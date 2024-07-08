Июньская инфляция в Чехии достигла 2%
10 июля 2024
14:00
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Годовая инфляция в июне достигла 2%, что на 0,6% ниже, чем в мае. На это повлияло снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки.
В феврале и марте этого года годовая инфляция уже находилась на уровне 2% — целевого показателя Чешского национального банка (ЧНБ). Это стало большим сюрпризом для рынка, так как аналитики рассчитывали на значение в 2,4%.
В среду Чешское статистическое управление (ЧСУ) опубликовало данные по инфляции потребительских цен за июнь. В месячном сравнении цены снизились на 0,3%.
После публикации данных чешская крона ослабла. Незадолго до 10 утра чешская валюта потеряла несколько центов по отношению к евро и курс составил 25,35 кроны за евро, что примерно на 0,4% меньше, чем на закрытии вторника.
«Потребительские цены ослабили свой годовой рост до 2% в июне. На это повлияло замедление роста цен в большинстве разделов потребительской корзины. В разделе продуктов питания и безалкогольных напитков цены упали в годовом исчислении примерно на четыре процента», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ЧСУ.
В 2022 и 2023 годах Чехия столкнулась с двузначной инфляцией, которая в июне прошлого года опустилась ниже 10%. В этом году в январе она упала до 2,3%, в феврале достигла целевого уровня в 2%, но через два месяца снова выросла до верхней границы допустимого диапазона центрального банка. В целом по этому году ЦНБ ожидает среднюю инфляцию на уровне 2,3%, в то время как Министерство финансов прогнозирует, что она составит 2,7%.
«Инфляционный всплеск стал основной причиной падения реальных зарплат в Чехии на 7,5% в период с последнего квартала 2019 года по первый квартал 2024 года, что является самым большим показателем среди всех стран ОЭСР. Снижение инфляции в этом году в сочетании с ростом номинальных зарплат приводит к росту реальных зарплат. Однако они вернутся к докризисному уровню только на рубеже 2025 и 2026 годов», — говорит главный экономист BHS Штепан Кржечек.
По его словам, цены на сырьевые товары находятся под контролем и в совокупности выросли всего на 0,2%. Однако сохраняются проблемы с ценами на услуги, которые в своей совокупности выросли на 4,9%. Например, цены на продовольственные услуги выросли на 7,4%, а на услуги размещения — на целых 8,1%, отметил экономист.
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