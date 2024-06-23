Стало известно, сколько дивидендов выплатят акционерам ČEZ

Голосование по дивидендам традиционно было самым ожидаемым вопросом сегодняшнего годового собрания акционеров ČEZ. На этот раз акционеры голосовали по единственному предложению, выдвинутому советом директоров компании. В отличие от прошлого года, в этот раз государство не представило встречного предложения. Одобренное предложение означает третий по величине дивиденд компании, он составляет ту же сумму, что и в 2021 году. Самые высокие дивиденды, когда-либо выплаченные ČEZ акционерам по предложению государства, составили 145 крон на акцию в прошлом году, на общую сумму 78 миллиарда крон. Дивиденды были еще выше в 2009 году, когда они составляли 53 кроны на акцию.



На состоявшемся вчера общем собрании акционеров ČEZ был также рассмотрен вопрос о составе Наблюдательного совета, в котором по-прежнему оставалась одна позиция. Новым членом совета стал Мартин Пута, нынешний губернатор Либерецкого края. Он был единственным кандидатом, предложенным Министерством финансов.



Однако самым продолжительным было первое заседание, посвященное отчетам совета директоров и наблюдательного совета компании. Чаще всего акционеры спрашивали руководство о том, как компания относится к так называемому налогу на сверхприбыль. В прошлом году ČEZ выплатила государству 30,1 миллиарда крон.



Отвечая сегодня на другие вопросы акционеров, представители руководства компании заявили, например, что добыча на буроугольном карьере в Билине может закончиться к 2030 году, а не к 2035 году, когда компания ČEZ первоначально получила разрешение на добычу. Представители полугосударственной компании также заявили, что будущее энергетического сектора — за возобновляемыми источниками. Ряд вопросов был также направлен на финансирование новых атомных блоков. По данным ČEZ, подготовка нового реактора в Дукованах к настоящему времени обошлась в 3,5 миллиарда крон.



В прошлом году ČEZ заработала 29,6 миллиарда чешских крон, при этом чистая прибыль компании упала более чем на 63% по сравнению с предыдущим годом. По словам представителей компании, основной причиной этого стали чрезвычайные налоги и сборы, по которым компания заплатила более 40 млрд. чешских крон. Но, несмотря на значительное падение в годовом исчислении, это самая высокая прибыль за десятилетие, за исключением рекордного 2022 года. Чистая прибыль, скорректированная на экстраординарные эффекты, что имеет решающее значение для дивидендов, составила в прошлом году 34,8 миллиарда крон.



Группа ČEZ — одна из крупнейших энергетических компаний в Чешской Республике. Ее основным акционером является государство, которому через Министерство финансов принадлежит около 70% акций.