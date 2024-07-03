Минфин Чехии хочет отменить налог на сверхприбыль
7 июля 2024
11:00
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Министр финансов Чехии Збынек Станюра (ODS) хочет договориться со своими партнерами по коалиции об отмене так называемого налога на прибыль. В интервью Чешскому телевидению он заявил, что доходы государства от сверхприбылей банков и энергетических компаний уже превышают расходы, вызванные кризисом последних лет. Однако три правящие партии не спешат отменять этот налог.
Согласно текущим бюджетным результатам, государство, похоже, уже собрало — в ожидании более детального анализа — за счет налога на сверхприбыль то, что оно потратило в прошлом году на энергетическую помощь домохозяйствам и предприятиям.
«На мой взгляд, поступления от налога на сверхприбыль от поставшиков электроэнергии должны более или менее соответствовать расходам государства на помощь домохозяйствам и бизнесу в связи с высокими ценами на электроэнергию. Если это так, то нет никаких оснований для того, чтобы этот налог продержался целых три года», — сообщил министр финансов Чешскому телевидению.
В бюджете этого года министерство финансов рассчитывает на 17,2 миллиарда в виде чрезвычайных налоговых поступлений, которые должны были примерно покрыть остаток чрезвычайных расходов прошлого года. Но сбор уже выше — 18,2 миллиарда в июне. Налог на сверхприбыль, включая налог на сверхдоходы, принес в прошлом году, по данным Министерства финансов, 57,9 млрд чешских крон. На 2025 год министерство оценивает поступления в десять миллиардов.
Политические дебаты между правящими партиями
Поэтому Станюра ожидает политических дебатов в коалиции о том, как действовать дальше. Ян Якоб, председатель парламентского клуба TOP 09, считает, что налог был чрезвычайной мерой в условиях чрезвычайного кризиса. «Если не принимать во внимание проблемы и параметры кризиса, то, вероятно, нет смысла принимать такую меру», — размышляет он.
Изначально правящая коалиция проталкивала налог на сверхприбыль в течение трех лет. Однако уже после первого года работы пошли разговоры о его отмене. Однако три партии, входящие в правящую коалицию, сдержанно относятся к этому вопросу. Помимо STAN, за это выступают Пираты и KDU-ČSL. Это означало бы, помимо прочего, потерю доходов.
«Мы договорились о сроках. Если налог будет изменен, то только с другими предложениями, которые мы обсудим с рекомендациями НЭРВ (Национального экономического совета при правительстве)», — сказал Якуб Михалек, председатель парламентского клуба «Пиратов».
Заместитель председателя KDU-ČSL Ян Бартошек также пока не склонен к возможной отмене. «На данный момент нет коалиционного консенсуса, и я буду ждать этой встречи. Посмотрим, как она будет развиваться».
Как это видит оппозиция
Оппозиция подчеркивает, что именно эти экстраординарные шаги помогают министру финансов сократить дефицит государственного бюджета. В середине года он составлял 178,6 миллиарда крон, и, по словам ее представителей, благодаря налогу на сверхприбыль.
«Я, когда это обсуждалось, предложил: давайте сделаем это на год, оценим и, возможно, сделаем это лучше. Я считаю, что налог был установлен очень неудачно», — сказала Алена Шиллерова, председатель парламентского клуба ANO.
Оппозиционное движение — в отличие от коалиционных партий — не поддержало налог во время дебатов. Однако теперь у министра финансов нет большинства за его скорейшую отмену даже в коалиции.
«На мой взгляд, поступления от налога на сверхприбыль от поставшиков электроэнергии должны более или менее соответствовать расходам государства на помощь домохозяйствам и бизнесу в связи с высокими ценами на электроэнергию. Если это так, то нет никаких оснований для того, чтобы этот налог продержался целых три года», — сообщил министр финансов Чешскому телевидению.
В бюджете этого года министерство финансов рассчитывает на 17,2 миллиарда в виде чрезвычайных налоговых поступлений, которые должны были примерно покрыть остаток чрезвычайных расходов прошлого года. Но сбор уже выше — 18,2 миллиарда в июне. Налог на сверхприбыль, включая налог на сверхдоходы, принес в прошлом году, по данным Министерства финансов, 57,9 млрд чешских крон. На 2025 год министерство оценивает поступления в десять миллиардов.
Политические дебаты между правящими партиями
Поэтому Станюра ожидает политических дебатов в коалиции о том, как действовать дальше. Ян Якоб, председатель парламентского клуба TOP 09, считает, что налог был чрезвычайной мерой в условиях чрезвычайного кризиса. «Если не принимать во внимание проблемы и параметры кризиса, то, вероятно, нет смысла принимать такую меру», — размышляет он.
Изначально правящая коалиция проталкивала налог на сверхприбыль в течение трех лет. Однако уже после первого года работы пошли разговоры о его отмене. Однако три партии, входящие в правящую коалицию, сдержанно относятся к этому вопросу. Помимо STAN, за это выступают Пираты и KDU-ČSL. Это означало бы, помимо прочего, потерю доходов.
«Мы договорились о сроках. Если налог будет изменен, то только с другими предложениями, которые мы обсудим с рекомендациями НЭРВ (Национального экономического совета при правительстве)», — сказал Якуб Михалек, председатель парламентского клуба «Пиратов».
Заместитель председателя KDU-ČSL Ян Бартошек также пока не склонен к возможной отмене. «На данный момент нет коалиционного консенсуса, и я буду ждать этой встречи. Посмотрим, как она будет развиваться».
Как это видит оппозиция
Оппозиция подчеркивает, что именно эти экстраординарные шаги помогают министру финансов сократить дефицит государственного бюджета. В середине года он составлял 178,6 миллиарда крон, и, по словам ее представителей, благодаря налогу на сверхприбыль.
«Я, когда это обсуждалось, предложил: давайте сделаем это на год, оценим и, возможно, сделаем это лучше. Я считаю, что налог был установлен очень неудачно», — сказала Алена Шиллерова, председатель парламентского клуба ANO.
Оппозиционное движение — в отличие от коалиционных партий — не поддержало налог во время дебатов. Однако теперь у министра финансов нет большинства за его скорейшую отмену даже в коалиции.
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