость рабочей силы также упала на 9% в реальном выражении.
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