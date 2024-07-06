Чехи доверяют инвестициям в акции или недвижимость, однако криптовалют побаиваются

По результатам недавнего опроса, проведенного инвестиционной платформой InvestBay, 60% чехов имеют хотя бы небольшой опыт инвестирования. Опрос, проведенный компанией Ipsos для компании Generali Investments, в свою очередь показал, что половина жителей Чешской Республики имеют некоторый опыт инвестирования.



По данным Generali Investments, акции являются самым популярным видом долгосрочных инвестиций: почти половина чешских инвесторов вкладывают в них средства. За ними следуют облигации и недвижимость, которые привлекают четверть людей.



В исследовании также отмечается, что популярность криптовалют снижается на протяжении последних трех лет. В этом году в них вложили деньги 14,5% инвесторов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 24%.



Сберегательные счета остаются для чехов наиболее предпочтительным инструментом для хранения своих финансов в течение длительного времени. Доля тех, кто считает их лучшим способом хранения денег, выросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом.



«В период рекордных процентных ставок по консервативным продуктам это неудивительно», — говорит Петр Медерли, директор по продажам компании Generali Investments. Но процентные ставки по сберегательным счетам падают вместе со ставками Чешского национального банка, и эксперты ожидают, что внимание по крайней мере некоторых из этих инвесторов постепенно переключится на другие продукты.



Данные рынка показывают, что чехи также все чаще вкладывают деньги в паевые инвестиционные фонды. В этом году объем активов, хранящихся в них, впервые превысил отметку в 1 трлн крон.



В ходе опроса InvestBay респонденты назвали недвижимость, драгоценные металлы, сберегательные счета, акции и облигации довольно привлекательными инвестиционными возможностями. Недвижимость и драгоценные металлы, особенно золото, а также сберегательные счета и строительные общества также лидируют с точки зрения безопасности для людей.



С другой стороны, инвестиции в криптовалюты вызывают наибольшие опасения: 63% респондентов считают их небезопасными. В случае с акциями — 42%, а с облигациями — треть.



Тенденция микроинвестирования

Одним из вариантов инвестирования в недвижимость являются так называемые микроинвестиции, которые позволяют вкладывать деньги людям с ограниченными финансовыми ресурсами.



InvestBay входит в число платформ, использующих концепцию «краудсорсинга» или совместного владения недвижимостью. За год работы на рынке она предложила своим клиентам пять инвестиционных возможностей. Недавно к ним добавилась квартира в Holiday Village Tatralandia в Словакии.



«Интерес к инвестициям в недвижимость заметен. Благодаря микроинвестициям люди могут легко начать инвестировать с меньшим капиталом и постепенно наращивать свой инвестиционный портфель. На данный момент более 2 500 клиентов зарегистрировались на нашей платформе и совместно профинансировали три инвестиционных предложения — в Испании, Хорватии и Липно. Они уже получают первый доход от аренды», — говорит Лукаш Пржикрыл, директор InvestBay. Ежегодная доходность портала составляет более 8%.