EDF: Участие чешских компаний в строительстве реакторов в Европе принесет стране 1 триллион крон

По его словам, французская компания заинтересована в тесном сотрудничестве с чешской промышленностью, поскольку в связи с ожидаемым ядерным ренессансом в Европе потребуются дополнительные мощности с достаточным ноу-хау, а Чехия является одной из стран, обладающих таковыми. EDF является одним из двух претендентов на строительство новых ядерных реакторов в Чехии, конкурируя с южнокорейской KHNP.





По словам Рамани, европейские страны рассматривают возможность строительства до 49 новых ядерных реакторов к 2050 году. По его оценкам, от 25 до 30 из них могут быть реакторами, построенными по технологии EPR, которую использует EDF. «Если мы предположим строительство этих 25-30 реакторов, то участие чешской промышленности в нашей европейской цепочке поставок принесет Чешской Республике экономическую выгоду, которая, по нашим подсчетам, составит около 40 миллиардов евро», — сказал он.





EDF обещает включить чешские фирмы в свою цепочку поставок в рамках текущего тендера на строительство до четырех новых атомных блоков в Чехии, предполагая, что это покроет около 65 процентов контракта. Но Рамани сказал, что EDF также видит потенциал для чешской промышленности в других своих ядерных контрактах за пределами Чешской Республики. «Мы хотим убедить чешское правительство, что это хороший выбор не только для Чехии, но и для будущего атомной промышленности в Европе, где чешская промышленность может сыграть огромную роль», — сказал Рамани. По его словам, EDF потребуется расширить цепочку поставок, и он не сомневается, что чешские компании будут полезны для нее.





Посол Франции в Чешской Республике Стефан Круза сказал ЧТК, что французское правительство, являющееся 100-процентным владельцем EDF, полностью поддерживает усилия компании и рассматривает это как возможность укрепить общие интересы Чехии и Франции в области атомной энергетики в Европе. Он подчеркнул, что позиция правительства не повлияет на исход воскресных парламентских выборов, поскольку во Франции существует широкий политический консенсус в поддержку атомной энергетики. В первом туре воскресных выборов победила крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (НОД), второе место занял левый блок «Новый народный фронт», третье — центристский лагерь президента Эммануэля Макрона. Второй тур выборов состоится 7 июля.





Энергетическая компания CEZ приняла заявки от EDF и KHNP на строительство новых ядерных реакторов в конце апреля и, оценив их, передала правительству в середине июня. Ожидается, что в июле кабинет министров выберет победителя тендера, а также примет решение о количестве блоков, которые будут построены. Один новый ядерный реактор будет построен в Дукованах к 2036 году, а в случае более масштабного строительства — до двух в Дукованах и двух в Темелине.





Ожидается, что проект строительства нового реактора станет крупнейшей инвестицией в Чешской Республике в современной истории. Согласно более ранним заявлениям правительства и компании CEZ, стоимость одного нового реактора составит около 160 миллиардов чешских крон в ценах 2020 года. В январе некоторые экономисты подсчитали, что строительство четырех реакторов может стоить до двух триллионов крон.