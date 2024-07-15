ОБЗОР БАНКОВ: Ставки по сберегательным счетам в Чехии снижаются
17 июля 2024
07:30
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Недавнее снижение базовых процентных ставок центральным банком отразилось на процентных ставках по сберегательным счетам. Они падали с начала года, и сейчас началась очередная волна снижения. Но люди по-прежнему не расстаются с этим банковским продуктом.
В понедельник клиенты J&T Bank и Partners Bank увидели снижение годовых процентных ставок. В первом случае они снизились с 4,25 до 4%, во втором — с 5,06 до 4,53%. Райффайзенбанк с августа скорректирует ставку с 5 до 4,5%.
«Мы не рады этому, но раз Чешский национальный банк снизил процентную ставку, то и мы должны ее снизить», — говорится на сайте Partners Banka.
Банк указал на основную причину этого: ЧНБ постепенно снижает базовые процентные ставки, на которых основываются ставки по сберегательным счетам. В последний раз это произошло в конце июня на 0,5 до 4,75%. Снижение началось в декабре. С тех пор ставки по сберегательным счетам также снижались.
Однако это не всегда заметно, так как банки часто повышают базовую процентную ставку с помощью различных маркетинговых акций и бонусов. Но они зависят от ряда условий, которые люди не всегда могут выполнить.
Иногда встречаются и такие уловки, когда человек заключает договор на определенный продукт, по которому ставки снижены. Но на сайте банка уже рекламируется другой, где они несколько выше. Поэтому стоит проверить и, возможно, попросить банк переключить вас на новый тип сберегательного счета.
Несмотря на продолжающийся спад в этом году, положение среди тех, кто пользуется сберегательными счетами, становится все более прочным. С 52% в прошлом году доля чешских домохозяйств, имеющих сбережения на счетах, подскочила до 58%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Kruk в Чешской и Словацкой Республике.
Вариантов перехода не так много
Уже сейчас человек может получить 5% годовых, что выше годовой инфляции. Но это может быстро измениться. Так во что же вкладывать свои средства?
Если им требуется получить их в течение нескольких дней или недель, банки рекомендуют в основном только один продукт. «Например, срочный депозит, где вы можете выбрать процентную ставку на один месяц», — говорит Петр Плочек из UniCredit Bank.
Но здесь существует та же проблема, что и со сберегательными счетами. На их ставки влияет политика центрального банка.
Какие процентные ставки предлагают банки
«Мы не рады этому, но раз Чешский национальный банк снизил процентную ставку, то и мы должны ее снизить», — говорится на сайте Partners Banka.
Банк указал на основную причину этого: ЧНБ постепенно снижает базовые процентные ставки, на которых основываются ставки по сберегательным счетам. В последний раз это произошло в конце июня на 0,5 до 4,75%. Снижение началось в декабре. С тех пор ставки по сберегательным счетам также снижались.
Однако это не всегда заметно, так как банки часто повышают базовую процентную ставку с помощью различных маркетинговых акций и бонусов. Но они зависят от ряда условий, которые люди не всегда могут выполнить.
Иногда встречаются и такие уловки, когда человек заключает договор на определенный продукт, по которому ставки снижены. Но на сайте банка уже рекламируется другой, где они несколько выше. Поэтому стоит проверить и, возможно, попросить банк переключить вас на новый тип сберегательного счета.
Несмотря на продолжающийся спад в этом году, положение среди тех, кто пользуется сберегательными счетами, становится все более прочным. С 52% в прошлом году доля чешских домохозяйств, имеющих сбережения на счетах, подскочила до 58%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Kruk в Чешской и Словацкой Республике.
Вариантов перехода не так много
Уже сейчас человек может получить 5% годовых, что выше годовой инфляции. Но это может быстро измениться. Так во что же вкладывать свои средства?
Если им требуется получить их в течение нескольких дней или недель, банки рекомендуют в основном только один продукт. «Например, срочный депозит, где вы можете выбрать процентную ставку на один месяц», — говорит Петр Плочек из UniCredit Bank.
Но здесь существует та же проблема, что и со сберегательными счетами. На их ставки влияет политика центрального банка.
Какие процентные ставки предлагают банки
- Airbank 3,75%
- Creditas 4,00%
- Česká spořitelna 5,00%
- ČSOB 4,5%
- Fio banka 4,5%
- J&T Banka* 4,25%
- Komerční banka 4,00 %
- Max banka 4,5%
- mBank 5,00%
- Moneta Money Bank 3,8%
- Oberbank 4,0%
- Partners* 5,06%
- Raiffeisenbank 5,0%
- Trinity Bank 5,08%
- UniCredit Bank 4,5%
*С понедельника процентные ставки снижены
Примечание: годовые процентные ставки по базовым, самым низким вкладам. Мы учли различные бонусы, поэтому это максимально возможные процентные ставки.
«Клиент также может воспользоваться возможностью инвестирования в один из паевых инвестиционных фондов. Желательно придерживаться выбранного инвестиционного горизонта, но при необходимости можно продать паи раньше него», — говорит Ладислав Шлапота из Česká spořitelna, добавляя, что деньги в этом случае будут доступны примерно в течение трех рабочих дней. Только нужно быть осторожным с комиссиями, из-за которых вы можете потерять деньги, если сделаете короткий вклад.
Тереза Кайзершотова из Raiffeisenbank указала на другие подводные камни. В целом, по ее словам, подавляющее большинство продуктов предлагают доступность средств в течение нескольких дней. «Однако не всегда подходящий момент для продажи инвестиций может быть обусловлен ситуацией на рынке или другими факторами», — отметила она, добавив, что иногда человек может получить обратно меньше, чем вложил.
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