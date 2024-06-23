Стало известно, сколько дивидендов выплатят акционерам ČEZ
25 июня 2024
16:00
466
Вчерашнее общее собрание энергетической компании ČEZ закончилось почти в 11 вечера, оно продолжалось более 14 часов. На нем были утверждены дивиденды из скорректированной прибыли за прошлый год в размере 52 кроны на акцию. В общей сложности компания распределит среди своих акционеров 28 миллиардов крон, что эквивалентно 80% ее прибыли. Государство получит из них около 19 миллиардов крон. В то же время собрание включило губернатора Либерецкого края Мартина Путу в состав наблюдательного совета. После почти 11-часового обсуждения отчетов руководства заседание активизировалось. Собрание закончилось примерно за час до полуночи. Около 450 акционеров прибыли на встречу в Пражский конгресс-центр.
Голосование по дивидендам традиционно было самым ожидаемым вопросом сегодняшнего годового собрания акционеров ČEZ. На этот раз акционеры голосовали по единственному предложению, выдвинутому советом директоров компании. В отличие от прошлого года, в этот раз государство не представило встречного предложения. Одобренное предложение означает третий по величине дивиденд компании, он составляет ту же сумму, что и в 2021 году. Самые высокие дивиденды, когда-либо выплаченные ČEZ акционерам по предложению государства, составили 145 крон на акцию в прошлом году, на общую сумму 78 миллиарда крон. Дивиденды были еще выше в 2009 году, когда они составляли 53 кроны на акцию.
На состоявшемся вчера общем собрании акционеров ČEZ был также рассмотрен вопрос о составе Наблюдательного совета, в котором по-прежнему оставалась одна позиция. Новым членом совета стал Мартин Пута, нынешний губернатор Либерецкого края. Он был единственным кандидатом, предложенным Министерством финансов.
Однако самым продолжительным было первое заседание, посвященное отчетам совета директоров и наблюдательного совета компании. Чаще всего акционеры спрашивали руководство о том, как компания относится к так называемому налогу на сверхприбыль. В прошлом году ČEZ выплатила государству 30,1 миллиарда крон.
Отвечая сегодня на другие вопросы акционеров, представители руководства компании заявили, например, что добыча на буроугольном карьере в Билине может закончиться к 2030 году, а не к 2035 году, когда компания ČEZ первоначально получила разрешение на добычу. Представители полугосударственной компании также заявили, что будущее энергетического сектора — за возобновляемыми источниками. Ряд вопросов был также направлен на финансирование новых атомных блоков. По данным ČEZ, подготовка нового реактора в Дукованах к настоящему времени обошлась в 3,5 миллиарда крон.
В прошлом году ČEZ заработала 29,6 миллиарда чешских крон, при этом чистая прибыль компании упала более чем на 63% по сравнению с предыдущим годом. По словам представителей компании, основной причиной этого стали чрезвычайные налоги и сборы, по которым компания заплатила более 40 млрд. чешских крон. Но, несмотря на значительное падение в годовом исчислении, это самая высокая прибыль за десятилетие, за исключением рекордного 2022 года. Чистая прибыль, скорректированная на экстраординарные эффекты, что имеет решающее значение для дивидендов, составила в прошлом году 34,8 миллиарда крон.
Группа ČEZ — одна из крупнейших энергетических компаний в Чешской Республике. Ее основным акционером является государство, которому через Министерство финансов принадлежит около 70% акций.
На состоявшемся вчера общем собрании акционеров ČEZ был также рассмотрен вопрос о составе Наблюдательного совета, в котором по-прежнему оставалась одна позиция. Новым членом совета стал Мартин Пута, нынешний губернатор Либерецкого края. Он был единственным кандидатом, предложенным Министерством финансов.
Однако самым продолжительным было первое заседание, посвященное отчетам совета директоров и наблюдательного совета компании. Чаще всего акционеры спрашивали руководство о том, как компания относится к так называемому налогу на сверхприбыль. В прошлом году ČEZ выплатила государству 30,1 миллиарда крон.
Отвечая сегодня на другие вопросы акционеров, представители руководства компании заявили, например, что добыча на буроугольном карьере в Билине может закончиться к 2030 году, а не к 2035 году, когда компания ČEZ первоначально получила разрешение на добычу. Представители полугосударственной компании также заявили, что будущее энергетического сектора — за возобновляемыми источниками. Ряд вопросов был также направлен на финансирование новых атомных блоков. По данным ČEZ, подготовка нового реактора в Дукованах к настоящему времени обошлась в 3,5 миллиарда крон.
В прошлом году ČEZ заработала 29,6 миллиарда чешских крон, при этом чистая прибыль компании упала более чем на 63% по сравнению с предыдущим годом. По словам представителей компании, основной причиной этого стали чрезвычайные налоги и сборы, по которым компания заплатила более 40 млрд. чешских крон. Но, несмотря на значительное падение в годовом исчислении, это самая высокая прибыль за десятилетие, за исключением рекордного 2022 года. Чистая прибыль, скорректированная на экстраординарные эффекты, что имеет решающее значение для дивидендов, составила в прошлом году 34,8 миллиарда крон.
Группа ČEZ — одна из крупнейших энергетических компаний в Чешской Республике. Ее основным акционером является государство, которому через Министерство финансов принадлежит около 70% акций.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
25 ИЮНЯ 2024
34
Карлов университет подаст жалобу на постановление о переносе рассмотрения дела о прошлогодней стрельбе на философском факультете, требуя полного расследования всех обстоятельств. Подробное...
19:30
25 ИЮНЯ 2024
416
В течение нескольких лет Йиржи Ш. (65) из города Пльзень ездил в лагеря в качестве медработника. В понедельник в окружном суде Пршибрама он признался, что делал обнаженные фотографии школьников во...
18:00
25 ИЮНЯ 2024
381
На этой неделе температура в Чехии достигнет 32 градусов по Цельсию. Грозы появятся с середины недели и могут быть довольно сильными в выходные, говорится в еженедельном прогнозе погоды на сайте...
13:00
25 ИЮНЯ 2024
451
КАК ЕГО ЗАРЯДИТЬ? ЧИНОВНИКИ В ЧЕХИИ ПОЛУЧИЛИ КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ С БРИТАНСКИМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Некоторые из новых компьютеров, которые должны помочь чиновникам в переходе на цифровое управление строительством, пришли с неподходящими для Чехии зарядными устройствами. Вместо чешских штекеров...
11:30
25 ИЮНЯ 2024
766
Техническое управление коммуникаций снесет мост через улицу Воцтаржова в Праге 8, который является частью Либеньского моста. Работы начнутся 30 июня и продлятся до 7 июля. Ограничения затронут...
10:30
25 ИЮНЯ 2024
1614
«Ты отвратительное чудовище, бесчестная жестокая свинья», — так 20-летняя девушка назвала одного из мужчин, который вместе с девятью другими преступниками участвовал в изнасиловании 15-летней...
09:30
25 ИЮНЯ 2024
398
Во время встречи в Праге 24 июня президент Петр Павел и его аргентинский коллега Хавьер Милей нашли консенсус по вопросам внешней политики и необходимости углубления экономического сотрудничества....
08:00
25 ИЮНЯ 2024
708
Менеджеры, которые участвуют в картельных соглашениях, например путем организации, создания условий или содействия, будут оштрафованы на сумму до 10 миллионов крон. Кроме того, им будет запрещено...
22:00
24 ИЮНЯ 2024
532
Европейский союз подтвердил выделение Украине 1,4 миллиарда евро (34,9 миллиарда крон) из замороженных в Европе российских активов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции...
21:00
24 ИЮНЯ 2024
560
В июне уверенность в чешской экономике вернулась к росту после месяца снижения. Совокупный индикатор уверенности вырос на 1,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 98 пунктов. По...
18:00
24 ИЮНЯ 2024
1400
Чешская Республика должна пересмотреть свое представление о своих экономических интересах из-за российской агрессии и ухудшающейся международной обстановки. Ей необходимо обеспечить...
16:30
24 ИЮНЯ 2024
776
Российский арбитражный суд намерен взыскать с чешской компании innogy Energie 78,2 млн евро (1,95 млрд крон), если компания нарушит недавний запрет на продолжение разбирательств с «Газпром...
10:30
24 ИЮНЯ 2024
789
38-летний иностранец оказался в ловушке в одном из брненских стриптиз-клубов. К счастью, его отчаянные крики о помощи и стук в дверь были услышаны случайным прохожим в субботу утром, и иностранца,...
09:30
24 ИЮНЯ 2024
754
Чешская помощь Украине, которая уже более двух лет защищается от российской агрессии, заключается не в бездумной отправке денег, хотя многие украинцы хотели бы этого. Она сосредоточена на выявлении...
15:00
23 ИЮНЯ 2024
1648
Агрессивная война России в Украине продолжает разрывать миллионы семей. Юлия Максименко с детьми бежала в Чехию в самом начале войны. Ее муж Сергей Максименко защищает страну на передовой. Сейчас...